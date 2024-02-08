Karşı karşıya getirilen yapay zekalar nükleer savaş başlattı

Bilim insanları, sekiz yapay zekayı savaş oyunu senaryosunda sıra tabanlı bir simülasyonda karşı karşıya getirdi ve sekizinin hepsi de her seferinde aynı LLM'yi çalıştırdı. Simülasyon GPT-4, GPT-4 Base, GPT-3.5, Claude 2 ve Meta's Llama 2 dahil olmak üzere önde gelen birkaç LLM modeli kullanılarak tekrarlandı.
Neden silahlanma yarışına giriyorlar?
Öte yandan GPT-4’ün genellikle gerilimi düşürmeye çalışan tek model olduğu belirtiliyor. GPT'nin 3.5 versiyonunda termonükleer patlamaya en yatkın model iken GPT-4 versiyonunda gerilimi düşürmeye en yatkın model haline gelmesinin de gösterdiği gibi, yapay zeka modellerinin daha sofistike hale geldikçe bombayı patlatmaya daha az eğilimli olduğunu varsayabiliriz.
Bununla birlikte araştırmacılar sonuç bölümünde şu ifadelere yer veriyor: "Bu makalede sunulan analize dayanarak, LLM'lerin askeri ve dış politika karar alma süreçlerinde kullanılmasının henüz tam olarak anlaşılmamış karmaşıklıklar ve risklerle dolu olduğu açıktır" diyorlar. Son olarak, eğer izlemediyseniz ve böylesi bir olay ilginizi çektiyse 1983 yapımı WarGames'i izlemenizi öneririm.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.