Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yapay zeka ile gelecekteki benliğinizle sohbet etmeniz sağlanıyor

    MIT araştırmacıları, "gelecekteki benliğinizle" konuşabileceğiniz bir sohbet robotu oluşturmak için yapay zeka kullandı. Bunun kaygıyı azaltması ve motivasyonu artması amaçlanıyor.
    Yapay zeka ile gelecekteki benliğinizle sohbet etmeniz sağlanıyor Tam Boyutta Gör
    Muhtemelen bundan 30 yıl sonraki kendinizle konuşmak istemişsinizdir. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) bir grup araştırmacıya göre buna yakın bir deneyim yaşamak aslında mümkün. MIT araştırmacılar, kullanıcıların gelecekteki benlikleriyle yaptıkları konuşmaları simüle ederek kaygılarını azaltmalarına ve motivasyonlarını artırmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanmış bir yapay zeka sohbet robotu geliştirdi.

    MIT Media Lab'deki araştırmacılar tarafından oluşturulan yapay zekalı sohbet robotu, 18-30 yaş arası genç yetişkinlere yardımcı olmayı amaçlıyor. "Future You" olarak adlandırılan projede doğal dildeki konuşmalar için OpenAI tarafından geliştirilen popüler GPT-3.5 modeli kullanılırken çalışmaya katılanlara hayatları, geçmiş deneyimleri ve istekleri hakkında bir dizi soru soruldu. Daha sonrasında ise her kullanıcıya özel sentetik anılar üretildi. Bunlar kullanıcının isteklerini, geçmiş deneyimlerini ve önemli yaşam olaylarını içeren ayrıntılı bir arka plana dayanıyor.

    Nasıl çalışıyor?

    Yapay zeka ile gelecekteki benliğinizle sohbet etmeniz sağlanıyor Tam Boyutta Gör
    Future You için süreç öncelikle kullanıcıların kendileri, aileleri, arkadaşları, geçmiş deneyimleri ve gelecek hedefleri hakkında bir dizi soruyuyanıtlamasıyla başlıyor. Ardından, 60 yaşındaki görünümlerini tasvir etmek için dijital olarak yaşlandırılmış güncel bir fotoğraf yüklüyorlar.

    İnsanlar genellikle gelecekteki benliklerini canlı bir şekilde hayal etmekte zorlanıyorlar. Bu sınırlama da bilişsel bir önyargıya yol açabiliyor. Dijital olarak yaşlandırılmış profil resmi ile etkileşime girmek ise bu sorunu azaltabiliyor. MIT’nin Future You sohbet robotu ise elde edilen verileri kullanarak tutarlı bir arka plan hikayesi veya "sentetik hafıza" oluşturuyor ve gerçekçi bir gelecek kişiliği yaratıyor.

    Ne işe yarıyor?

    Yapay zeka ile gelecekteki benliğinizle sohbet etmeniz sağlanıyor Tam Boyutta Gör
    Yapılan araştırmada şimdiki ve gelecekteki benlikleri arasında güçlü bir bağ hisseden bireylerin, finansal, eğitimsel ya da sağlıkla ilgili konularda refah seviyelerini yükselten uzun vadeli kararlar almaya eğilimli oluyor. Gelecekteki kendileri hayal etmekte zorlanan kişilerin ise genellikle uzun vadeli faydalar yerine anlık ödüllere öncelik verdiği belirtiliyor.

    Henüz hakem değerlendirmesinden geçmemiş bir ön baskı makalesinde, MIT ekibi uygulamalarını yaşları 18 ila 30 arasında değişen 344 kişi üzerinde test etti. Araştırmacılar kullanıcıların dijital yaşlı benlikleriyle sohbet ettikten sonra kaygılarının azaldığını ve olumsuz duyguların ya da motivasyonlarının arttığını gözlemlediler.

    Ancak, insanların gelecekteki benlikleriyle etkileşime girmelerinin bir sonucu olarak farklı bir şey yapıp yapmayacakları, davranışlarını değiştirip değiştirmeyecekleri net değil. Bunun için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor. Sohbet robotu büyük bir potansiyel gösterse de, çalışmanın etik hususlarla ilgili bölümünde, olumsuz veya zararlı davranışları destekleyebilecek yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğe karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuluyor.

    Kaynakça https://www.techtimes.com/articles/305961/20240623/mit-ai-chatbot-lets-talk-future-self-help-reduce-anxiety.htm https://arxiv.org/pdf/2405.12514
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    canlı müzik istek şarkıları tarihi geçmiş nescafe içilir mi smart tv reklam engelleme 120 km hızda direksiyon titremesi turkcell 5g açma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    12.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Casper VIA X40
    Casper VIA X40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız