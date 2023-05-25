Yapay zeka Nvidia’yı coşturdu! AMD ve Intel üçe katlandı

Tam Boyutta Gör Nvidia, ilk çeyrek sonuçlarına ait finansal raporunu yayınladı. Nvidia’nın yayınlanan raporu çeyrek bazda güçlü ancak yıllık bazda ise kötü sonuçları içeriyordu. Fakat önemli olan bu çeyrek değil.

Firma içinde bulunduğumuz ikinci çeyrek gelirlerini tahminlerin yüzde 50 üzerinde gerçekleşeceğini söyledi. Nvidia ayrıca ChatGPT ve benzeri birçok hizmete güç sağlamak için kullanılan yapay zeka yongalarına yönelik artan talebi karşılamak için arzı artırdığını söyledi. Bu açıklamalar sonra hisseler ise uçuşa geçti.

Yapay zeka Nvidia’yı uçurdu

Dünyanın borsada işlem gören en değerli yarı iletken şirketi olan Nvidia'nın hisseleri neredeyse yüzde 30 oranında artarak 391,50 dolardan işlem görerek rekor seviyeye ulaştı. Bu kazanç, Nvidia'nın piyasa değerini yaklaşık 200 milyar dolar artırarak 950 milyar doların üzerine çıkardı. An itibarıyla firmanın piyasa değeri 755 milyar dolarda sabitlenmiş durumda.

AMD, (175 milyar $), Intel (120 milyar $) ve Micron (73 milyar $) değerlerinin toplamı ise 368 milyar dolar yapıyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia İcra Kurulu Başkanı Jensen Huang, yapay zeka yongalarının tam üretimine geçen yıl Ağustos ayında başladıklarını ve bu sayede yapay zeka sohbet botu uygulamalarının popülerliği arttığında tedarik için bir miktar tampon sağlayabildiklerini söyledi. Ancak, Huang’a göre Ocak ayında yeni talep yeni yapay zeka GPU talepleri o kadar çok arttı ki Nvidia yeni üretim siparişleri vermek zorunda kaldı ve talebi karşılamakta zorlandı. Ancak, yeni siparişlerle birlikte 2023'ün ikinci yarısı için önemli ölçüde güvence sağlanmış durumda.

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Analistler Nvidia’nın yapay zeka GPU’larına olan talebin daha da artacağını ön görüyor. Bunun yanında Nvidia, yapay zeka çözümlerinde AMD ve Intel gibi geleneksel rakiplerin yanı sıra Cerebras Systems gibi startup'lar ve Google ve Amazon gibi şirketlerdeki şirket içi yapay zeka yonga geliştirmelerinden kaynaklanan rekabetle karşı karşıya.

Huang ise bu konuda rahat görünüyor: "Hiçbir şirket bir bulut bilişim sağlayıcısının teknolojisi ve tüm yazılımı olmadan son teknoloji bir yapay zeka veri merkezi inşa edemez, ancak biz tüm bu kapasiteye sahibiz"

Dolayısıyla Nvidia için burada çok başarılı bir durum söz konusu. Firma, doğru zamanda doğru ürünü doğru ihtiyaç ile buluşturarak büyük bir sıçrayış gerçekleştirdi.

Finansal sonuçlar

Tam Boyutta Gör Nvidia, bir önceki çeyreğe göre yüzde 19 artışla 7,19 milyar dolar çeyreklik gelir elde etti. Veri Merkezi geliri 4,28 milyar dolar ile rekor bir gelir getirdi. Firma, 2024 mali yılının ikinci çeyreği için 11,00 milyar dolar gelir bekliyor. 30 Nisan 2023'te sona eren ilk çeyrek geliri çeyrek bazda artsa da yıllık bazda yüzde 13 oranında düştü. Net gelir ise çeyrek bazda yüzde 44, yıllık bazda yüzde 26 artarak 2 milyar dolara ulaştı.

Oyunlar tarafında ise ilk çeyrek geliri, bir yıl öncesine göre yüzde 38 düşüş ve bir önceki çeyreğe göre yüzde 22 artışla 2.24 milyar dolar oldu. Otomotiv bölümündeki ilk çeyrek geliri, bir yıl öncesine göre yüzde 114 ve bir önceki çeyreğe göre yüzde 1 artışla 296 milyon dolarlık rekor seviyeye ulaştı.

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