Pilotların sonu: Yapay zekâ savaş pilotu gerçek bir it dalaşında insanı yendi

- Yapay zekâ, gerçek bir it dalaşında insanı yeni
- Yapay zeka, insanların zafiyetlerine sahip değil
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Yapay zekâ, gerçek bir it dalaşında insanı yeni
Çin'in Sichuan kentinde Çin ordusuna ait olan Aerodinamik Araştırma ve Geliştirme Merkezi'nden Profesör Huang Juntao tarafından yürütülen ve sonuçları hakemli bir dergide yayınlanan çalışma, yapay zekâ destekli sistemlerin gerçek hayattaki bir it dalaşı durumundaki yeteneklerini araştırıyor.
Araştırmada, yapay zeka sistemi insan savaş pilotlarına karşı yarıştı ve karşılaştığı her insan savaş pilotunu yenerek mücadeleleri sadece 90 saniyede kazandı. Araştırmacılar, yapay zekânın üstün hesaplama gücü sayesinde savaşın gelişimini sürekli olarak önceden tahmin ettiğini ve rakiplerine karşı bu sayede belirgin bir avantaj elde ettiğini belirtiyor. Çalışmaya katılan araştırmacılar, yapay zekanın hava muharebesinde insanların yerini alacağını ve bunun ufukta olduğunu belirtiyor.
Yapay zeka, insanların zafiyetlerine sahip değil
Araştırmacılar yapay zeka destekli savaş uçaklarının ve pilotlarının çok da uzun olmayan bir gelecekte gökyüzünün hakimi olacağının altını çiziyor. Zira yapay zekanın, bir insanda olan zafiyetlere sahip olmadığı (G kuvvet, oksijen, ölüm korkusu vb.) belirtiliyor. Dahası, yapay zeka değişken koşullara da insanlardan daha hızlı tepki verebilir ve en doğru kararı alabilir. Ek olarak yapılan araştırma, bazı eksikliklerin olduğunu da kabul ediyor. İnsansız hava aracı ile it dalaşı yapmakla F-16 veya yeni nesil uçaklarla it dalaşı yapmak çok farklı.
Elbette bu alanda Çin yalnız değil. ABD ordusu da bir süre önce yapay zeka pilotunun kokpitte oturduğu gerçek bir F-16 savaş uçağı üzerinde muharebe tatbikatları da dahil olmak üzere çok sayıda test görevi yürüttüğünü açıklamıştı.Kaynakça https://www.scmp.com/news/china/science/article/3211976/chinese-military-researchers-report-ai-pilot-beats-human-landmark-real-life-dogfight https://www.tweaktown.com/news/90605/ai-powered-fighter-pilot-beats-humans-in-real-dogfight-for-the-first-time-ever/index.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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