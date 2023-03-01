Yapay zeka topyekun nükleer savaşa neden olabilir

Uzmanlar yapay zeka konusunda tedirgin
New York Üniversitesi'nden ve diğer okullardan araştırmacılar, yapay zeka ve gelişimi ile ilgili en hararetli soruları çeşitli profesyonellere sordu. Bu arada çalışmaya katılan profesyonellerin, doğal dil, konuşma analizi ve sentezi için hesaplama tekniklerinin uygulanması olan Doğal Dil İşleme alanında çalışan akademik bireyler ve kişilerden oluştuğunu belirtelim. Yani konuya çok yakın kişiler.
Çalışma yapıldığında ChatGPT yoktu
İşin ilginç tarafı ise bu çalışma geçtiğimiz yıl mayıs ayında yapıldı. Yani o zamanda OpenAI’ın geliştirdiği ChatGPT aracı piyasaya sürülmemişti. Dolayısıyla anket şimdi tekrarlansa muhtemelen verilen cevaplarda büyük değişimler görebiliriz. Bildiğiniz gibi ChatGPT, 100 milyon aktif kullanıcıya en hızlı ulaşan (Facebook, iPhone veya herhangi bir şeye kıyasla) ürün oldu. Şirketler bazı işlerini ChatGPT’ye yaptırmaya başlarken Microsoft Bing, Google gibi arama motorları benzer modelleri servislerine eklemeye başladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.