Yapay zeka ile Wolverine gibi kendi kendini düzelten yazılım geliştirildi!

Hatayı bulup düzelten uygulama geliştirildi
GPT-4, OpenAI tarafından oluşturulan ve Mart ayında piyasaya sürülen, ChatGPT Plus abonelerine sunulan çok modlu bir yapay zeka dil modelidir. GPT-4; kompozisyon, dil çevirisi ve programlama gibi metin işleme görevlerini yerine getirmek için web'den öğrendiği milyarlarca belge, kitap ve web sitesi hakkındaki "bilgisini" kullanıyor. Wolverine'in demo videosunda BioBootloader, solda Python kodu ve sağda Wolverine sonuçlarının yer aldığı terminal görüntüsüne yer veriyor. Geliştirici, kasıtlı olarak hatalı kod eklediğinde oluşturduğu programın nasıl çalıştığını ve hatanın nereden kaynaklandığını gösteriyor.
Geleceğe ışık tutuyor
BioBootloader, halihazırda ilgili kodları GitHub'da paylaşmış durumda ve diğer programlama dillerine de uygulanabileceğini belirtmekte. Bu arada Wolverine'i kullanmak için GPT-3.5 veya GPT-4 için bir OpenAI API anahtarına sahip olmak gerekiyor. Şu anda GPT 3.5 API'si OpenAI hesabı olan herkese açık, ancak GPT-4 erişimi için halen kısıtlı bir bekleme listesi bulunuyor.
Kendi kendini düzelten yazılımlar ve sistemler şimdilik ilkel bir kavram gibi dursa da Wolverine gibi teknikler, uygulamaların kendi hatalarını hatta dağıtımdan sonra ortaya çıkabilecek beklenmedik hataları bile düzeltebilecekleri potansiyel bir geleceğe ışık tutuyor.Kaynakça https://github.com/biobootloader/wolverine https://arstechnica.com/information-technology/2023/04/developer-creates-self-healing-programs-that-fix-themselves-thanks-to-gpt-4/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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