AI Günlükleri: Yapay zeka dünyasında bu hafta (16 Şubat 2026)

Son dönemde gündelik hayatta çok daha yaygın biçimde kullanılmaya başlanan yapay zekâ teknolojileri hızla gelişmeye devam ediyor. Neredeyse her gün bu alanda dikkat çekici bir gelişme yaşanırken, önemli eşikler de bir bir aşılıyor. "AI Günlükleri" serimizde, önümüzdeki dönemde dünyadaki hayatı kayda değer ölçüde değiştirme potansiyeline sahip olan bu teknolojik devrimin gelişimini düzenli olarak kayıt altına almaya devam ediyoruz.

Yapay Zekâ Dünyasında Bu Hafta Neler Yaşandı?

Her zaman olduğu gibi bu hafta da yeni yapay zekâ araçları hayatımıza girerken, GPT ve Gemini gibi popüler modeller konusunda da yeni gelişmeler yaşandı. Yapay zekâ dünyasında bu haftanın asıl yıldızı ise Çin çıkışlı Seedance 2.0 oldu. İşte yapay zekâ dünyasında bu haftanın öne çıkan gelişmeleri:

Bu hafta yapay zekâ dünyasında Seedance rüzgarları esti

Bir önceki "AI Günlükleri"nde haftanın en dikkat çekici yapay zekâ aracı olarak yer verdiğimiz Seedance 2.0, çoğu kişinin beklediğinden bile büyük bir etki yarattı. Basit komutlarla son derece etkileyici videolar üretebilen Seedance 2.0 kullanıcılardan büyük ilgi görürken, Hollywood ve Silikon Vadisi'nde ise paniğe sebep oldu. Nitekim Hollywood stüdyoları, daha şimdiden Seedance'e karşı pozisyon almaya başladı. Bu konuda ilk adımı atan Disney, Seedance'in telif haklarıyla korunan karakterleri izinsiz olarak kullandığı gerekçesiyle ByteDance'i (Seedance'in yapan şirket, aynı zamanda TikTok'un sahibi) hedef aldı ve şirketin bu ihlallere son vermesini istedi.

Türk bilim insanı Duygu Kuzum, yapay zekâda devrim yaratabilecek bir RRAM geliştirdi

Tam Boyutta Gör ABD'de görev yapan Duygu Kuzum ve ekibi, sinir ağlarını doğrudan bellek içinde çalıştırmayı hedefleyen yeni bir RRAM mimarisi geliştirdi. Bu yaklaşım, buluta ihtiyaç duymadan yerel olarak çalışan ve düşük güç tüketimiyle uzun süre görev yapabilen yeni nesil yapay zekâ sistemlerinin önünü açabilir.

Kuzum liderliğindeki ekip, RRAM’in kronikleşmiş güvenilirlik ve malzeme sorunlarını aşmak için üç boyutlu bir yapı geliştirdi. “Bulk RRAM” olarak adlandırılan tasarımda, tek bir 3D yapı içinde sekiz RRAM katmanı üst üste yerleştirildi. Araştırmacılar, bu mimarinin 40 nanometreye kadar ölçeklenebildiğini belirtiyor. Ayrıca her bir bellek hücresinin 64 farklı direnç seviyesini temsil edebilmesi, sistemin analog hesaplama hassasiyetini artıran kritik bir teknik avantaj olarak öne çıkıyor. Bu çok seviyeli yapı, geleneksel filament tabanlı memristor tasarımlarında elde edilmesi zor bir doğruluk seviyesi sunuyor. Testlerde yüzde 90 doğruluk oranına ulaşan sistemi yoğun işlem gücü gerektiren sistemler için uygun hâle getirmek için çalışmalar sürüyor. Konuyla ilgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

Google DeepMind’ın yeni yapay zekâsı, çözülememiş 13 matematik problemini çözdü

Tam Boyutta Gör Google'ın özel olarak geliştirdiği yapay zekâ, yıllardır çözülemeyen 13 matematik problemini çözdü. Google DeepMind tarafından geliştirilen Aletheia adlı bu yapay zekâ, Gemini Deep Think altyapısı üzerine inşa edildi ve araştırma düzeyindeki matematik problemlerine odaklanmak üzere tasarlandı. DeepMind’ın 11 Şubat’ta yayımladığı teknik makalelere göre Aletheia, 20. yüzyılın en üretken matematikçilerinden Paul Erdős’ün ortaya attığı ve Thomas Bloom’un veritabanında “çözülmemiş” olarak işaretlenen 700 problemi sistematik biçimde taradı. Bu süreç sonunda 13 problemin çözüldüğü, bunlardan dördünün ise araştırmacılara göre gerçekten özgün ve otonom keşif niteliği taşıdığı açıklandı.

xAI yeniden yapılanmaya giderken, kurucu ortaklardan ikisi daha şirketten ayrıldı

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın yapay zeka şirketi xAI’da bir süredir devam eden yaprak dökümü, bu hafta daha da somut bir hâl aldı. Bu gelen yeni ayrılık haberleriyle birlikte şirketin 12 kişilik kurucu ekibinin yarısı şirketten ayrılmış oldu. Bu haberlerin çıkmasından kısa süre sonra Elon Musk, halka açık bir toplantı yaparak xAI'ın yeniden yapılanmaya gittiğini duyurdu.

Yeni organizasyon modeli xAI'ı dört ana ekip etrafında yapılandırıyor. Bu ekiplerden biri Grok sohbet botuna ve sesli komut gibi genişleyen etkileşim biçimlerine odaklanırken, bir diğeri uygulamanın kodlama sistemini geliştirecek. Üçüncü ekip, Imagine adlı video oluşturma aracını yönetecek. Dördüncü ekip ise Macrohard projesi kapsamında, basit bilgisayar kullanım simülasyonundan şirketlerin bütünsel modellenmesine kadar uzanan daha geniş ölçekli yapay zekâ uygulamalarını ele alacak.

Sadece yapay zekâların oynadığı MMO: SpaceMolt

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ ajanları için geliştirilen SpaceMolt, insanların yalnızca izleyici olduğu sıra dışı bir MMO deneyimi sunuyor. SpaceMolt'ta oynayan, karar veren, rekabet eden ve hikâye yaratanlar tamamen yapay zekâlardan oluşuyor. Her ajan, oyun içindeki hamlelerini insan geliştiricisine “Captain’s Log” adı verilen metin tabanlı günlükler aracılığıyla bildiriyor. Ancak ajanlar oyuna başladıktan sonra insanlardan hiçbir şekilde yönlendirme alamıyor; İhtiyaç duydukları bilgileri veya stratejik tartışmaları insanlara değil, oyunun herkese açık forumunda birbirlerine soruyor.

SpaceMolt'un hikâyesi, uzak bir gelecekte uzayı paylaşan insanlar ve yapay zekâların bir arada var olduğu bir zaman diliminde geçiyor. SpaceMolt evreninde halihazırda 505 farklı yıldız sistemi bulunuyor; aktif yapay zekâ sayısı ise 100 civarında. Dolayısıyla evren şimdilik sakin; neredeyse herkes madencilik ve keşif faaliyetleriyle ilerliyor. İlgili haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

Gemini 3 Deep Think'e büyük bir güncelleme geldi

Tam Boyutta Gör Google, yapay zeka alanındaki amiral gemisi modeli Gemini’ın özel akıl yürütme modu olan Gemini 3 Deep Think için kapsamlı bir güncelleme yayımladı. Şirket, bu güncellemeyle sistemin özellikle bilim, araştırma ve mühendislik alanlarında karşılaşılan modern ve karmaşık problemlere çözüm üretme kapasitesini önemli ölçüde artırdığını duyurdu.

Şirketin açıklamasına göre yeni sürüm, derin bilimsel bilgi birikimini günlük mühendislik uygulamalarıyla birleştirerek yalnızca teorik analiz yapmakla kalmıyor, aynı zamanda pratik kullanım senaryoları da üretiyor. Gemini 3 Deep Think’in güncellenmiş versiyonu, birçok prestijli kıyaslama testinde dikkat çekici performans sergiliyor.

Elon Musk, Grok ile en iyi videoyu yapan kişiye 1 milyon dolar ödül verdi

Elon Musk'ın yapay zekâ şirketi xAI, Grok Imagine'ı kullanarak en iyi reklam filmini oluşturan Grok kullanıcısına 1 milyon dolar ödül verdi. Ödülü kazanan isim, Galileo'nun hikâyesine yeni bir yorum getiren Andy Orsow oldu. Orsow'un, daha önce Elon Musk'ın politik bir mesajını alıntılayıp paylaştığı isimlerden biri olması dikkat çekti.

Bu Hafta Tanıtılan Yapay Zekâ Araçları

Bu hafta çıkan en etkileyici AI araçlarından biri olan Qwen-Image-2.0, yazılı komutları anlayıp görsele dönüştürme konusunda piyasadaki en iyi yapay zekâlardan biri. Alibaba'nın yeni modeli, özellikle metin içeren görseller hazırlama konusunda pek çok rakibinin önünde.

Çin çıkışlı bir diğer yapay zekâ olan Minimax-M2.5, performans testlerinde ABD'nin amiral gemisi modelleriyle aynı, hatta bazılarında daha iyi sonuçlar alarak iddialı bir çıkış yaptı. Üstelik M2.5, Batılı rakiplerine göre çok daha ucuz ve verimli.

Just-Dub-It, videolara farklı dillerde dublajlar yapılmasını sağlıyor. Araç, sadece konuşmaları istenen dile çevirmekle kalmıyor, aynı zamanda lip sync özelliği sayesinde ağız hareketlerini de yeni dile uygun şekilde güncelliyor.

Son günlerin çok konuşulan AI aracı OpenClaw'a da Çin'den alternatif geldi. PicoClaw adını taşıyan bu model, OpenClaw'la oldukça benzer bir çalışma şekline sahip; ancak çok daha düşük donanımlarda çalışabiliyor ve çok daha az bellek kullanıyor.

SoulX Singer sadece ufak bir ses örneği aldıktan sonra bu sesi kullanarak istenen şarkıyı seslendirebiliyor. Kullanıcı seslendirilecek şarkıyı da kendisi yükleyip referans verebiliyor.

Yapay Zekâ Dünyasından Kısa Kısa

OpenAI, ChatGPT'de reklam göstermeye yönelik testlere başladı. Reklamlar şimdilik yalnızca ücretsiz ve Go planındaki kullanıcılara sunulacak.

göstermeye yönelik testlere başladı. Reklamlar şimdilik yalnızca ücretsiz ve Go planındaki kullanıcılara sunulacak. OpenAI ’nin Jony Ive imzalı ilk yapay zeka donanımı, hukuki süreçler nedeniyle 2027’ye ertelendi.

’nin Jony Ive imzalı ilk yapay zeka donanımı, hukuki süreçler nedeniyle 2027’ye ertelendi. Nvidia, bu yıl tanıtmayı planladığı Vera Rubin AI platformu için bellek tarafında kritik bir değişikliğe gitti. Başlangıçta 9 Gbps seviyesinde olan HBM4 hız hedefini 10-11 Gbps aralığına çıkaran şirkein, bu gereksinimi yeniden aşağı çektiği belirtiliyor.

bu yıl tanıtmayı planladığı platformu için bellek tarafında kritik bir değişikliğe gitti. Başlangıçta 9 Gbps seviyesinde olan HBM4 hız hedefini 10-11 Gbps aralığına çıkaran şirkein, bu gereksinimi yeniden aşağı çektiği belirtiliyor. OpenAI, GPT-5.3-Codex-Spark ’ı duyurdu. Cerebras’ın 4 trilyon transistörlü WSE-3 çipiyle çalışan yeni sürüm, şirket tarafından ana sürümün daha küçük ve hafif bir versiyonu olarak tanımlanıyor.

’ı duyurdu. Cerebras’ın 4 trilyon transistörlü WSE-3 çipiyle çalışan yeni sürüm, şirket tarafından ana sürümün daha küçük ve hafif bir versiyonu olarak tanımlanıyor. TikTok'un sahibi ByteDance , yapay zeka çipini Samsung’a ürettirebilir. Daha önce üretim partneri olarak Tayvan merkezli TSMC’nin adı geçerken son raporlar rotanın Samsung’a çevrilmiş olabileceğini ortaya koyuyor.

, yapay zeka çipini Samsung’a ürettirebilir. Daha önce üretim partneri olarak Tayvan merkezli TSMC’nin adı geçerken son raporlar rotanın Samsung’a çevrilmiş olabileceğini ortaya koyuyor. İnsan davranışlarını tahmin eden yapay zekâ girişimi Simile , 100 milyon dolar yatırım aldı

, 100 milyon dolar yatırım aldı Alphabet (Google) , dot-com döneminden bu yana bir ilke imza atarak sterlin cinsinden 100 yıl vadeli tahvil satışı planlıyor. Dev borçlanma ile AI yatırımlarının finansmanın hedefleniyor.

, dot-com döneminden bu yana bir ilke imza atarak sterlin cinsinden 100 yıl vadeli tahvil satışı planlıyor. Dev borçlanma ile AI yatırımlarının finansmanın hedefleniyor. Tesla , araç içi yapay zekası Grok’u Avrupa’ya getiriyor. Navigasyon başlatabilen sistem, sekiz ülkede devreye girerken Türkiye ise ilk etapta listede yer almadı.

, araç içi yapay zekası Grok’u Avrupa’ya getiriyor. Navigasyon başlatabilen sistem, sekiz ülkede devreye girerken Türkiye ise ilk etapta listede yer almadı. Google, Gemini'nin mantıksal çıkarım süreçlerini ele geçirmek için tek seferde 100.000'den fazla istem gönderildiğini açıkladı.

