Yango Deli Tech, PtteM'in online market projesine teknolojik altyapı sağlayacak

Tam Boyutta Gör E/Q-ticaret alanında uzman olan ve tescilli teknolojiler sunan global teknoloji şirketi Yango Deli Tech, online market pilot projesinin lansmanı için PtteM ile iş birliği yaptığını duyurdu. Yango Deli Tech, PtteM’in online market hizmetine teknolojik altyapı sağlayacak.

Yango Deli Tech, yalnızca fiziksel mağazalarla hizmet veren mağazaların online ticarete geçiş süreci için geniş kapsamlı araçlar ve envanter yönetimini iyileştiren çözümler sunuyor. Yango Deli Tech'in uçtan uca teknoloji yığını; ticaret, teslimat, müşteri deneyimi ve analitiği için çeşitli çözümler içeriyor. Şirketin sunduğu çözümler, perakendecilerin malları zamanında ve eksiksiz teslim etmesini sağlayarak karlılığın ve genel verimliliğin artmasını sağlıyor. Yango Deli Tech, PtteM’in online market sektörüne doğru genişlemesini sağlayacak olan teknoloji yığınının entegrasyonunu yapacak. Proje ilk olarak Ankara’da bulunan 3 posta noktasında başlayacak. Projenin nihai hedefi olarak önümüzdeki yıllarda ülke çapında 1.000’den fazla mağazayı kapsamayı amaçlıyor.

Yango Deli Tech; depo yönetim sistemi, montaj uygulamaları, "son kilometre" rota oluşturma ve gerçek zamanlı iş bilgi panolarından makine öğrenimli otomatik sipariş sistemlerine ve depo robotlarına kadar uzanan eksiksiz çevrimiçinden çevrimdışına çözümler sunarak ortaklarını destekliyor.

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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan PtteM Teknoloji ve Elektronik Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Hakan Çevikoğlu, “Bu pilot proje, önümüzdeki dönemde yoğunluğu azalacak olan PTT şubelerinin daha verimli kullanılması konusunda bize iyi bir fikir sunacak. Şirket olarak, yeni teknoloji çözümleriyle değişen pazarın yarattığı zorlukların üstesinden gelebileceğimizden, yeni fırsatlar yakalayacağımızdan ve yeni gelir akışları yaratacağımızdan son derece eminiz." dedi.

Yango Deli Tech CEO'su Max Avtukhov ise, “PtteM'in bizimle bir ortaklık sürecine girmesinden çok memnunuz. Türkiye'de e-market pazarının gelişimi konusunda büyük bir potansiyel görüyoruz. Tahminlerimize göre, pazar hacmi 2024 yılına kadar 4 milyar doları aşacak. En ileri teknolojiyi kullanarak ve halihazırda kurulu altyapıyı güncelleyerek çok büyük bir müşteri tabanına hizmet verebiliriz ve bu pazarı yakalamak için olağanüstü bir fırsat.” ifadelerini kullandı.

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Yango Deli Tech, PtteM'in e-market projesine altyapı sağlaya