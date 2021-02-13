Yaklaşmakta olan LG W41'in render görüntüleri ortaya çıktı

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LG, geçtiğimiz Kasım ayında W31 ve W31 Plus'ı tanıtmıştı. Kısa bir süre geçmiş olmasına rağmen şirket yakında LG W41, W41 Plus ve W41 Pro'yu içerecek olan W41 serisini piyasaya sürecek. Sektörde, yaptığı güvenilir sızıntılarla bilinen Evan Blass, yaklaşmakta olan serideki LG W41'in render görüntüsünü yayınladı.

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LG W41 geliyor

Yaklaşan telefon, LG W31'deki damla çentik ekranın aksine delik ekran tasarımına sahip olacak. Cihazın arkasında bir LED flaş ile birlikte dörtlü bir arka kamera kurulumu yer alacak. Blass ayrıca, arka kurulumdaki birincil lensin 48 MP çözünürlüğünde olacağını söylüyor.

Telefonun diğer özellikleri arasında arkaya konumlandırılmış bir parmak izi tarayıcısı bulunuyor. Ses ayar düğmesi ve güç tuşu, cihazın sağ tarafında yer alıyor. Sol tarafında ise SIM kart yuvası görülüyor.

LG W31'in sadece Hindistan'a özel olmasının aksine LG W41 serisinin küresel pazara sunulması bekleniyor. Şirket, LG W31'i bütçe odaklı olarak kullanıcılarına sunuyor. Yeni seriyi şu an için hangi seviye için hazırladığı ve serideki telefonlara dair diğer teknik detaylar ise bilinmiyor.

https://www.gsmarena.com/lg_w41_specs_design_render-news-47733.php

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