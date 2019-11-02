XRP, uluslararası ödemeler için itibari paralardan 10 kat daha güvenli

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Ripple’ın Global Kurumsal Piyasalar Başkanı Breanne Madigan, dijital varlıkların son zamanlarda volatiliteleriyle ilgili aldıkları bu “temelsiz eleştiriyi” vurgulamak için Twitter üzerinden, ''Dijital varlıklar volatilite konusunda temelsiz bir eleştiriye sahipler. Bu yüzden rakamları kurcaladık ve tipik bir XRP ödemesinin aslında itibari para ile bir SWIFT ödemesinin volatilitesinin 1/10'u olduğunu gördük.'' dedi.

SWIFT, sınır ötesi ödemeler için mevcut uluslararası standarttır. Aynı zamanda 46 yaşında bir kurum ve teknolojik standartlara göre modası geçmiştir.

SWIFT üzerinden geçen uluslararası havale işlemleri 1-14 gün arasında sürer. Özellikle Ripple’ın çalışması, ABD doları ile Meksika Pesosu (USDMXN) arasındaki tipik bir havale işlemini karşılaştırıyor. Daha sonra bunu XRP kullanarak karşılaştırır:

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SWIFT’in bu yüzyılda işlemlerini bu denli iyileştirme olasılığı düşük olduğundan Ripple şu an için en iyi alternatif olarak gözüküyor. Ayrıca, Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, Ekim ayında verdiği bir röportajda bu konuya vurgu yapmıştı: ''Düşük volatiliteli bir varlıkta 270.000 saniyeyi (3 günden fazla) arttırırsanız ve XRP gibi yüksek derecede volatiliteli bir varlıkta bunu 3 veya 4 saniyeyle karşılaştırırsanız, XRP işleminde daha az volatilite riski alıyorsunuz demektir''

XRP’nin volatilite profili ilginç. Alışılmadık bir durum, çünkü şifreli para biriminde fiyat şartları çoğunlukla istikrarlı. Bununla birlikte, son iki yıl boyunca kriptoyla uğraşan herhangi biri, size çılgın volatilite dönemleri olduğunu da söyleyecektir.

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Bu, yapılan çalışmanın konusuydu ve birtakım avantajlardan bahsetmiş olduk. Fakat, bir işlem sırasında XRP'yi birkaç saat tutmak zorunda kaldıysanız, sermayenizin değeri önemli ölçüde değişebilir, bazen %30 kadar.

Ancak çalışmaya komple bakıldığında, XRP’nin en büyük avantajının hızı olduğu gerçeğini kabul etmek gerekiyor. Hatta öyle ki, kur farkı ve benzeri risklerden korunmaya gerek kalmayacak kadar hızlı olduğunu ve ortaya çıkan riskin itibari paralara kıyasla çok daha düşük olduğunu söyleyebiliriz.

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https://www.ccn.com/xrp-10-times-safer-than-fiat-for-intl-payments-ripple/