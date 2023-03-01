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    Yapay zeka topyekun nükleer savaşa neden olabilir

    Yapay zeka alanında her gün bir başka ilerleme yaşanıyor ama uzmanlardan oluşan bir ekip, yapay zeka gelişiminin küresel bir topyekun nükleer savaşa yol açabileceği konusunda uyarıyor.
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    yapay zeka nükleer savaş Tam Boyutta Gör
    Gelişen teknolojiler her zaman beraberinde riskleri de beraberinde getiriyor. Son dönemin trend teknolojisi yapay zeka hakkında bir grup uzmanla anket yapıldı ve onlara yapay zekanın riskleri, bir bütün olarak dünyayı nasıl etkileyebileceği hakkındaki düşünceleri soruldu. Cevap ise korkutucu.

    Uzmanlar yapay zeka konusunda tedirgin

    New York Üniversitesi'nden ve diğer okullardan araştırmacılar, yapay zeka ve gelişimi ile ilgili en hararetli soruları çeşitli profesyonellere sordu. Bu arada çalışmaya katılan profesyonellerin, doğal dil, konuşma analizi ve sentezi için hesaplama tekniklerinin uygulanması olan Doğal Dil İşleme alanında çalışan akademik bireyler ve kişilerden oluştuğunu belirtelim. Yani konuya çok yakın kişiler.

    yapay zeka Tam Boyutta Gör
    Ankette yapay genel zeka (AGI) riski, yapay zekanın işletmeleri nasıl etkileyebileceği ve çeşitli etik kaygılar hakkında sorular yer aldı. Ankete katılan 480 kişinin yüzde 73'ü, yapay zeka otomasyonunun önümüzdeki 100 yıl içinde "devrim niteliğinde bir toplumsal değişime" yol açabileceğini ve bunun en azından Sanayi Devrimi ile karşılaştırılabilir bir ölçekte olacağını kabul etti. Bununla birlikte ankete katılanların yüzde 36’sı yapay zekanın "topyekûn bir nükleer savaş" ile karşılaştırılabilecek "felaket sonuçlarına" neden olma gücüne sahip olduğunu söyledi.

    Çalışma yapıldığında ChatGPT yoktu

    İşin ilginç tarafı ise bu çalışma geçtiğimiz yıl mayıs ayında yapıldı. Yani o zamanda OpenAI’ın geliştirdiği ChatGPT aracı piyasaya sürülmemişti. Dolayısıyla anket şimdi tekrarlansa muhtemelen verilen cevaplarda büyük değişimler görebiliriz. Bildiğiniz gibi ChatGPT, 100 milyon aktif kullanıcıya en hızlı ulaşan (Facebook, iPhone veya herhangi bir şeye kıyasla) ürün oldu. Şirketler bazı işlerini ChatGPT’ye yaptırmaya başlarken Microsoft Bing, Google gibi arama motorları benzer modelleri servislerine eklemeye başladı.

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    Kaya görünümlü: Gizli Tekne

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    bilgi@sayar 1 gün önce

    1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...

    K
    kemanci96 3 gün önce

    İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/

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    AssetGroup 1 hafta önce

    Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)

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    ardicli2000 1 hafta önce

    Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.

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    kımyasal 1 hafta önce

    ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.

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