Yazarlar, ChatGPT’ye telif hakkı davası açtı

Silverman, Richard Kadrey veChristopher Golden tarafından açılan toplu davada, Facebook'un ana şirketi Meta ve OpenAI'ın sohbet robotlarını eğitmek için telif hakkıyla korunan materyalleri kullandığı iddia ediliyor. Yazarlar, bu firmaların ChatGPT ve LLaMA yapay zeka modellerinde izinsiz bir şekilde kitaplarının eğitim verisi olarak kullandıklarını belirtiyor.
Hem OpenAI hem Meta hem de diğer yapay zeka modelleri geliştiren şirketler, eğitim verisi olarak halka açık verileri kullandıklarını belirtiyor. Görünüşe göre bu kapsama “torrent” üzerinden erişilebilen veriler de dahil ediliyor. Öte yandan sadece yazarlar değil, ressamlar ve görsel içerik üreticileri de yine kendi eserlerinin görsel üreten yapay zeka araçlarının eğitim verilerinde kullanıldığını belirtiyor.
Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)