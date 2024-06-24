Yapay zeka ile gelecekteki benliğinizle sohbet etmeniz sağlanıyor

MIT Media Lab'deki araştırmacılar tarafından oluşturulan yapay zekalı sohbet robotu, 18-30 yaş arası genç yetişkinlere yardımcı olmayı amaçlıyor. "Future You" olarak adlandırılan projede doğal dildeki konuşmalar için OpenAI tarafından geliştirilen popüler GPT-3.5 modeli kullanılırken çalışmaya katılanlara hayatları, geçmiş deneyimleri ve istekleri hakkında bir dizi soru soruldu. Daha sonrasında ise her kullanıcıya özel sentetik anılar üretildi. Bunlar kullanıcının isteklerini, geçmiş deneyimlerini ve önemli yaşam olaylarını içeren ayrıntılı bir arka plana dayanıyor.
Nasıl çalışıyor?
İnsanlar genellikle gelecekteki benliklerini canlı bir şekilde hayal etmekte zorlanıyorlar. Bu sınırlama da bilişsel bir önyargıya yol açabiliyor. Dijital olarak yaşlandırılmış profil resmi ile etkileşime girmek ise bu sorunu azaltabiliyor. MIT’nin Future You sohbet robotu ise elde edilen verileri kullanarak tutarlı bir arka plan hikayesi veya "sentetik hafıza" oluşturuyor ve gerçekçi bir gelecek kişiliği yaratıyor.
Ne işe yarıyor?
Henüz hakem değerlendirmesinden geçmemiş bir ön baskı makalesinde, MIT ekibi uygulamalarını yaşları 18 ila 30 arasında değişen 344 kişi üzerinde test etti. Araştırmacılar kullanıcıların dijital yaşlı benlikleriyle sohbet ettikten sonra kaygılarının azaldığını ve olumsuz duyguların ya da motivasyonlarının arttığını gözlemlediler.
Ancak, insanların gelecekteki benlikleriyle etkileşime girmelerinin bir sonucu olarak farklı bir şey yapıp yapmayacakları, davranışlarını değiştirip değiştirmeyecekleri net değil. Bunun için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor. Sohbet robotu büyük bir potansiyel gösterse de, çalışmanın etik hususlarla ilgili bölümünde, olumsuz veya zararlı davranışları destekleyebilecek yapay zeka tarafından oluşturulan içeriğe karşı dikkatli olunması çağrısında bulunuluyor.Kaynakça https://www.techtimes.com/articles/305961/20240623/mit-ai-chatbot-lets-talk-future-self-help-reduce-anxiety.htm https://arxiv.org/pdf/2405.12514 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.