Yapay zekanın çizdiği görseller satılabilecek

Adobe Stock'ta satılabilecek
Yapay zeka tarafından oluşturulan stok görsellerin yasallığı, sanat ve tasarım camiasında bir tartışma konusu. Getty Images gibi stok görsellerin olduğu siteler, telif hakkı riskleri nedeniyle yapay zeka tarafından oluşturulan görüntülerin satışını tamamen yasakladı. Ancak Adobe’nin 320 milyonun üzerinde yaratıcı varlığa sahip küresel satış platformunda bu tür görsellere izin verilecek. Tabii ki Adobe’nin belirlediği kurallar çerçevesinde yüklenebilecek.
Adobe’de kıdemli isimlerden Sarah Casillas, “Adobe Stock’a katkıda bulunanlar, portföylerini çeşitlendirmek, yaratıcılıklarını genişletmek ve kazanç imkanlarını artırmak için yapay zeka araçlarını ve teknolojilerini kullanıyor. Adobe, bu tür programlarla yapılan çizimleri, bu şekilde belirtilmeleri koşuluyla kabul edecek.” açıklamasında bulundu.
Yaratıcıların sanat eserlerini Adobe’ye göndermeden önce mülkiyet haklarına sahip olmalı ve yapay zeka (AI) araçlarıyla ilgili hüküm ve koşulları okumalı. Logolar, ünlü isimler, gerçek yerler veya önemli kişilerin bulunduğu fotoğraflar gönderilemiyor. Hüküm ve koşullara uymaları halinde sanatçılar, yapay zekanın oluşturduğu içeriklerden telif hakkı elde edebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım