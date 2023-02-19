Yapay zekanın askeri kullanımına sınırlama geliyor: Kararı insan almalı!

Tam Boyutta Gör Aralarında ABD ve Çin'in de bulunduğu onlarca ülke, askeri çatışmalarda yapay zeka kullanımını kısıtlamak niyetinde. Yapay zekanın nükleer ve kimyasal silahlarla bir tutulması isteniyor.

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Lahey'de düzenlenen bir konferansta 60'tan fazla ülke, savaş meydanlarında yapay zeka kullanımını sınırlandıracak uluslararası kurallar getirilmesi çağrısında bulundu. Çin, yapay zeka alanında dünya liderlerinden biri olarak konferansa davet edildi.

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Kural belirleme çalışmaları başlıyor

Ülkelerden ve teknoloji şirketlerinden 2 bin delege, savaşlarda yapay zeka kullanımının düzenlenmesini sağlayacak bir komisyon oluşturulmasını kabul etti. Katılımcılar yakında temel ilkeleri belirleme çalışmalarına başlayacak.

Eski bir NATO komutanı General Joerg Vollmer, savaş alanındaki kararların insanlar tarafından alınması ve bunlardan sorumlu olunması gerektiğine inanıyor. Konferans katılımcıları ayrıca yapay zekanın tüm insanlık için "istenmeyen sonuçlar" doğurabileceği görüşünde.

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