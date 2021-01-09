Yaklaşan amiral gemisi IQOO 7'nin yeni görselleri paylaşıldı

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Önümüzdeki Pazartesi, yani 11 Ocak tarihinde güçlü bir akıllı telefon olarak lanse edilen IQOO 7'nin tanıtımı yapılacak. Vivo tarafından yayınlanan yeni görsellerde cihaz iki farklı renk seçeneği ile sergileniyor.

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500 dolardan satışa sunulabilir

Görüntülerde iQOO 7 BMW Edition'ın beyaz ve siyah renkteki modidikasyonlarını görüyoruz. Siyah olan model, alışılmadık şekilde dokulu arka paneliyle dikkat çekiyor. Akıllı telefonun ekranının üst ortasında, tek ön kamera için küçük bir delik yer alıyor. FullHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.56 inçlik bir AMOLED panel ile geleceği söylenen akıllı telefonun, ekrana gömülü bir parmak izi sensörüne de sahip olduğunu belirtelim.

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Arkada ise üçlü ana kamera kurulumu görüyoruz. Varsayılan kamera yapılandırması ise şu şekilde: 48 megapiksellik bir Sony IMX598 sensörü, geniş açılı optiğe sahip 13 megapiksellik bir birim ve başka bir 13 megapiksel sensör.

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Mevcut bilgilere göre cihazın donanımımda amiral gemisi Snapdragon 888 işlemci, 12GB RAM, UFS 3.1 depolama birimi, gelişmiş titreşim motorları, güçlü ve yüksek kalitede stereo hoparlörler ve ultra hızlı 120 watt destekli bir 4.000 mAh pil yer alıyor. IQOO 7'nin 500 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunulmasının beklendiğini de söyleyelim.

https://www.gizmochina.com/2021/01/09/iqoo-7-official-renders-showcase-its-black-and-white-color-editions/

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