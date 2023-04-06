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    Anlık Bildirim

    Yapay zekalı kripto para yatırım aracına ABD'den dava

    Yapay zeka davalarına bir yenisi daha eklendi. ABD’li düzenleyiciler kripto ticaretinde yapay zeka kullanımı vadeden YieldTrustAI hakkında dava açtı.             
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    Yapay zekalı kripto para yatırım aracına ABD'den dava
    ABD‘de eyalet düzenleyicileri, kripto para ticaret platformu YieldTrustAI‘nin ‘ponzi’ olduğunu iddia ederek yaptırım davası açtı. Montana, Teksas ve Alabama’dan menkul kıymetler düzenleyicileri, kripto ticaretinde yapay zeka kullanımı vadeden YieldTrustAI’ı durdurmak için harekete geçti.

    Yapay Zekaya İlk Menkul Kıymet Davası

    YieldTrustAI, yapay zeka algoritmasının, herhangi bir insan trader’dan 25 kat daha yüksek karla 70 kat daha fazla işlem gerçekleştirdiğini iddia etti. ABD’li düzenleyiciler, bu vadedilen yapay zeka getirilerinin, ponzi şeması olduğunu öne sürdü.

    Montana düzenleyicisi, YieldBot’un BNB Chain için geliştirildiğini ifade etti. Düzenleyici, uygulamanın yeni yatırımcılar için günde yüzde 2,2’ye varan getiri sağlamak üzere stake programlarıyla arayüz oluşturabileceğini belirtti.

    YieldBot akıllı sözleşmesini denetleyen şirketin, kullanıcı varlıklarının kontrolünü elinde tuttuğu için tehlikeli olduğu iddia edildi. YieldTrust’ın web sitesine şu an erişilemiyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 4 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 6 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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