Yakıt pili ile menzili arttırılmış elektrikli Volvo geliyor: C30 DRIVe Electric

Çok beğenilen ve yüzü yeni yenilenen Volvo'nun hatchback modeli C30'un elektrikli versiyonu geliştiriliyor.Günümüzde gittikçe yaygınlaşan 'yeşil dalga'ya ayak uydurmaya çalışan Volvo, C30 DRIVe Electric modelinin gelişimini hızlandırdı. Ancak Volvo'nun bu yeşil otomobili rakiplerinden biraz daha farklı olacak.

Volvo'nun bu modeli geliştirmekteki en önemli hedefi otomobilin tek şarjla gidebileceği kilometre değerini arttırmak olarak açıklanıyor. Piyasaya çıkmak üzere olan tam elektrikli Volt, LEAF gibi modellerin bile tek şarjla 60-100 kilometreden fazla yol alamadığı göz önüne alınırsa Volvo'nun bu hedefi koymasının nedeni daha kolay anlaşılabilir. Menzil artışını sağlamak için yakıt pillerinden yararlanılacak. Yeni bir sistem sayesinde sıvı yakıttan hidrojen gazı üretilecek ve bu hidrojen gazı yakıt pillerine giderek motoru harekete geçirecek elektrik enerjisine çevrilecek. Bu prosesin en önemli avantajı ise elektrik enerjisinin 0 emisyon ile elde ediliyor olması. Prosesin sonucunda karbondioksit, nitrojenoksit ve sülfüroksit gibi havayı kirletici gazlar ortaya çıkmıyor. Sistemin diğer bir avantajı ise etanol gibi yenilenebilir yakıtların da hidrojen gazına çevrilmesi olarak açıklanıyor.

Güçlü batarya sistemi ve menzil arttırıcı bu yakıt pilleri sayesinde Volvo C30 DRIVe Electric'in menzili 250 kilometreyi bulabilecek. Otomobille ilgili başka ayrıntıların da en kısa sürede açıklanacağı tahmin ediliyor.