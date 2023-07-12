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    Popüler yapay zeka Dall-E, gelişmek için Shutterstock kütüphanesini kullanacak

    Shutterstock, video, resim ve müzik kütüphanelerine erişim izni vererek OpenAI'ye "yüksek kaliteli" eğitim verileri sağlayacağını söyledi. Bu veriler Dall-E’yi daha da geliştirecek.
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    Yapay zeka Dall-E gelişmek için Shutterstock’u kullanacak Tam Boyutta Gör
    Shutterstock, OpenAI ile olan ortaklığını altı yıl daha uzatarak yapay zeka şirketinin bu süre zarfında Shutterstock'un geniş görsel, video, müzik ve meta veri kütüphanesini kullanarak modellerini eğitmesine olanak sağladı. Açıklamaya göre, şirketler ayrıca Shutterstock'un Giphy platformu aracılığıyla mobil kullanıcılara üretken yapay zekayı getirmek için çalışacak.

    Shutterstock ile Dall-E daha da gelişecek

    Stok görsel sitesinin OpenAI ile ortaklığı ilk olarak 2021 yılında başladı. Shutterstock, OpenAI CEO'su Sam Altman'ın modelin eğitimi için "kritik" olarak nitelendirdiği anlaşmayla birlikte metinden görüntüye AI modeli DALL-E'yi eğitmek için şirketin görüntülerini kullanmasına izin vermeye başladı. Geçen yıl Shutterstock, çalışmaları OpenAI'nin modellerini eğitmek için kullanıldığında sanatçılara tazminat ödemek için bir de fon başlatmıştı.

    Yapay zeka Dall-E gelişmek için Shutterstock’u kullanacak Tam Boyutta Gör
    O dönemde Shutterstock ayrıca OpenAI'ın görsel oluşturucusunu doğrudan web sitesine entegre etti ve DALL-E aracı kullanılarak oluşturulmayan yapay zeka tarafından üretilen görsellerin satışını yasakladı. Ancak şimdi Shutterstock bu entegrasyonu genişletiyor ve kullanıcılara "tüm Shutterstock kütüphanesindeki herhangi bir görseli düzenleme ve dönüştürme" olanağı vereceğini söylüyor. Shutterstock ayrıca bu yılın başlarında Meta'dan satın aldığı GIF oluşturma platformu Giphy'ye de yapay zeka özellikleri getirmeyi planlıyor.

    Madalyonun öteki tarafında işler karışık

    Shutterstock’un aksine Getty Images gibi diğer görsel paylaşım platformları yapay zekaya oldukça soğuk. Sanatçılar, eserlerinin yapay zeka modellerini eğitmek için kazınması konusundaki endişelerini dile getirmiş, Getty Images ise yapay zeka tarafından üretilen içeriği platformundan tamamen yasaklayarak bu konuyu çözmüştü.

    Getty Images ayrıca yapay zeka sanat aracı Stable Diffusion'ın arkasındaki şirket olan Stability AI’a, web sitesinde "telif hakkıyla korunan milyonlarca görüntüyü yasadışı bir şekilde kopyaladığı ve işlediği" iddiasıyla dava açmıştı. Shutterstock, DALL-E ile entegrasyonu sayesinde kütüphanesinin büyüdüğünü görmüş olsa da telif konusu halen büyük bir gri alan ve ilerleyen zamanlarda baş ağrıtabilir.

    Kaynakça https://www.cnbc.com/2023/07/11/shutterstock-stock-up-on-openai-deal.html https://www.prnewswire.com/news-releases/shutterstock-expands-partnership-with-openai-signs-new-six-year-agreement-to-provide-high-quality-training-data-301873298.html
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    mk148a 5 gün önce

    Iron Kurye

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    darkaura 6 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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