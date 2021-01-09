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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yaklaşan amiral gemisi IQOO 7'nin yeni görselleri paylaşıldı

    Vivo'nun sadece birkaç gün içinde tanıtacağı yeni amiral gemisi akıllı telefonu IQOO 7'nin, siyah ve beyaz renkteki modellerinin resmi görseli yayınlandı.
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    Cep Telefonları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Yaklaşan amiral gemisi IQOO 7'nin yeni görselleri paylaşıldı
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    Önümüzdeki Pazartesi, yani 11 Ocak tarihinde güçlü bir akıllı telefon olarak lanse edilen IQOO 7'nin tanıtımı yapılacak. Vivo tarafından yayınlanan yeni görsellerde cihaz iki farklı renk seçeneği ile sergileniyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Vivo yaklaşan amiral gemisi akıllı telefonu iQOO 7'nin görüntüsünü paylaştı

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    500 dolardan satışa sunulabilir

    Görüntülerde iQOO 7 BMW Edition'ın beyaz ve siyah renkteki modidikasyonlarını görüyoruz. Siyah olan model, alışılmadık şekilde dokulu arka paneliyle dikkat çekiyor. Akıllı telefonun ekranının üst ortasında, tek ön kamera için küçük bir delik yer alıyor. FullHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.56 inçlik bir AMOLED panel ile geleceği söylenen akıllı telefonun, ekrana gömülü bir parmak izi sensörüne de sahip olduğunu belirtelim.

    Yaklaşan amiral gemisi IQOO 7'nin yeni görselleri paylaşıldı
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    Arkada ise üçlü ana kamera kurulumu görüyoruz. Varsayılan kamera yapılandırması ise şu şekilde: 48 megapiksellik bir Sony IMX598 sensörü, geniş açılı optiğe sahip 13 megapiksellik bir birim ve başka bir 13 megapiksel sensör.

    Mevcut bilgilere göre cihazın donanımımda amiral gemisi Snapdragon 888 işlemci, 12GB RAM, UFS 3.1 depolama birimi, gelişmiş titreşim motorları, güçlü ve yüksek kalitede stereo hoparlörler ve ultra hızlı 120 watt destekli bir 4.000 mAh pil yer alıyor. IQOO 7'nin 500 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunulmasının beklendiğini de söyleyelim.



    https://www.gizmochina.com/2021/01/09/iqoo-7-official-renders-showcase-its-black-and-white-color-editions/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    19 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    21 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    BREATH (cenk ) 16 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tasarım güzel biraz cesur olun sanattan anlamayanlar çok çirkin desin almasın farklı bir kitleye hitap ederek onlara yönelik içerik uygulama reklam ile hızlı başarı sağlayın
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