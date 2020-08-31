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    Yargıda yeni dönem e-duruşmayla açılıyor

    Yargıda yeni dönem 1 Eylül'de başlıyor. Yeni dönemde e-duruşma sistemi pilot olarak uygulanacak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Yusuf Akbaş
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    Yargıda yeni dönem e-duruşmayla açılıyor
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    Adalet Bakanlığı tarafından test edilen e-duruşma teknolojisi yeni yargı döneminde pilot olarak uygulanacak. Bu sayede duruşmalar için avukat ve hakimlerin bir araya gelmesine gerek kalmıyor. Koronavirüs riski minimuma indiriliyor, duruşmalar daha hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor.

    E-duruşma sisteminde Türk yazılımcıların geliştirdiği dijital konferans uygulaması kullanılıyor. Sistem Adalet Bakanlığı tarafından geliştirildi. CELSE uygulamasıyla tam uyumlu bir şekilde çalışıyor. Platforma giriş yapmak için elektronik imza kullanılıyor.

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    2020-2021 Adli Yılı 1 Eylül 2020’de başlıyor. Bu dönemde e-duruşma sisteminin pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılması amaçlanıyor.



    https://basin.adalet.gov.tr/bakan-gul-2020-2021-adli-yili-ulkemize-vatandaslarimiza-yargi-teskilatimiza-ve-hukuk-camiamiza-h Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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