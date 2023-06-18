Yakında VR başlıklarınızdan WhatsApp'a erişmeniz mümkün olabilir

WhatsApp, Beta sürümünde Meta Quest başlıklarıyla VR entegrasyonunu test ediyor
WABetaInfo tarafından hazırlanan bir raporda Android için WhatsApp Beta'da bağlantılı cihazlar kısmında yeni bir cihaz keşfedildi. Böylece uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde mevcut bir WhatsApp hesabını bir Meta Quest cihazına bağlamak mümkün olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi