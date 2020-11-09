XperExpo ile bulunduğunuz yerden savunma sanayi fuarına katılın

Üç boyutlu sanal fuar uygulaması XperExpo ile bugün ziyaretçilerine açıldı. Türkiye'nin en büyük kümelenmesi SAHA İstanbul üyesi ve ASELSAN şirketi BİTES, Türk savunma sanayisinin ilk sanal fuarı için XperExpo'yu geliştirdi. 09 Kasım 2020 tarihinde başlayan fuar 09 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek.

İlginizi Çekebilir

Bayraktar TB2 ASELSAN'ın "gözü" ile gördü ve vurdu

XperExpo, fiziksel olarak bir fuarın ziyaretçiye sunduğu her deneyimi ve bilgiyi sanal ortama taşımak amacıyla geliştirildi. Uygulama, "Kovid-19 nedeniyle ertelenen SAHA EXPO, fiziksel olarak gerçekleşseydi nasıl olurdu?" sorusuna da yanıt veriyor.

Firmalar ve ziyaretçilere zaman ve maliyet açısından tasarruf sağlayan sanal fuar uygulaması XperExpo, aynı zamanda sınırları da ortadan kaldıracak. Türkiye'nin ve dünyanın herhangi bir noktasından tek bir link ile ziyaretçiler fuarı ziyaret edebilecek. Bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarıyla internet tarayıcısı üzerinden SAHA EXPO'ya giriş sağlanabilecek.

BAZI ÜRÜNLER İLK KEZ BİR FUARDA SERGİLENECEK

Türkiye'nin havacılık motorları konusundaki merkezi TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) TJ 300 ve PG 50 motorlarını ilk kez bir etkinlikte tanıtacak. Orta menzilli gemisavar füze motoru TJ 300, tamamen milli olarak tasarlanıp geliştirildi ve ilk prototip testi 25 Şubat'ta gerçekleştirildi. TJ 300, füze sistemlerine uyarlanabilmesi için 240 milimetre kısıtlı çapta bu itki sınıfında güç üretebilen dünyadaki ilk motor olma özelliğine sahip bulunurken, motor, birçok platformda kullanılabilecek.

Ateşli silah üreticisi Sarsılmaz'ın SAR 762 MT ve SAR 127 MT silahları da ilk kez sergilenecek. SAR 762 MT, 7,62x51 milimetre mayonlu mühimmat kullanan ve tam otomatik atış yapabilen makinalı tüfek olarak geliştirildi. Üç farklı modeli bulunan silahtan SAR 762 A modeli araç üstü (SARP, STAMP ve benzeri) kullanım için, SAR 762 B modeli piyade tipi kullanım için ve SAR 762 C modeli Altay tankında ana muharebe tankına eş eksenli kullanım için tasarlandı.

https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiyenin-savunmadaki-yeni-urunleri-sanal-fuarda-gorucuye-cikiyor/2036232

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.