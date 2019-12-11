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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    XRP işlemleri, Binance ve Ripple arasındaki yeni ortaklık söylentilerini tetikledi

    XRP yatırımcıları, Ripple ile kripto para borsası Binance arasında bir ortaklık olduğuna dair kanıtların ortaya çıkabileceğini öne sürüyor.
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    XRP işlemleri, Binance ve Ripple arasındaki yeni ortaklık söylentilerini tetikledi
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    Şubat ayında, CEO Changpeng Zhao, Binance'ın, ''Talep Üzerine Likidite (ODL)'' adlı XRP destekli sınır ötesi ödeme çözümünü desteklemek için San Francisco girişiminde kesinlikle partner olacağını söylemişti.

    ODL, bankalara ve finans kuruluşlarına, XRP'yi köprü para birimi olarak kullanarak yurt dışına para göndermek için yasal olarak uyumlu bir yol sağlamak üzere tasarlanmıştır.

    Ayrıca Bkz. "Coinsbit, geleneksel kripto borsası algısını kırıyor"

    Bu sistem, fiatı (itibari paraları) kabul edip XRP'deki eşdeğer değerini başka bir ülkedeki kripto borsasına atıp anında itibari paraya çevirebilecek kripto borsalarına dayanıyor.

    XRP topluluğu üyeleri, ODL hacmini saptamak için tasarlanmış bir izleme aracının, Rus Rublesi'ni de kapsayan bir dizi olası ODL işlemi keşfettiğini söylüyor.

    Yeni işlemleri, ekim ayında Ruble desteğini başlatan Binance ile ilişkilendiriyorlar. Bu durumu, Binance'ın bir ODL borsası olarak rol alacağına dair kanıt olarak görüyorlar. Nihayetinde daha fazla hacim, Binance için daha fazla kar anlamına geliyor.

    XRP işlemleri, Binance ve Ripple arasındaki yeni ortaklık söylentilerini tetikledi
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    Şimdiye kadar, Zhao konuyla alakalı gelen sorulara cevap vermedi.

    Öte yandan, Ripple, ODL'nin likiditesini artırmak için kripto borsaları Bittrex, Bitso, Coins.ph ve Bitstamp ile ortaklıklar kurduğunu duyurdu.



    https://dailyhodl.com/xrp-transactions-trigger-new-rumors-of-partnership-between-binance-and-ripple Yorum Yaz
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