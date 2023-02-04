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    ChatGPT sohbet robotu Nvidia’yı zengin etti

    Yıllardır yapay zekâ teknolojilerine büyük yatırım yapan ve bu alandaki en hızlı grafik çözümlerine sahip olan Nvidia, büyük talebin de odağına yerleşiyor.      
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    Nvidia Tam Boyutta Gör
    ChatGPT özelinde başlayan yapay zekâ yardımcı teknolojileri trendi peşinden önemli sektörleri de sürüklemeye başladı. Kripto para tarafında AI odaklı projeler yükselişe geçerken sunucu tarafında buna yatırım yapanlar da kazanmaya başladı.

    ChatGPT ve Nvidia ilişkisi

    Chat GPT ve Dall-E gibi teknolojilerle başlayan yükseliş, yapay zekâ teknolojilerini destekleyen çözümlere olan ilgiyi arttırdı. Hali hazırda yapay zekâ teknolojilerine yönelik en hızlı grafik çözümleri Nvidia’da. Firma yıllardır yaptığı yatırımın meyvelerini toplamaya başladı.

    Önümüzdeki dönemde yapay zekâ odaklı işlemci ve grafik birimlerine olan talebin artacağı beklentisi Nvidia hisselerine tavan yaptırdı. Firma sadece bir ayda hisselerinde yüzde 45 civarında artış yaşadı. Kurucu Jensen Huang da 18.9 milyar dolara ulaşan serveti ile bu yıl en hızlı zenginleşen dolar milyarderi oldu.

    Yapay zekâ teknolojilerine olan ilgi yıl içerisinde daha da artacak ve haliyle Nvidia servetine servet katacak. Sadece bu yıl 11 milyar dolar civarına kadar bir satış etkisi olacağı tahmin ediliyor. Intel ve AMD ise bu yarışta biraz geride kaldı.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

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    ugah6aiw 2 gün önce

    CGI birazyapmacık olmuş...

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    alex59 1 hafta önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 1 hafta önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 hafta önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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