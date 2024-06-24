Yapay zeka ile gelecekteki benliğinizle sohbet etmeniz sağlanıyor

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Tam Boyutta Gör Muhtemelen bundan 30 yıl sonraki kendinizle konuşmak istemişsinizdir. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) bir grup araştırmacıya göre buna yakın bir deneyim yaşamak aslında mümkün. MIT araştırmacılar, kullanıcıların gelecekteki benlikleriyle yaptıkları konuşmaları simüle ederek kaygılarını azaltmalarına ve motivasyonlarını artırmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir yapay zeka sohbet robotu geliştirdi.

MIT Media Lab'deki araştırmacılar tarafından oluşturulan yapay zekalı sohbet robotu, 18-30 yaş arası genç yetişkinlere yardımcı olmayı amaçlıyor. "Future You" olarak adlandırılan projede doğal dildeki konuşmalar için OpenAI tarafından geliştirilen popüler GPT-3.5 modeli kullanılırken çalışmaya katılanlara hayatları, geçmiş deneyimleri ve istekleri hakkında bir dizi soru soruldu. Daha sonrasında ise her kullanıcıya özel sentetik anılar üretildi. Bunlar kullanıcının isteklerini, geçmiş deneyimlerini ve önemli yaşam olaylarını içeren ayrıntılı bir arka plana dayanıyor.

Nasıl çalışıyor?

Tam Boyutta Gör Future You için süreç öncelikle kullanıcıların kendileri, aileleri, arkadaşları, geçmiş deneyimleri ve gelecek hedefleri hakkında bir dizi soruyuyanıtlamasıyla başlıyor. Ardından, 60 yaşındaki görünümlerini tasvir etmek için dijital olarak yaşlandırılmış güncel bir fotoğraf yüklüyorlar.

İnsanlar genellikle gelecekteki benliklerini canlı bir şekilde hayal etmekte zorlanıyorlar. Bu sınırlama da bilişsel bir önyargıya yol açabiliyor. Dijital olarak yaşlandırılmış profil resmi ile etkileşime girmek ise bu sorunu azaltabiliyor. MIT’nin Future You sohbet robotu ise elde edilen verileri kullanarak tutarlı bir arka plan hikayesi veya "sentetik hafıza" oluşturuyor ve gerçekçi bir gelecek kişiliği yaratıyor.

Ne işe yarıyor?

Tam Boyutta Gör Yapılan araştırmada şimdiki ve gelecekteki benlikleri arasında güçlü bir bağ hisseden bireylerin, finansal, eğitimsel ya da sağlıkla ilgili konularda refah seviyelerini yükselten uzun vadeli kararlar almaya eğilimli oluyor. Gelecekteki kendileri hayal etmekte zorlanan kişilerin ise genellikle uzun vadeli faydalar yerine anlık ödüllere öncelik verdiği belirtiliyor.

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Henüz hakem değerlendirmesinden geçmemiş bir ön baskı makalesinde, MIT ekibi uygulamalarını yaşları 18 ila 30 arasında değişen 344 kişi üzerinde test etti. Araştırmacılar kullanıcıların dijital yaşlı benlikleriyle sohbet ettikten sonra kaygılarının azaldığını ve olumsuz duyguların ya da motivasyonlarının arttığını gözlemlediler.

Ancak, insanların gelecekteki benlikleriyle etkileşime girmelerinin bir sonucu olarak farklı bir şey yapıp yapmayacakları, davranışlarını değiştirip değiştirmeyecekleri net değil. Bunun için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor. Sohbet robotu büyük bir potansiyel gösterse de, çalışmanın etik hususlarla ilgili bölümünde, olumsuz veya zararlı davranışları destekleyebilecek yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğe karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuluyor.

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