Yapay zeka ile Wolverine gibi kendi kendini düzelten yazılım geliştirildi!

Tam Boyutta Gör Hatalı bir programdan daha kötü olan bir şey elbette hataları ayıklamaktır. Ancak bu sinir bozucu süreci yazılımcının yapmak zorunda olmadığı, yapay zekanın yaptığı bir durum oluşsaydı ne olurdu? Bunu merak etmenize gerek yok zira BioBootloader adlı bir geliştirici, Python programlarına "rejeneratif iyileştirme yetenekleri" kazandıran bir program olan Wolverine'i yaratarak bunu çoktan yaptı bile.

Hatayı bulup düzelten uygulama geliştirildi

Geliştirici yaptığı açıklamada Wolverine'in çalışmasını şu şekilde açıklıyor: "Komut dosyalarınızı onunla çalıştırın ve çöktüklerinde GPT-4 onları düzenler ve neyin yanlış gittiğini açıklar. Çok sayıda hatanız olsa bile her şey düzelene kadar tekrar tekrar çalıştıracaktır."

GPT-4, OpenAI tarafından oluşturulan ve Mart ayında piyasaya sürülen, ChatGPT Plus abonelerine sunulan çok modlu bir yapay zeka dil modelidir. GPT-4; kompozisyon, dil çevirisi ve programlama gibi metin işleme görevlerini yerine getirmek için web'den öğrendiği milyarlarca belge, kitap ve web sitesi hakkındaki "bilgisini" kullanıyor. Wolverine'in demo videosunda BioBootloader, solda Python kodu ve sağda Wolverine sonuçlarının yer aldığı terminal görüntüsüne yer veriyor. Geliştirici, kasıtlı olarak hatalı kod eklediğinde oluşturduğu programın nasıl çalıştığını ve hatanın nereden kaynaklandığını gösteriyor.

Geleceğe ışık tutuyor

BioBootloader, halihazırda ilgili kodları GitHub'da paylaşmış durumda ve diğer programlama dillerine de uygulanabileceğini belirtmekte. Bu arada Wolverine'i kullanmak için GPT-3.5 veya GPT-4 için bir OpenAI API anahtarına sahip olmak gerekiyor. Şu anda GPT 3.5 API'si OpenAI hesabı olan herkese açık, ancak GPT-4 erişimi için halen kısıtlı bir bekleme listesi bulunuyor.

Dünyanın en gelişmiş insansı robotu Ameca’ya ChatGPT eklendi 1 gün önce eklendi

Kendi kendini düzelten yazılımlar ve sistemler şimdilik ilkel bir kavram gibi dursa da Wolverine gibi teknikler, uygulamaların kendi hatalarını hatta dağıtımdan sonra ortaya çıkabilecek beklenmedik hataları bile düzeltebilecekleri potansiyel bir geleceğe ışık tutuyor.

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