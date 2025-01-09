Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yapay zeka için korkulan oldu: Eğitim verileri tükendi

    Son birkaç yıl içinde inanılmaz bir hızla büyüyen yapay zeka teknoloji son dönemde bir duraksamaya girdi. Elon Musk’a göre ise bunun nedeni yapay zeka eğitim verilerinin tükenmesi.
    Yapay zeka için korkulan oldu: Eğitim verileri tükendi Tam Boyutta Gör
    Geride bıraktığımız birkaç yıl içinde yapay zekanın inanılması güç bir hızla geliştiğini gördük. Her yeni çıkan teknolojide kaydedilen gelişim insanları şaşırtırken bu durumun son dönemde tersine döndüğünü görüyoruz. Artık tanıtılan yeni modeller bir “devrim” olmaktan ziyade daha iyi bir “revizyon” olarak karşımıza çıkıyor. Bu duruma teknoloji dünyasının önde gelen isimlerinden Elon Musk da dikkat çekiyor. Uzmanlara göre bu problem, eğitim verilerinin tükenmesi nedeniyle oluyor.

    Bugün herkesin bildiği ChatGPT veya Gemini gibi yapay zekaları eğitmek için milyarlarca gerçek dünya verisi (resim, ses, video, metin vb.) kullanıldı. Musk’a göre ise bu araçlara güç veren modelleri eğitmek için kullanılan gerçek dünya verilerinin tükendi. Musk, Mark Penn ile canlı yayınlanan bir sohbet sırasında, “Artık yapay zeka eğitiminde insanlığın sahip olduğu bilginin kümülatif toplamını tükettik. Bu esasen geçen yıl oldu.” dedi.

    Çözüm var mı?

    Elbette onlarca şirketin milyarlarca dolar yatırım yaptığı bir sektörün kullanacak veri kalmaması nedeniyle çökeceğini düşünmek yanlış olur. Ve aslında bir süredir konuşan bir çözüm de var. Musk’ın vurguladığı çözüm, giderek daha fazla şirketin benimsediği bir yöntem: Sentetik veri.

    Bu yaklaşım, gerçek dünya verilerinin eksik kaldığı durumlarda, yapay zeka modellerinin kendi ürettiği verilerle eğitilmesini içeriyor. Musk, bu süreci “Sentetik verilerle ... yapay zeka kendi kendini derecelendirecek ve bu kendi kendine öğrenme sürecinden geçecek.” şeklinde tanımladı.

    Microsoft, Meta, OpenAI ve Anthropic gibi devler, sentetik veriyi hali hazırda eğitim süreçlerinde kullanıyor. Gartner’ın tahminlerine göre, 2024’te yapay zeka ve analiz projelerinde kullanılan verilerin yüzde 60’ı sentetik olarak üretildi. Örneğin, Microsoft’un Phi-4 modeli ve Meta’nın Llama serisi, gerçek dünya verileriyle birlikte sentetik veriyle de eğitildi.

    Sentetik verinin en büyük avantajlarından biri, maliyetleri ciddi oranda düşürmesi. Örneğin, yapay zeka  girişimi Writer’ın Palmyra X 004 modeli neredeyse tamamen sentetik kaynaklarla geliştirildi ve 700 bin dolara mal oldu. Buna karşın, benzer boyuttaki bir OpenAI modelinin geliştirme maliyeti 4,6 milyon dolar olarak hesaplanıyor.

    Her ne kadar sentetik veri umut vaat etse de, beraberinde ciddi riskler de getiriyor. Araştırmalar, sentetik veriyle eğitilen modellerde yaratıcılık kaybı ve işlevsellikte bozulma gibi sorunların ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Özellikle, kullanılan sentetik verilerdeki önyargıların modele taşınması, uzun vadede ciddi bir “çöküş” riskini beraberinde getiriyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    porselen diş yaptıranlar memnun mu panoramik cam tavan sunroof farkı doğru kelimesinin kökü bosch buzdolabı resetleme park halinde kayıt yapan kamera

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15 Pro Max
    Apple iPhone 15 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G9 9M3G5AT11
    HP 250 G9 9M3G5AT11
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız