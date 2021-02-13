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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yaklaşmakta olan LG W41'in render görüntüleri ortaya çıktı

    Güney Koreli teknoloji devi LG, yeni bir akıllı telefon serisini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Serideki telefonlardan LG W41'in render görüntüleri Evan Blass tarafından paylaşıldı.
    13 Şubat 2021, 19:30 (4 gün)
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    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Yaklaşmakta olan LG W41'in render görüntüleri ortaya çıktı
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    LG, geçtiğimiz Kasım ayında W31 ve W31 Plus'ı tanıtmıştı. Kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen şirket yakında LG W41, W41 Plus ve W41 Pro'yu içerecek olan W41 serisini piyasaya sürecek. Sektörde, yaptığı güvenilir sızıntılarla bilinen Evan Blass, yaklaşmakta olan serideki LG W41'in render görüntüsünü yayınladı.

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    LG W41 geliyor

    Yaklaşan telefon, LG W31'deki damla çentik ekranın aksine delik ekran tasarımına sahip olacak.  Cihazın arkasında bir LED flaş ile birlikte dörtlü bir arka kamera kurulumu yer alacak. Blass ayrıca, arka kurulumdaki birincil lensin 48 MP çözünürlüğünde olacağını söylüyor.

    Telefonun diğer özellikleri arasında arkaya konumlandırılmış bir parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Ses ayar düğmesi ve güç tuşu, cihazın sağ tarafında yer alıyor. Sol tarafında ise SIM kart yuvası görülüyor.

    LG W31'in sadece Hindistan'a özel olmasının aksine LG W41 serisinin küresel pazara sunulması bekleniyor. Şirket, LG W31'i bütçe odaklı olarak kullanıcılarına sunuyor. Yeni seriyi şu an için hangi seviye için hazırladığı ve serideki telefonlara dair diğer teknik detaylar ise bilinmiyor.



    https://www.gsmarena.com/lg_w41_specs_design_render-news-47733.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    FoxHound (Big Boss) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu tip başlıkları "Yaklaşmakta olan" yerine "Yakında piyasaya çıkacak olan, Yakında satışa sunulacak olan...vb." şeklinde kullanılsa daha uygun olmaz mı acaba?...
    Bu tip başlıkları "Yaklaşmakta olan" yerine "Yakında piyasaya çıkacak olan, Yakında satışa sunulacak olan...vb." şeklinde kullanılsa daha uygun olmaz mı acaba?....
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    1 Yanıt Yanıtla +5
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    deathless73 (Bülent ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    5 yıl g4 kullandım ama kanser ola ola,telefon işini beceremiyorsun lg ekran panel senin profesyonel alanın bence de..
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    cihan85 (cihan gurdal) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    KRAL BU NASIL BİR İŞTİR BU ŞEKLE SAHİ BÜTÜN MARKALARDA VAR. FABRİKANIN BİRİ ADI DEĞİŞİK EKRANI KASA AYNI OLAN TELEFON MU ÇIKARIYOR .
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    D dr4qo 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Telefon pazarından çıkmayacaklar mıydı? ??
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    Technotronic (Çağlar Deniz) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Alt üst çerçeveler orantısız olmuş. Lg telefon piyasasında kan kaybetmeye devam ediyor.
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    Spider_hip (Doğan Eray) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Vergiler çok acıtıyor ya. Zoraki bir poco x3 almaya karar verdim. Yurt dışı fiyatına bakıyorum 1900TL den alıyor millet. Bizde 3100TL. Yurt dışı da kendi vergisini koyuyor ama bizdeki nedir yav!
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    kuvant512 (kuvant 512) 4 gün ( Mesaj Silindi ) Spider_hip
    IMEI kayıtlı 1950₺ ye alabilirsiniz
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    FoxHound (Big Boss) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu tip başlıkları "Yaklaşmakta olan" yerine "Yakında piyasaya çıkacak olan, Yakında satışa sunulacak olan...vb." şeklinde kullanılsa daha uygun olmaz mı acaba?...
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    the most important thing 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) FoxHound
    Bence daha kısa ve ilgi çekici haber başlıkları kullanılmalı, o kadar uzun tutuyorlar ki tüm başlıkları okuyuncaya kadar canım çıkıyor.
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