Yapay zeka aracı PassGAN şifrenizi anında kırabilir: Peki nasıl korunacaksınız?

Tam Boyutta Gör Bir siber güvenlik şirketi olan Home Security Heroes, yapay zekanın şifre kırma konusunda ne kadar güçlü ve hızlı olduğunu gösteren bir rapor yayınladı.

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Araştırmacılar yeni bir yapay zeka tabanlı araç olan PassGAN'ın yeteneklerini 15,6 milyondan fazla şifre üzerinde test etti. Sonuçlar: Yapay zeka, yaygın şifrelerin %51'ini bir dakikadan kısa sürede, %65'ini bir saatten kısa sürede, %71'ini bir günden kısa sürede ve %81'ini bir aydan kısa sürede kırmayı başardı. PassGAN'ın 7 haneli herhangi bir şifreyi kırması, sembol içerse bile yaklaşık altı dakika sürüyor.

Yapay zekanın şifremi kıramamasını nasıl sağlarım?

Kırılması en zor şifreler ise en az 12 karakterli olanlar. Küçük ve büyük harflerin eklendiği varsayıldığında, yapay zekanın böyle bir şifreyi kırması 289 yıl sürebilir. Bir parolaya sayılar eklenirse, kırma süresi 2.000 yıla, semboller eklenirse 30.000 yıla kadar çıkmakta. Karakter sayısını artırmak, yalnızca rakamlar kullanılsa bile şifrenin gücünü artırıyor.

Tam Boyutta Gör Şirketin web sitesinde, yapay zekanın belirli bir şifreyi ne kadar hızlı kıracağını tahmin eden bir araç bulunuyor. Sistem "59731469" şifresinin "anında" (2 saniye) kırılacağını, "Hj2Bue4F" şifresinin kırılmasının ise 48 dakika süreceğini gösteriyor.

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Yapay zeka aracı PassGAN şifrenizi anında kırabilir