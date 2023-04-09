Yapay zeka aracı PassGAN şifrenizi anında kırabilir: Peki nasıl korunacaksınız?

Araştırmacılar yeni bir yapay zeka tabanlı araç olan PassGAN'ın yeteneklerini 15,6 milyondan fazla şifre üzerinde test etti. Sonuçlar: Yapay zeka, yaygın şifrelerin %51'ini bir dakikadan kısa sürede, %65'ini bir saatten kısa sürede, %71'ini bir günden kısa sürede ve %81'ini bir aydan kısa sürede kırmayı başardı. PassGAN'ın 7 haneli herhangi bir şifreyi kırması, sembol içerse bile yaklaşık altı dakika sürüyor.
Yapay zekanın şifremi kıramamasını nasıl sağlarım?
Kırılması en zor şifreler ise en az 12 karakterli olanlar. Küçük ve büyük harflerin eklendiği varsayıldığında, yapay zekanın böyle bir şifreyi kırması 289 yıl sürebilir. Bir parolaya sayılar eklenirse, kırma süresi 2.000 yıla, semboller eklenirse 30.000 yıla kadar çıkmakta. Karakter sayısını artırmak, yalnızca rakamlar kullanılsa bile şifrenin gücünü artırıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@Hermiyasinmi sen kaç yaşındasın 5 mi?...
@makine26 yaşın kaç? 4 felan mı?
tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı