Yapay zekalı kripto para yatırım aracına ABD'den dava

ABD‘de eyalet düzenleyicileri, kripto para ticaret platformu YieldTrustAI‘nin ‘ponzi’ olduğunu iddia ederek yaptırım davası açtı. Montana, Teksas ve Alabama’dan menkul kıymetler düzenleyicileri, kripto ticaretinde yapay zeka kullanımı vadeden YieldTrustAI’ı durdurmak için harekete geçti.

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YieldTrustAI, yapay zeka algoritmasının, herhangi bir insan trader’dan 25 kat daha yüksek karla 70 kat daha fazla işlem gerçekleştirdiğini iddia etti. ABD’li düzenleyiciler, bu vadedilen yapay zeka getirilerinin, ponzi şeması olduğunu öne sürdü.

Montana düzenleyicisi, YieldBot’un BNB Chain için geliştirildiğini ifade etti. Düzenleyici, uygulamanın yeni yatırımcılar için günde yüzde 2,2’ye varan getiri sağlamak üzere stake programlarıyla arayüz oluşturabileceğini belirtti.

YieldBot akıllı sözleşmesini denetleyen şirketin, kullanıcı varlıklarının kontrolünü elinde tuttuğu için tehlikeli olduğu iddia edildi. YieldTrust’ın web sitesine şu an erişilemiyor.

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