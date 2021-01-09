Yaklaşan amiral gemisi IQOO 7'nin yeni görselleri paylaşıldı

Önümüzdeki Pazartesi, yani 11 Ocak tarihinde güçlü bir akıllı telefon olarak lanse edilen IQOO 7'nin tanıtımı yapılacak. Vivo tarafından yayınlanan yeni görsellerde cihaz iki farklı renk seçeneği ile sergileniyor.İlginizi Çekebilir Vivo yaklaşan amiral gemisi akıllı telefonu iQOO 7'nin görüntüsünü paylaştı
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500 dolardan satışa sunulabilir
Görüntülerde iQOO 7 BMW Edition'ın beyaz ve siyah renkteki modidikasyonlarını görüyoruz. Siyah olan model, alışılmadık şekilde dokulu arka paneliyle dikkat çekiyor. Akıllı telefonun ekranının üst ortasında, tek ön kamera için küçük bir delik yer alıyor. FullHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızına sahip 6.56 inçlik bir AMOLED panel ile geleceği söylenen akıllı telefonun, ekrana gömülü bir parmak izi sensörüne de sahip olduğunu belirtelim.
Arkada ise üçlü ana kamera kurulumu görüyoruz. Varsayılan kamera yapılandırması ise şu şekilde: 48 megapiksellik bir Sony IMX598 sensörü, geniş açılı optiğe sahip 13 megapiksellik bir birim ve başka bir 13 megapiksel sensör.
Mevcut bilgilere göre cihazın donanımımda amiral gemisi Snapdragon 888 işlemci, 12GB RAM, UFS 3.1 depolama birimi, gelişmiş titreşim motorları, güçlü ve yüksek kalitede stereo hoparlörler ve ultra hızlı 120 watt destekli bir 4.000 mAh pil yer alıyor. IQOO 7'nin 500 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa sunulmasının beklendiğini de söyleyelim.
https://www.gizmochina.com/2021/01/09/iqoo-7-official-renders-showcase-its-black-and-white-color-editions/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.