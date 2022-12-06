Tam Boyutta Gör Adobe, yapay zeka tarafından çizilen görsellerin satışına izin verecek. Stable Diffusion, DALL-E gibi yapay zeka uygulamalarının yardımıyla oluşturulan resimleri kabul edeceğini ve bu görüntülerin Adobe Stock’ta satışa başladığını duyurdu.

Yapay zekâ resim oluşturuyor 3 ay önce eklendi

Adobe Stock'ta satılabilecek

Yapay zeka tarafından oluşturulan stok görsellerin yasallığı, sanat ve tasarım camiasında bir tartışma konusu. Getty Images gibi stok görsellerin olduğu siteler, telif hakkı riskleri nedeniyle yapay zeka tarafından oluşturulan görüntülerin satışını tamamen yasakladı. Ancak Adobe’nin 320 milyonun üzerinde yaratıcı varlığa sahip küresel satış platformunda bu tür görsellere izin verilecek. Tabii ki Adobe’nin belirlediği kurallar çerçevesinde yüklenebilecek.

Adobe’de kıdemli isimlerden Sarah Casillas, “Adobe Stock’a katkıda bulunanlar, portföylerini çeşitlendirmek, yaratıcılıklarını genişletmek ve kazanç imkanlarını artırmak için yapay zeka araçlarını ve teknolojilerini kullanıyor. Adobe, bu tür programlarla yapılan çizimleri, bu şekilde belirtilmeleri koşuluyla kabul edecek.” açıklamasında bulundu.

Yaratıcıların sanat eserlerini Adobe’ye göndermeden önce mülkiyet haklarına sahip olmalı ve yapay zeka (AI) araçlarıyla ilgili hüküm ve koşulları okumalı. Logolar, ünlü isimler, gerçek yerler veya önemli kişilerin bulunduğu fotoğraflar gönderilemiyor. Hüküm ve koşullara uymaları halinde sanatçılar, yapay zekanın oluşturduğu içeriklerden telif hakkı elde edebilir.

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Yapay zekanın çizdiği görseller satılabilecek