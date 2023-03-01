Yapay zeka topyekun nükleer savaşa neden olabilir

Tam Boyutta Gör Gelişen teknolojiler her zaman beraberinde riskleri de beraberinde getiriyor. Son dönemin trend teknolojisi yapay zeka hakkında bir grup uzmanla anket yapıldı ve onlara yapay zekanın riskleri, bir bütün olarak dünyayı nasıl etkileyebileceği hakkındaki düşünceleri soruldu. Cevap ise korkutucu.

Uzmanlar yapay zeka konusunda tedirgin

New York Üniversitesi'nden ve diğer okullardan araştırmacılar, yapay zeka ve gelişimi ile ilgili en hararetli soruları çeşitli profesyonellere sordu. Bu arada çalışmaya katılan profesyonellerin, doğal dil, konuşma analizi ve sentezi için hesaplama tekniklerinin uygulanması olan Doğal Dil İşleme alanında çalışan akademik bireyler ve kişilerden oluştuğunu belirtelim. Yani konuya çok yakın kişiler.

Tam Boyutta Gör Ankette yapay genel zeka (AGI) riski, yapay zekanın işletmeleri nasıl etkileyebileceği ve çeşitli etik kaygılar hakkında sorular yer aldı. Ankete katılan 480 kişinin yüzde 73'ü, yapay zeka otomasyonunun önümüzdeki 100 yıl içinde "devrim niteliğinde bir toplumsal değişime" yol açabileceğini ve bunun en azından Sanayi Devrimi ile karşılaştırılabilir bir ölçekte olacağını kabul etti. Bununla birlikte ankete katılanların yüzde 36’sı yapay zekanın "topyekûn bir nükleer savaş" ile karşılaştırılabilecek "felaket sonuçlarına" neden olma gücüne sahip olduğunu söyledi.

Çalışma yapıldığında ChatGPT yoktu

Yeni Bing ile Türkçe konuştuk: İşte yetenekleri ve hataları 17 sa. önce eklendi

İşin ilginç tarafı ise bu çalışma geçtiğimiz yıl mayıs ayında yapıldı. Yani o zamanda OpenAI’ın geliştirdiği ChatGPT aracı piyasaya sürülmemişti. Dolayısıyla anket şimdi tekrarlansa muhtemelen verilen cevaplarda büyük değişimler görebiliriz. Bildiğiniz gibi ChatGPT, 100 milyon aktif kullanıcıya en hızlı ulaşan (Facebook, iPhone veya herhangi bir şeye kıyasla) ürün oldu. Şirketler bazı işlerini ChatGPT’ye yaptırmaya başlarken Microsoft Bing, Google gibi arama motorları benzer modelleri servislerine eklemeye başladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Yapay zeka topyekun nükleer savaşa neden olabilir