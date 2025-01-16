Tam Boyutta Gör Google, geliştiricilerin Android uygulamalarını araç içi ekranlara uygulamalarına yardımcı olan Android Automotive uygulama dönüştürme programını Şubat ayında başlatmaya hazırlanıyor.

Android araçlardaki uygulama sayısı artacak

Şirket bu programı geçen yıl I/O geliştirici konferansında açıklamıştı. Bu programla, Android Automotive OS çalıştıran araçlarda Google Play Store'dan indirilebilen uygulama sayısının arttırılması amaçlanıyor.

Araçlara hazır mobil uygulamalar programı, Android geliştiricilerini uygulamalarda ufak değişiklikler yapmaya yönlendiriyor. Böylece bu uygulamalar, araç içi bilgi eğlence sisteminde Google Play Store bulunan araçlarda kullanılabilir oluyor.

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Chromebook'lar ve tabletler için optimize edilmiş, büyük ekranla uyumlu olan birçok Android uygulaması bulunuyor, ancak hepsi araç için hazır mobil uygulamalar programı için uygun olmayacak. Google, başlangıçta özellikle eğlence, oyun ve tarayıcı uygulamalarının değerlendirileceğini söylüyor. Ayrıca, birçok araç X86 yongalar kullandığı için, X86 uyumluluğuna da dikkat edilecek. Ancak, uyumluluk modu seçeneğiyle tüm yönergeleri izlemeden bile birçok uygulamanın Android Automotive'de çalışmasını sağlanabilir.

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Yakında Android kullanan araçlar daha fazla uygulamaya erişecek