Steve Jobs, Joe Rogan’a röportaj verdi ama nasıl?

Yapay zekâ son dönemin en çok konuşulan konularından birisi haline geldi. Oyunlarda kullanıcıyı yenebilen botlar, bir kelimeye göre görsel oluşturabilen veya video oluşturabilen motorlar derken şimdi de röportaj yapan yapay zekâ karşımıza çıktı.

Yapay zekâ röportaj

Play.ht yapay zekâ sistemi tarafından oluşturulan podcast, bir tarafa Steve Jobs’u diğer tarafa ise Joe Rogan’ı koyuyor. Ne var ki bu ikili hiç bir zaman karşı karşıya gelmedi. Konuşmalar tamamen yapay zekâ ürünü.

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20 dakika süren podcast yayınında ultra gerçekçi sesler üretilmiş. Yapay zekânın saatlerce süren sohbetler ile eğitildiği belirtiliyor. Steve Jobs’un mevcut tüm çevrim içi sohbetleri ve biyografisi kullanılmış. Joe Rogan için de aynısı uygulanmış.

Sistemin her hafta takipçiler tarafından belirlenecek konu veya kişilere göre röportaj üreteceği ve podcast yayını olarak podcast.ai web sitesine atacağı belirtiliyor. Steve Jobs röportajı da web sitesine eklenmiş.

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