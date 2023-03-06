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    Pilotların sonu: Yapay zekâ savaş pilotu gerçek bir it dalaşında insanı yendi

    Bilim insanları, yapay zekâ destekli bir savaş pilotunun yakın mesafeli bir it dalaşında tüm insanları yendiğini ve yapay zekanın yakında gökyüzünün kralı olacağını açıkladı.
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    Yapay zekâ savaş pilotu gerçek bir it dalaşında insanı yendi Tam Boyutta Gör
    Hava muharebeleri eninde sonunda yapay zekâ destekli sistemlerin birbirleriyle mücadelesine dönüşecek ya da en azından bir grup araştırmacının öngörüsü bu yönde. The South China Morning Post'ta yayınlanan yeni bir haberde, yapay zekâ savaş pilotunun gerçek bir it dalaşında insanı yendiği belirtildi.

    Yapay zekâ, gerçek bir it dalaşında insanı yeni

    Çin'in Sichuan kentinde Çin ordusuna ait olan Aerodinamik Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nden Profesör Huang Juntao tarafından yürütülen ve sonuçları hakemli bir dergide yayınlanan çalışma, yapay zekâ destekli sistemlerin gerçek hayattaki bir it dalaşı durumundaki yeteneklerini araştırıyor.

    Araştırmada, yapay zeka sistemi insan savaş pilotlarına karşı yarıştı ve karşılaştığı her insan savaş pilotunu yenerek mücadeleleri sadece 90 saniyede kazandı. Araştırmacılar, yapay zekânın üstün hesaplama gücü sayesinde savaşın gelişimini sürekli olarak önceden tahmin ettiğini ve rakiplerine karşı bu sayede belirgin bir avantaj elde ettiğini belirtiyor. Çalışmaya katılan araştırmacılar, yapay zekanın hava muharebesinde insanların yerini alacağını ve bunun ufukta olduğunu belirtiyor.

    Yapay zeka, insanların zafiyetlerine sahip değil

    Yapay zekâ savaş pilotu gerçek bir it dalaşında insanı yendi Tam Boyutta Gör
    Rapora göre, testlerde iki insansız hava aracı yakın menzilli bir it dalaşı senaryosunda yer aldı. Uçaklardan biri yerdeki bir insan tarafından uzaktan kontrol edilirken, diğeri bir yapay zekâ pilotu tarafından kontrol edildi. Çalışmanın arkasındaki araştırmacılara göre, yapay zekâ pilotu tepki hızı açısından insan pilotlardan tamamen daha iyi performans gösterdi.

    Araştırmacılar yapay zeka destekli savaş uçaklarının ve pilotlarının çok da uzun olmayan bir gelecekte gökyüzünün hakimi olacağının altını çiziyor. Zira yapay zekanın, bir insanda olan zafiyetlere sahip olmadığı (G kuvvet, oksijen, ölüm korkusu vb.) belirtiliyor. Dahası, yapay zeka değişken koşullara da insanlardan daha hızlı tepki verebilir ve en doğru kararı alabilir. Ek olarak yapılan araştırma, bazı eksikliklerin olduğunu da kabul ediyor. İnsansız hava aracı ile it dalaşı yapmakla F-16 veya yeni nesil uçaklarla it dalaşı yapmak çok farklı. 

    Elbette bu alanda Çin yalnız değil. ABD ordusu da bir süre önce yapay zeka pilotunun kokpitte oturduğu gerçek bir F-16 savaş uçağı üzerinde muharebe tatbikatları da dahil olmak üzere çok sayıda test görevi yürüttüğünü açıklamıştı.

    Kaynakça https://www.scmp.com/news/china/science/article/3211976/chinese-military-researchers-report-ai-pilot-beats-human-landmark-real-life-dogfight https://www.tweaktown.com/news/90605/ai-powered-fighter-pilot-beats-humans-in-real-dogfight-for-the-first-time-ever/index.html
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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

    M
    Mylevi 3 saat önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 3 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 3 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 3 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 4 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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