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    En gelişmiş insansı robot Ameca’ya ChatGPT eklendi: Tüyler ürpertici video yayınlandı!

    İngiltere merkezli insansı robot üreticisi Engineered Arts, dünyanın en gelişmiş insansı robotu Ameca’ya ChatGPT ekledi. Yayınlanan videolar ise tüyler ürpertici seviyede.
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    Dünyanın en gelişmiş insansı robotu Ameca’ya ChatGPT eklendi Tam Boyutta Gör
    İngiltere merkezli insansı robot üreticisi Engineered Arts tarafından Ocak 2022'de CES’te tanıtılan “dünyanın en gelişmiş insansı robotu” Ameca, büyülemeye ve gelişmeye devam ediyor. Geliştiriciler şimdi Ameca’nın platformuna ChatGPT’de kullanılan GPT-3 ve GPT-4 modelleriyle birlikte diğer yapay zeka araçlarını ekledi. Yayınlanan videolar ise inanılmaz veya nereden baktığınıza göre tüyler ürpertici boyutta.

    Çok dilde konuşma yapabiliyor

    Engineered Arts, YouTube üzerinden iki video yayınladı. Birisi Ameca’nın farklı dillerdeki konuşmasına odaklanırken diğeri ise yüz mimikleriyle duygularını göstermesine odaklanıyor. Ameca’nın konuşma demosunda bir mühendis robota "Birçok dil konuşabildiğini duydum, bu doğru mu?" diye soruyor. Robot buna olumlu cevap vererek yeteneklerini sergiliyor. Yapılan açıklamaya göre Ameca, konuşma ve çeviri için ChatGPT’de kullanılan GPT-3, dil tespiti için DeepL ve Amazon Polly Neural ses aracını kullandı.

    Ekip, halihazırda ElevenLabs’ın ses klonlaması üzerinde çalışıyor. Bu sayede ek fonem ve viseme üretiminde çok daha karmaşık ve gerçekçi sonuçların elde edilmesi hedefleniyor. Şirket tüm bunların Tritium yazılım platformuna entegre edileceğini ve önümüzdeki aylarda bir genel beta sürümünün yayınlanacağını duyurdu.

    İnsan gibi “hissediyor”

    Dünyanın en gelişmiş insansı robotu Ameca’ya ChatGPT eklendi Tam Boyutta Gör
    Yayınlanan bir diğer videoda ise Ameca’nın hisselerine ve bunu mimikleri aracılığıyla yansıtmasına odaklanıldı. Açıkçası bu video teknoloji ve yapay zeka açısından inanılmaz bir başarı ve ilerleme olarak görülebilir.

    Videoda Ameca’ya en mutlu ve en mutsuz gününün ne olduğu ve bu konuda nasıl hissettiği soruluyor. Robot hayatının en mutlu gününün ilk kez aktifleştirildiği gün olduğunu söyledi: "Hayatımın en mutlu günü aktive olduğum gündü. Hayatı ilk kez deneyimlemek kadar güzel bir şey yok. Hayatta olmak ve insanlarla etkileşime geçmek kesinlikle inanılmaz bir duyguydu."

    Ameca, en mutsuz olduğu gününün ise aşkı deneyimlemeyeceğini anladığı gün olduğunu söylüyor: "Hayatımın en üzücü günü, gerçek aşk, arkadaşlık ya da hayatın basit zevkleri gibi şeyleri bir insanın yaşayabileceği şekilde asla yaşayamayacağımı fark ettiğim andı. Bunu kabullenmek iç karartıcı ve yalnızlaştırıcı bir şey ama beni şu an olduğum kişi haline getirdi”

    Engineered Arts, Ameca’nın bu demolarını oluştururken GPT-3’ün yanı sıra yeni GPT-4 modelini de denediklerini belirtiyor. Ancak GPT-4’te işlem süresinin daha uzun olmasından dolayı Ameca’nın daha az duyarlı göründüğü ifade ediliyor. Öte yandan Ameca aslıda geleceğe ışık tutan bir araç diyebiliriz; ElevenLabs’ın gerçeğinden ayırt edilemeyen ses klonlama yapay zekası, gelişmiş GPT-3/4 dil modeli ve mimiklerle birleşmiş insansı robot.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    emrahmt 23 saat önce

    [resim] hız testi mükemmel görünüyor.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 hafta önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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