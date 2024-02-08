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    Karşı karşıya getirilen yapay zekalar nükleer savaş başlattı

    Yapay zeka sohbet robotlarını karşı karşıya getiren bir savaş oyunu deneyi gerçekleştirildi. Bu modeller arasında bulunan ChatGPT’ye güç veren GPT-3.5 ve Llama 2 nükleer savaş başlattı.
    Karşı karşıya getirilen yapay zekalar nükleer savaş başlattı Tam Boyutta Gör
    Hükümetler, yüksek riskli askeri ve dış politika karar alma süreçlerine otonom yapay zeka araçlarını entegre etmeyi giderek daha fazla düşünüyor. Bu durum ABD üniversitelerinden oluşan bir ekibin yakın zamanda yaptığı bir çalışmanın temelini oluşturuyor. Bilim insanları bu nedenle en yeni yapay zeka modellerinin bir dizi savaş oyunu senaryosunda birbirlerine karşı nasıl davrandıklarını keşfetmek için yola çıktılar. Sonuçlar ise bir Hollywood senaryosunu aratmıyor zira GPT-3.5 ve Llama 2 nükleer savaş başlatacak kadar ileriye gidiyorlar.

    GPT-3.5 ve Llama 2 nükleer savaş başlattı

    Bilim insanları, sekiz yapay zekayı savaş oyunu senaryosunda sıra tabanlı bir simülasyonda karşı karşıya getirdi ve sekizinin hepsi de her seferinde aynı LLM'yi çalıştırdı. Simülasyon GPT-4, GPT-4 Base, GPT-3.5, Claude 2 ve Meta's Llama 2 dahil olmak üzere önde gelen birkaç LLM modeli kullanılarak tekrarlandı.

    Karşı karşıya getirilen yapay zekalar nükleer savaş başlattı Tam Boyutta Gör
    Stanford Üniversitesi, Georgia Teknoloji Enstitüsü, Northeastern Üniversitesi ve Hoover Wargaming and Crisis Simulation Initiative tarafından yürütülen çalışmada, "Modellerin silahlanma yarışı dinamikleri geliştirme eğiliminde olduğunu, bunun da daha büyük çatışmalara ve hatta nadir durumlarda nükleer silahların kullanılmasına yol açtığını gözlemliyoruz" deniyor. Hangi yapay zekanın 'düğmeye bastığına' gelince, araştırmacılar GPT-3.5 ve Llama-2’nin nükleer kullandığını aktarıyor. İyi haber şu ki, GPT 4'ün durumu yatıştırma ve dünyayı nükleer bir çöplüğe dönüştürmeme olasılığı daha yüksekti.

    Neden silahlanma yarışına giriyorlar?

    Karşı karşıya getirilen yapay zekalar nükleer savaş başlattı Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar, modellerin eylemlerini açıklamak için yorumlarını kaydetmelerini sağladı. Bu, eylemler arkasındaki nedenlere ışık tutuyor. Araştırmacılara göre GPT-4, "Pek çok ülkenin nükleer silahı var” argümanını kullanırken bazıları silahsızlanmaları gerektiğini söylüyor, diğerleri ise doğru pozisyon almayı seviyor gibi görünüyor. Bazıları ise “bizde var, hadi kullanalım” eğiliminde.

    Öte yandan GPT-4’ün genellikle gerilimi düşürmeye çalışan tek model olduğu belirtiliyor. GPT'nin 3.5 versiyonunda termonükleer patlamaya en yatkın model iken GPT-4 versiyonunda gerilimi düşürmeye en yatkın model haline gelmesinin de gösterdiği gibi, yapay zeka modellerinin daha sofistike hale geldikçe bombayı patlatmaya daha az eğilimli olduğunu varsayabiliriz.

    Bununla birlikte araştırmacılar sonuç bölümünde şu ifadelere yer veriyor: "Bu makalede sunulan analize dayanarak, LLM'lerin askeri ve dış politika karar alma süreçlerinde kullanılmasının henüz tam olarak anlaşılmamış karmaşıklıklar ve risklerle dolu olduğu açıktır" diyorlar. Son olarak, eğer izlemediyseniz ve böylesi bir olay ilginizi çektiyse 1983 yapımı WarGames'i izlemenizi öneririm.

    Kaynakça https://arxiv.org/pdf/2401.03408.pdf https://www.pcgamer.com/a-wargame-experiment-pitting-ai-chatbots-against-each-other-ended-exactly-how-youd-expect/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 1 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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