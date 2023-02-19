Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yapay zekanın askeri kullanımına sınırlama geliyor: Kararı insan almalı!

    ABD ve Çin'in de aralarında yer aldığı çok sayıda ülke, savaşlarda yapay zeka kullanımına ilişkin kurallar belirlenmesini talep etti. Savaş alanındaki kararların insanlar tarafından alınması isteniyor
    2
    Yapay zekanın askeri kullanımına sınırlama geliyor Tam Boyutta Gör
    Aralarında ABD ve Çin'in de bulunduğu onlarca ülke, askeri çatışmalarda yapay zeka kullanımını kısıtlamak niyetinde. Yapay zekanın nükleer ve kimyasal silahlarla bir tutulması isteniyor.

    Lahey'de düzenlenen bir konferansta 60'tan fazla ülke, savaş meydanlarında yapay zeka kullanımını sınırlandıracak uluslararası kurallar getirilmesi çağrısında bulundu. Çin, yapay zeka alanında dünya liderlerinden biri olarak konferansa davet edildi.

    Yapay zekanın askeri kullanımına sınırlama geliyor Tam Boyutta Gör

    Kural belirleme çalışmaları başlıyor

    Ülkelerden ve teknoloji şirketlerinden 2 bin delege, savaşlarda yapay zeka kullanımının düzenlenmesini sağlayacak bir komisyon oluşturulmasını kabul etti. Katılımcılar yakında temel ilkeleri belirleme çalışmalarına başlayacak.

    Eski bir NATO komutanı General Joerg Vollmer, savaş alanındaki kararların insanlar tarafından alınması ve bunlardan sorumlu olunması gerektiğine inanıyor. Konferans katılımcıları ayrıca yapay zekanın tüm insanlık için "istenmeyen sonuçlar" doğurabileceği görüşünde.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    M
    mistick34 4 gün önce

    güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.

    E
    emiristanbul 6 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 1 hafta önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 1 hafta önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ikiler honda samsung kendi kendine uygulama yüklüyor üniversitede hocadan not istemek john wick netflix kaldırıldı mı kontak dönmüyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno5 Lite
    OPPO Reno5 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız