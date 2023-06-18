Yakında VR başlıklarınızdan WhatsApp'a erişmeniz mümkün olabilir

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp kendini geliştirmeye ve yeni özellikleri test etmeye hızla devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bir rapor ise WhatsApp'ın Beta sürümünde test ettiği yeni özelliği ortaya çıkardı. Bu yeni özellik sayesinde gelecekte WhatsApp'ı VR başlıklar ile kullanmak mümkün olabilir.

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WhatsApp, Beta sürümünde Meta Quest başlıklarıyla VR entegrasyonunu test ediyor

WABetaInfo tarafından hazırlanan bir raporda Android için WhatsApp Beta'da bağlantılı cihazlar kısmında yeni bir cihaz keşfedildi. Böylece uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde mevcut bir WhatsApp hesabını bir Meta Quest cihazına bağlamak mümkün olacak.

Tam Boyutta Gör Bu özellik Android 2.23.13.6 için WhatsApp Beta güncellemesi aracılığıyla ortaya çıktığı ve hâlâ geliştirme aşamasında olduğundan Meta Quest'i resmi olarak bağlanmanın henüz mümkün değil. Bu nedenle, mevcut WhatsApp hesabı ile VR cihazı arasındaki bağlantının nasıl gerçekleşeceği ve uyumlulukla ilgili bilgiler gibi daha fazla ayrıntı şu anda mevcut değil. Ancak yakın bir zamanda gelecek bir güncelleme ile özelliğin kullanıma sunulması bekleniyor.

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