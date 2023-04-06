Yapay zekalı kripto para yatırım aracına ABD'den dava

Yapay Zekaya İlk Menkul Kıymet Davası
YieldTrustAI, yapay zeka algoritmasının, herhangi bir insan trader’dan 25 kat daha yüksek karla 70 kat daha fazla işlem gerçekleştirdiğini iddia etti. ABD’li düzenleyiciler, bu vadedilen yapay zeka getirilerinin, ponzi şeması olduğunu öne sürdü.
Montana düzenleyicisi, YieldBot’un BNB Chain için geliştirildiğini ifade etti. Düzenleyici, uygulamanın yeni yatırımcılar için günde yüzde 2,2’ye varan getiri sağlamak üzere stake programlarıyla arayüz oluşturabileceğini belirtti.
YieldBot akıllı sözleşmesini denetleyen şirketin, kullanıcı varlıklarının kontrolünü elinde tuttuğu için tehlikeli olduğu iddia edildi. YieldTrust’ın web sitesine şu an erişilemiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı