Yapay zeka tarafından oluşturulan Quake II demosu yayınlandı

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Tam Boyutta Gör Microsoft, klasik video oyunu Quake II'nin Muse AI modelleri tarafında üretilmiş, tarayıcı üzerinden oynanabilen bir demosunu yayınladı. Şirketin “Copilot for Gaming” girişimi kapsamında hayata geçirilen bu tarayıcı tabanlı demo, yapay zekânın oyun üretimi ve etkileşimi konusundaki potansiyelini gözler önüne seriyor.

Muse ile oynanabilir Quake II

Muse modeli, yalnızca görsel veri ve oynanış kayıtlarından öğrenerek yeni bir oyun deneyimi üretme kapasitesine sahip. Muse, kullanıcıların klavye veya kontrolcü aracılığıyla doğrudan modele komut vermesini ve verilen komutların anlık sonuçlarını gözlemlemesini sağlıyor. Başka bir deyişle, bu sistem bir oyunu değil, oyunu taklit eden bir modeli oynatıyor.

Quake II'nin bu versiyonu da tamamen Muse tarafından yeniden oluşturulmuş bir seviye içeriyor. Demo, bulanık düşmanlar, basit etkileşimler ve sınırlı süreli oynanış gibi bazı kısıtlamalar taşısa da, teknolojinin geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Eksiklik ve kısıtlamalar arasında en dikkat çekeni modelin nesne sürekliliği konusundaki zayıflığı. Kamera görüş açısından sadece 0.9 saniyeliğine çıkan nesneler, yapay zekâ tarafından sıklıkla “unutuluyor.”

Önceki Muse tanıtım videolarında 10 FPS hızında ve 300 x 180 çözünürlükte çalışan model, bu yeni demoda 640 x 360 çözünürlük ve daha oynanabilir bir kare hızı sunuyor. Ancak hâlâ teknik sınırlamalar barındıran bu deneyim, tam teşekküllü bir oyun yerine geleceğe dair bir fikir vermeyi amaçlıyor diyebiliriz.

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Microsoft, Muse’u esas olarak geliştiriciler için bir prototipleme aracı olarak konumlandırıyor. Yapay zekânın eski oyunların oynanışını anlayarak modern platformlara taşınmasına katkı sağlayabileceği düşünülüyor. Muse’un ilk olarak Bleeding Edge gibi Microsoft’a ait oyunlarla eğitildiği biliniyordu. Ancak son Quake II demosu, modelin artık daha fazla oyunla beslenmeye başladığını ve Copilot Labs çatısı altında benzer kısa yapay zeka destekli oyun deneyimlerinin yolda olduğunu gösteriyor.

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Yapay zeka tarafından oluşturulan Quake II demosunu yayınladı