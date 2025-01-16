Yakında Android kullanan araçlar daha fazla uygulamaya erişecek

Android araçlardaki uygulama sayısı artacak
Şirket bu programı geçen yıl I/O geliştirici konferansında açıklamıştı. Bu programla, Android Automotive OS çalıştıran araçlarda Google Play Store'dan indirilebilen uygulama sayısının arttırılması amaçlanıyor.
Araçlara hazır mobil uygulamalar programı, Android geliştiricilerini uygulamalarda ufak değişiklikler yapmaya yönlendiriyor. Böylece bu uygulamalar, araç içi bilgi eğlence sisteminde Google Play Store bulunan araçlarda kullanılabilir oluyor.
Chromebook'lar ve tabletler için optimize edilmiş, büyük ekranla uyumlu olan birçok Android uygulaması bulunuyor, ancak hepsi araç için hazır mobil uygulamalar programı için uygun olmayacak. Google, başlangıçta özellikle eğlence, oyun ve tarayıcı uygulamalarının değerlendirileceğini söylüyor. Ayrıca, birçok araç X86 yongalar kullandığı için, X86 uyumluluğuna da dikkat edilecek. Ancak, uyumluluk modu seçeneğiyle tüm yönergeleri izlemeden bile birçok uygulamanın Android Automotive'de çalışmasını sağlanabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil