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    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    XperExpo ile bulunduğunuz yerden savunma sanayi fuarına katılın

    SAHA İstanbul, COVID-19 virüs salgını dolayısıyla fiziksel olarak gerçekleştirilemeyen SAHA EXPO'yu sanal ortama taşıdı. Savunma sanayi fuarı dijital ortamda gerçekleştiriliyor.
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    Savunma Sanayi
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    Fatih Atasoy
    Haber Editörü
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    XperExpo ile bulunduğunuz yerden savunma sanayi fuarına katılın

    Üç boyutlu sanal fuar uygulaması XperExpo ile bugün ziyaretçilerine açıldı. Türkiye'nin en büyük kümelenmesi SAHA İstanbul üyesi ve ASELSAN şirketi BİTES, Türk savunma sanayisinin ilk sanal fuarı için XperExpo'yu geliştirdi. 09 Kasım 2020 tarihinde başlayan fuar 09 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek.

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    XperExpo, fiziksel olarak bir fuarın ziyaretçiye sunduğu her deneyimi ve bilgiyi sanal ortama taşımak amacıyla geliştirildi. Uygulama, "Kovid-19 nedeniyle ertelenen SAHA EXPO, fiziksel olarak gerçekleşseydi nasıl olurdu?" sorusuna da yanıt veriyor.

    Firmalar ve ziyaretçilere zaman ve maliyet açısından tasarruf sağlayan sanal fuar uygulaması XperExpo, aynı zamanda sınırları da ortadan kaldıracak. Türkiye'nin ve dünyanın herhangi bir noktasından tek bir link ile ziyaretçiler fuarı ziyaret edebilecek. Bilgisayar, tablet ya da cep telefonlarıyla internet tarayıcısı üzerinden SAHA EXPO'ya giriş sağlanabilecek.

    BAZI ÜRÜNLER İLK KEZ BİR FUARDA SERGİLENECEK

    Türkiye'nin havacılık motorları konusundaki merkezi TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) TJ 300 ve PG 50 motorlarını ilk kez bir etkinlikte tanıtacak. Orta menzilli gemisavar füze motoru TJ 300, tamamen milli olarak tasarlanıp geliştirildi ve ilk prototip testi 25 Şubat'ta gerçekleştirildi. TJ 300, füze sistemlerine uyarlanabilmesi için 240 milimetre kısıtlı çapta bu itki sınıfında güç üretebilen dünyadaki ilk motor olma özelliğine sahip bulunurken, motor, birçok platformda kullanılabilecek.

    Ateşli silah üreticisi Sarsılmaz'ın SAR 762 MT ve SAR 127 MT silahları da ilk kez sergilenecek. SAR 762 MT, 7,62x51 milimetre mayonlu mühimmat kullanan ve tam otomatik atış yapabilen makinalı tüfek olarak geliştirildi. Üç farklı modeli bulunan silahtan SAR 762 A modeli araç üstü (SARP, STAMP ve benzeri) kullanım için, SAR 762 B modeli piyade tipi kullanım için ve SAR 762 C modeli Altay tankında ana muharebe tankına eş eksenli kullanım için tasarlandı.



    https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/turkiyenin-savunmadaki-yeni-urunleri-sanal-fuarda-gorucuye-cikiyor/2036232 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    setcom_2000 (Hakan AK) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ben sanal fuarın linkini göremediğim için paylaşıyorum. Böylece haber tamamlanmış olur. Link varsa özür dilerim. Saygısızlık etmek istemem.

    https://sanalfuar.sahaexpo.com/login
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    simbolmina (Bilal ARKAN) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu forum niye bu kadar savunma sanayi seviyor gerçekten anlamıyorum.
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    davidoff26 (Mücahit ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) simbolmina
    Teknoloji olarak ülkemizden sadece savunma sanayii haberi çıkıyor.
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