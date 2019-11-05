Yandex Alisa akıllı asistan ülkemizde kullanıma sunuldu

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Bugün Siri de dahil olmak üzere teknoloji dünyasında pek çok akıllı asistan kullanılıyor. Akıllı asistanların kitlesini arttırmak adına daha fazla ülkede kullanıma sunulması büyük önem taşıyor. Yandex bu konuda önemli adımlar atıyor.

Yandex Alisa neler sunuyor?

Yandex Navigasyon uygulaması içerisinde sürücülere yolu anlatmanın yanında farklı bilgiler de sunan Alisa dijital asistanı ilk kez Rusça olarak kullanıma sunulmuştu. Rusça’nın ardından ilk global dil Türkçe oldu.

Yandex Navigasyon ülkemizde gerçek zamanlı trafik verisi paylaşan ilk navigasyon uygulaması olmuştu. Alisa ile Türkiye’de ilk kez bir navigasyonda akıllı asistan kullanılmış oldu.

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Pek çok yeteneğe sahip olan Alisa; yol ve trafik durumu, adres ve mekân bilgisi söylemenin ya da rota oluşturmanın yanı sıra, hava durumu ve tarih bilgisi de verebiliyor. Kullanıcılar Yandex Navigasyon’u açıp "Alisa" diye seslenerek veya harita üzerinde yer alan mikrofon ikonuna tıklayarak, akıllı asistana kolayca ulaşabiliyor.

Alisa, en yakın kahveciden nöbetçi eczaneye, trafik yoğunluğundan en kestirme yola kadar trafikle ilgili farklı ihtiyaçlara yanıt verebiliyor. Ayrıca yer arama, rota oluşturma, trafik yoğunluğunu öğrenme, konum bilgisi gibi navigasyon ve harita bilgilerinin yanı sıra hava durumu, tarih gibi güncel kısa bilgiler de yer alıyor.

Diğer birçok akıllı asistanda olduğu gibi, Alisa önceden belirlenmiş yanıtlara bağlı kalmıyor. Aynı soruya birbirinden farklı, özgürce yanıtlar vererek, kullanıcıyı hem şaşırtabiliyor hem de sohbeti daha keyifli hale getirebiliyor.