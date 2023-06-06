Tam Boyutta Gör Microsoft birkaç ay önce ChatGPT tabanlı Bing Sohbet’i ilk kez kullanıma sunduğunda, sohbet robotuna erişim sadece Edge internet tarayıcısı ile sağlanıyordu. Ancak Microsoft, sonradan yaptığı güncellemeler ile önce mobile, Windows 11’e ve SwiftKey’e yeni Bing’i getirdi. Birkaç gün önce ise, Microsoft'un Reklam ve Web Hizmetleri Başkanı Mikhail Parakhin, Haziran ayında şirketin Bing Sohbet için üçüncü taraf tarayıcılara destek eklemeyi denemeye başlayacağını belirtti.

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Tam Boyutta Gör Görünüşe göre Microsoft, bu konuda hızlı davranıyor. Zira halihazırda bazı kullanıcılar için bu destek ortaya çıkmaya başladı. Bing Reddit sayfasında bu hafta sonu açılan bir başlıkta, Bing Sohbet’in Safari ve Chrome tarayıcılarında çalıştığına dair ekran görüntüleri paylaşıldı. Parakhin, Twitter hesabından konuya dair "Deneme yapıyoruz, kademeli olarak kullanıma sunulacak" açıklamasında bulundu.

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Öte yandan Bing Sohbet için diğer tarayıcıların eklenmesi Microsoft'a çok daha büyük bir kitle kazandıracaktır. StatCounter'ın son rakamlarına göre Edge, yüzde 9,91 ile en çok kullanılan üçüncü tarayıcı. Google Chrome yüzde 66,02 ile hala bir numarada ve Apple Safari yüzde 12,79 ile uzak ara ikinci sırada.

Microsoft'un Bing Sohbet'in kullanımını yaygınlaştırmak için yaptığı tek önemli şey bu değil. Kısa süre önce günlük sohbet oturumu 200’den 300’e ve oturum başına istek sayısı da 20’den 30’a çıkartıldı. Ayrıca Bing Sohbet'te Bing Image Creator'ın kullanımını Yaratıcı moda ek olarak Hassas ve Dengeli modlara da getirildi. Bing Image Creator, yapay zekaya görsel ürettirmek isteyenler için mevcut en basit seçeneklerden birisi konumunda.

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Yapay zekalı Bing Sohbet, Chrome ve diğer tarayıcılara geliyor