Popüler yapay zeka Dall-E, gelişmek için Shutterstock kütüphanesini kullanacak

Shutterstock ile Dall-E daha da gelişecek
Stok görsel sitesinin OpenAI ile ortaklığı ilk olarak 2021 yılında başladı. Shutterstock, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın modelin eğitimi için "kritik" olarak nitelendirdiği anlaşmayla birlikte metinden görüntüye AI modeli DALL-E'yi eğitmek için şirketin görüntülerini kullanmasına izin vermeye başladı. Geçen yıl Shutterstock, çalışmaları OpenAI'nin modellerini eğitmek için kullanıldığında sanatçılara tazminat ödemek için bir de fon başlatmıştı.
Madalyonun öteki tarafında işler karışık
Shutterstock’un aksine Getty Images gibi diğer görsel paylaşım platformları yapay zekaya oldukça soğuk. Sanatçılar, eserlerinin yapay zeka modellerini eğitmek için kazınması konusundaki endişelerini dile getirmiş, Getty Images ise yapay zeka tarafından üretilen içeriği platformundan tamamen yasaklayarak bu konuyu çözmüştü.
Getty Images ayrıca yapay zeka sanat aracı Stable Diffusion'ın arkasındaki şirket olan Stability AI’a, web sitesinde "telif hakkıyla korunan milyonlarca görüntüyü yasadışı bir şekilde kopyaladığı ve işlediği" iddiasıyla dava açmıştı. Shutterstock, DALL-E ile entegrasyonu sayesinde kütüphanesinin büyüdüğünü görmüş olsa da telif konusu halen büyük bir gri alan ve ilerleyen zamanlarda baş ağrıtabilir.Kaynakça https://www.cnbc.com/2023/07/11/shutterstock-stock-up-on-openai-deal.html https://www.prnewswire.com/news-releases/shutterstock-expands-partnership-with-openai-signs-new-six-year-agreement-to-provide-high-quality-training-data-301873298.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)