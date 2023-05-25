Yapay zeka Nvidia’yı coşturdu! AMD ve Intel üçe katlandı

Firma içinde bulunduğumuz ikinci çeyrek gelirlerini tahminlerin yüzde 50 üzerinde gerçekleşeceğini söyledi. Nvidia ayrıca ChatGPT ve benzeri birçok hizmete güç sağlamak için kullanılan yapay zeka yongalarına yönelik artan talebi karşılamak için arzı artırdığını söyledi. Bu açıklamalar sonra hisseler ise uçuşa geçti.
Yapay zeka Nvidia’yı uçurdu
Dünyanın borsada işlem gören en değerli yarı iletken şirketi olan Nvidia'nın hisseleri neredeyse yüzde 30 oranında artarak 391,50 dolardan işlem görerek rekor seviyeye ulaştı. Bu kazanç, Nvidia'nın piyasa değerini yaklaşık 200 milyar dolar artırarak 950 milyar doların üzerine çıkardı. An itibarıyla firmanın piyasa değeri 755 milyar dolarda sabitlenmiş durumda.
AMD, (175 milyar $), Intel (120 milyar $) ve Micron (73 milyar $) değerlerinin toplamı ise 368 milyar dolar yapıyor.
Analistler Nvidia’nın yapay zeka GPU’larına olan talebin daha da artacağını ön görüyor. Bunun yanında Nvidia, yapay zeka çözümlerinde AMD ve Intel gibi geleneksel rakiplerin yanı sıra Cerebras Systems gibi startup'lar ve Google ve Amazon gibi şirketlerdeki şirket içi yapay zeka yonga geliştirmelerinden kaynaklanan rekabetle karşı karşıya.
Huang ise bu konuda rahat görünüyor: "Hiçbir şirket bir bulut bilişim sağlayıcısının teknolojisi ve tüm yazılımı olmadan son teknoloji bir yapay zeka veri merkezi inşa edemez, ancak biz tüm bu kapasiteye sahibiz"
Dolayısıyla Nvidia için burada çok başarılı bir durum söz konusu. Firma, doğru zamanda doğru ürünü doğru ihtiyaç ile buluşturarak büyük bir sıçrayış gerçekleştirdi.
Finansal sonuçlar
Oyunlar tarafında ise ilk çeyrek geliri, bir yıl öncesine göre yüzde 38 düşüş ve bir önceki çeyreğe göre yüzde 22 artışla 2.24 milyar dolar oldu. Otomotiv bölümündeki ilk çeyrek geliri, bir yıl öncesine göre yüzde 114 ve bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 artışla 296 milyon dolarlık rekor seviyeye ulaştı.Kaynakça https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-announces-financial-results-for-first-quarter-fiscal-2024 https://www.reuters.com/technology/nvidia-forecasts-second-quarter-revenue-above-estimates-2023-05-24/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.