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    Anlık Bildirim

    Yakında VR başlıklarınızdan WhatsApp'a erişmeniz mümkün olabilir

    WhatsApp'ın Beta sürümünde yeni bir özellik ortaya çıktı. Bu özellik sayesinde Meta Quest başlığıyla WhatsApp'ı kullanmak mümkün olacak. İşte yeni özelliğin detayları:
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    Yakında VR başlıklarınızdan WhatsApp'a erişmeniz mümkün olabilir
    Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kendini geliştirmeye ve yeni özellikleri test etmeye hızla devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bir rapor ise WhatsApp'ın Beta sürümünde test ettiği yeni özelliği ortaya çıkardı. Bu yeni özellik sayesinde gelecekte WhatsApp'ı VR başlıklar ile kullanmak mümkün olabilir.

    WhatsApp, Beta sürümünde Meta Quest başlıklarıyla VR entegrasyonunu test ediyor

    WABetaInfo tarafından hazırlanan bir raporda Android için WhatsApp Beta'da bağlantılı cihazlar kısmında yeni bir cihaz keşfedildi. Böylece uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde mevcut bir WhatsApp hesabını bir Meta Quest cihazına bağlamak mümkün olacak. 

    Yakında VR başlıklarınızdan WhatsApp'a erişmeniz mümkün olabilir Tam Boyutta Gör
    Bu özellik Android 2.23.13.6 için WhatsApp Beta güncellemesi aracılığıyla ortaya çıktığı ve hâlâ geliştirme aşamasında olduğundan Meta Quest'i resmi olarak bağlanmanın henüz mümkün değil. Bu nedenle, mevcut WhatsApp hesabı ile VR cihazı arasındaki bağlantının nasıl gerçekleşeceği ve uyumlulukla ilgili bilgiler gibi daha fazla ayrıntı şu anda mevcut değil. Ancak yakın bir zamanda gelecek bir güncelleme ile özelliğin kullanıma sunulması bekleniyor.
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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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