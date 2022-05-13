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    Intel daha güvenli ve daha sorumlu yapay zekâ için çalışıyor

    Intel yapây zeka tarafından hassas verilerin işlenmesini daha güvenli ve ayrıca bilimsel araştırmalara karşı daha sorumlu hale getirmek için önemli adımlar attığını duyurdu.
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    Intel

    Yapay zekâ teknolojileri bugün hayatımızın her alanında yer almaya başladı ve haliyle toplanan hassas verilerin sayısı da her geçen gün artıyor. Hassas verilerdeki çoğalma tehdit ortamının büyümesine sebep oluyor ve güvenlik endişeleri artıyor.

    Intel’den güvenli ve sorumlu yapay zekâ

    Intel'in endüstri lideri araştırma çabaları; verilerin bütünlüğünü, doğruluğunu ve gizliliğini korumaya odaklanıyor. Bu bakımdan yapay zekâ dağıtımlarını sorumlu ve güvenli yollarla hızlandırmak için iki önemli adım atıyor.

    BeeKeeper AI adındaki yeni çözüm bir sıfır güven platformu sağlamak için Intel SGX donanım tabanlı güvenlik yeteneklerini ve Microsoft Azure'un gizli bilgi işlem altyapısını kullanıyor. Bir yapay zekâ algoritmasının verilerin gizliliğinden ya da algoritma modelinin fikri mülkiyetinden ödün vermeksizin birden fazla gerçek dünya klinik veri kümesi üzerinde çalışmasına olanak tanıyor. Bu, sağlık alanındaki yapay zekâ geliştirme ve dağıtma inovasyonunu mevcut yönteme kıyasla %30 ila %40'tan fazla hızlandırıyor.

    İkinci adım ise Pennsylvania Üniversitesi Perelman Tıp Fakültesi'nin Federe Tümör Segmentasyonu ile araştırma ortaklığı yaparak beyin tümörlerini bulmak için yapay zekâ modellerinin eğitimini geliştirmek amacıyla bir dizi Intel donanımı ve açık kaynaklı yazılım teknolojisi kullanmak oldu.

    Open Federated Learning'i (OpenFL) kullanan Intel teknolojisi, her kurumun çıkarım algoritmalarının aslına uygunluğunu ve niteliğini artırmaya katkıda bulunabilmesini sağlıyor. OpenFL, bireysel veri kümelerinin güvenliğini ve gizliliğini korurken, altı kıtadaki 55 kurumun işbirliği yapmasına olanak tanıdı. Bu, tümörlerin yerini belirleme çabalarını %33 oranında iyileştiren bir yapay zekâ modeliyle sonuçlandı.

    Yapay zekânın sorumlu kullanımı, endüstrinin bir araya gelerek sağlık, finansal hizmetler, üretim, perakende ve eğlenceyi içeren çeşitli sektörlerde dağıtımın yolunu nasıl açabileceğinin bir örneğini de teşkil ediyor.

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