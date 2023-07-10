Yazarlar, ChatGPT’ye telif hakkı davası açtı

Tam Boyutta Gör Üretken yapay zeka modelleri ile sanatçılar arasındaki telif hakkı tartışmaları büyüyor. İçerik oluşturucular, eserlerinin izinsiz bir şekilde yapay zeka araçlarının eğitimlerinde kullanıldığını belirtiyor. Bu bağlamda komedyen Sarah Silverman ve iki yazar, Meta ve OpenAI aleyhine, yapay zeka dil modellerini eğitmek için içeriklerini izinsiz kullandıkları iddiasıyla telif hakkı ihlali davası açtı.

Yazarlardan ChatGPT'ye dava

Silverman, Richard Kadrey ve Christopher Golden tarafından açılan toplu davada, Facebook'un ana şirketi Meta ve OpenAI'ın sohbet robotlarını eğitmek için telif hakkıyla korunan materyalleri kullandığı iddia ediliyor. Yazarlar, bu firmaların ChatGPT ve LLaMA yapay zeka modellerinde izinsiz bir şekilde kitaplarının eğitim verisi olarak kullandıklarını belirtiyor.

Tam Boyutta Gör OpenAI’a açılan davada ChatGPT'nin istendiğinde yazarların kitaplarını özetlemesi ve bunun da telif haklarını ihlal ettiği belirtiliyor. Meta’ya açılan davada ise, yazarların kitaplarına LLaMA modellerini eğitmek için kullanılan veri setlerinde erişilebildiği aktarılıyor. Her iki iddiada da yazarlar, telif hakkıyla korunan kitaplarının şirketlerin yapay zeka modelleri için eğitim materyali olarak kullanılmasına "izin vermediklerini" söylüyorlar. Davaların her biri çeşitli türlerde telif hakkı ihlalleri, ihmal, sebepsiz zenginleşme ve haksız rekabetten oluşan altı suçlama içeriyor. Yazarlar yasal tazminat, kârlarının iadesi ve daha fazlasını istiyorlar.

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Hem OpenAI hem Meta hem de diğer yapay zeka modelleri geliştiren şirketler, eğitim verisi olarak halka açık verileri kullandıklarını belirtiyor. Görünüşe göre bu kapsama “torrent” üzerinden erişilebilen veriler de dahil ediliyor. Öte yandan sadece yazarlar değil, ressamlar ve görsel içerik üreticileri de yine kendi eserlerinin görsel üreten yapay zeka araçlarının eğitim verilerinde kullanıldığını belirtiyor.

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