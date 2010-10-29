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Yakıt pili ile menzili arttırılmış elektrikli Volvo geliyor: C30 DRIVe Electric

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Çok beğenilen ve yüzü yeni yenilenen Volvo'nun hatchback modeli C30'un elektrikli versiyonu geliştiriliyor.Günümüzde gittikçe yaygınlaşan 'yeşil dalga'ya ayak uydurmaya çalışan Volvo, C30 DRIVe Electric modelinin gelişimini hızlandırdı. Ancak Volvo'nun bu yeşil otomobili rakiplerinden biraz daha farklı olacak.

Volvo'nun bu modeli geliştirmekteki en önemli hedefi otomobilin tek şarjla gidebileceği kilometre değerini arttırmak olarak açıklanıyor. Piyasaya çıkmak üzere olan tam elektrikli Volt, LEAF gibi modellerin bile tek şarjla 60-100 kilometreden fazla yol alamadığı göz önüne alınırsa Volvo'nun bu hedefi koymasının nedeni daha kolay anlaşılabilir. Menzil artışını sağlamak için yakıt pillerinden yararlanılacak. Yeni bir sistem sayesinde sıvı yakıttan hidrojen gazı üretilecek ve bu hidrojen gazı yakıt pillerine giderek motoru harekete geçirecek elektrik enerjisine çevrilecek. Bu prosesin en önemli avantajı ise elektrik enerjisinin 0 emisyon ile elde ediliyor olması. Prosesin sonucunda karbondioksit, nitrojenoksit ve sülfüroksit gibi havayı kirletici gazlar ortaya çıkmıyor. Sistemin diğer bir avantajı ise etanol gibi yenilenebilir yakıtların da hidrojen gazına çevrilmesi olarak açıklanıyor.

Güçlü batarya sistemi ve menzil arttırıcı bu yakıt pilleri sayesinde Volvo C30 DRIVe Electric'in menzili 250 kilometreyi bulabilecek. Otomobille ilgili başka ayrıntıların da en kısa sürede açıklanacağı tahmin ediliyor.

Yakıt pili ile menzili arttırılmış elektrikli Volvo geliyor: C30 DRIVe Electric
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Yakıt pili ile menzili arttırılmış elektrikli Volvo geliyor: C30 DRIVe Electric
Tam Boyutta Gör
Yakıt pili ile menzili arttırılmış elektrikli Volvo geliyor: C30 DRIVe Electric
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DH Misafiri 7 yıl
her koşulda en ekonomik: derken güvenlik unsuru göz ardı edilmemeli, Türkiye'de bu işin öncüsü fransız patentli bi marka almış eline mendili halayın başına geçmiş. peki biz bilmiyormuyuz bu aracın kağıt olduğunu. tamam ekonomik durumdan senelerce bunlara hapsolduk, lakin kazandık. meydanı boş bırakırsanız bizi yemeye devam edecekler. olaya fransız kalacaksanız eyvallah
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Silent Guardian 9 yıl

Duratorq





Çok beğenilen ve yüzü yeni yenilenen Volvo'nun hatchback modeli C30'un elektrikli versiyonu geliştiriliyor.Günümüzde gittikçe yaygınlaşan 'yeşil dalga'ya ayak uydurmaya çalışan Volvo, C30 DRIVe Electric modelinin gelişimini hızlandırdı. Ancak Volvo'nun bu yeşil otomobili rakiplerinden biraz daha farklı olacak.



Volvo'nun bu modeli geliştirmekteki en önemli hedefi otomobilin tek şarjla gidebileceği kilometre değerini arttırmak olarak açıklanıyor. Piyasaya çıkmak üzere olan tam elektrikli Volt, LEAF gibi modellerin bile tek şarjla 60-100 kilometreden fazla yol alamadığı göz önüne alınırsa Volvo'nun bu hedefi koymasının nedeni daha kolay anlaşılabilir. Menzil artışını sağlamak için yakıt pillerinden yararlanılacak. Yeni bir sistem sayesinde sıvı yakıttan hidrojen gazı üretilecek ve bu hidrojen gazı yakıt pillerine giderek motoru harekete geçirecek elektrik enerjisine çevrilecek. Bu prosesin en önemli avantajı ise elektrik enerjisinin 0 emisyon ile elde ediliyor olması. Prosesin sonucunda karbondioksit, nitrojenoksit ve sülfüroksit gibi havayı kirletici gazlar ortaya çıkmıyor. Sistemin diğer bir avantajı ise etanol gibi yenilenebilir yakıtların da hidrojen gazına çevrilmesi olarak açıklanıyor.



Güçlü batarya sistemi ve menzil arttırıcı bu yakıt pilleri sayesinde Volvo C30 DRIVe Electric'in menzili 250 kilometreyi bulabilecek. Otomobille ilgili başka ayrıntıların da en kısa sürede açıklanacağı tahmin ediliyor.















1.resimdeki jantlar güzelde 3.resimdeki jantlar ne öyle ya
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OverClocK1ng 9 yıl
Bizim buraya gelse bu araç, egsoz muayene parası isterler. Muayene ettirmedi diye para cezası keserler..
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BLUE MAnN 9 yıl
Devletinde avantaj sağlaması lazım bu araçları alacak olanlara ama pek sanmıyorum.
ötv ve dolaylı vergiler üstüne üstlük trafik varken çoğu kişi arabadan bıkıyor.
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aya 9 yıl

BLUE MAnN

Devletinde avantaj sağlaması lazım bu araçları alacak olanlara ama pek sanmıyorum.



bırakın avantaj sağlamasını, şu an halen elektrikli araçlarla ilgili bir mevzuat düzenlemesi hatta düzenleme taslağı bile yok. yani bugün üretimdeki araçlardan birisini alıp türkiye'ye getirseniz, nasıl tescil ettireceksiniz, ruhsatı nasıl düzenlenecek, nerde ne yazacak kimse bilmiyor.
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Volkanbaba 9 yıl
Durmadan yeni araçlar çıkıyor piyasa hareketlendi rekabet kızışacak
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Dupp 9 yıl
Elektrik işine el atmayan marka kaldı mı acaba ?
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Master_Evil 9 yıl

Dupp

Elektrik işine el atmayan marka kaldı mı acaba ?

işin kötüsü ortada birşey yok
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