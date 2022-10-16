Steve Jobs, Joe Rogan’a röportaj verdi ama nasıl?

Yapay zekâ röportaj
Play.ht yapay zekâ sistemi tarafından oluşturulan podcast, bir tarafa Steve Jobs’u diğer tarafa ise Joe Rogan’ı koyuyor. Ne var ki bu ikili hiç bir zaman karşı karşıya gelmedi. Konuşmalar tamamen yapay zekâ ürünü.
20 dakika süren podcast yayınında ultra gerçekçi sesler üretilmiş. Yapay zekânın saatlerce süren sohbetler ile eğitildiği belirtiliyor. Steve Jobs’un mevcut tüm çevrim içi sohbetleri ve biyografisi kullanılmış. Joe Rogan için de aynısı uygulanmış.
Sistemin her hafta takipçiler tarafından belirlenecek konu veya kişilere göre röportaj üreteceği ve podcast yayını olarak podcast.ai web sitesine atacağı belirtiliyor. Steve Jobs röportajı da web sitesine eklenmiş.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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