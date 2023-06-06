Yapay zekalı Bing Sohbet, Chrome ve diğer tarayıcılara geliyor

Öte yandan Bing Sohbet için diğer tarayıcıların eklenmesi Microsoft'a çok daha büyük bir kitle kazandıracaktır. StatCounter'ın son rakamlarına göre Edge, yüzde 9,91 ile en çok kullanılan üçüncü tarayıcı. Google Chrome yüzde 66,02 ile hala bir numarada ve Apple Safari yüzde 12,79 ile uzak ara ikinci sırada.
Microsoft'un Bing Sohbet'in kullanımını yaygınlaştırmak için yaptığı tek önemli şey bu değil. Kısa süre önce günlük sohbet oturumu 200’den 300’e ve oturum başına istek sayısı da 20’den 30’a çıkartıldı. Ayrıca Bing Sohbet'te Bing Image Creator'ın kullanımını Yaratıcı moda ek olarak Hassas ve Dengeli modlara da getirildi. Bing Image Creator, yapay zekaya görsel ürettirmek isteyenler için mevcut en basit seçeneklerden birisi konumunda.