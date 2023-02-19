Yapay zekanın askeri kullanımına sınırlama geliyor: Kararı insan almalı!

Lahey'de düzenlenen bir konferansta 60'tan fazla ülke, savaş meydanlarında yapay zeka kullanımını sınırlandıracak uluslararası kurallar getirilmesi çağrısında bulundu. Çin, yapay zeka alanında dünya liderlerinden biri olarak konferansa davet edildi.
Kural belirleme çalışmaları başlıyor
Ülkelerden ve teknoloji şirketlerinden 2 bin delege, savaşlarda yapay zeka kullanımının düzenlenmesini sağlayacak bir komisyon oluşturulmasını kabul etti. Katılımcılar yakında temel ilkeleri belirleme çalışmalarına başlayacak.
Eski bir NATO komutanı General Joerg Vollmer, savaş alanındaki kararların insanlar tarafından alınması ve bunlardan sorumlu olunması gerektiğine inanıyor. Konferans katılımcıları ayrıca yapay zekanın tüm insanlık için "istenmeyen sonuçlar" doğurabileceği görüşünde.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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güzel çalışma;fakat daha iyisi olabilir. Mesela görüntü aktarmaya ilave olarak termal kamera ile arama yapılabilir.
herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil
Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?
48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.
iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah