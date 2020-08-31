Yargıda yeni dönem e-duruşmayla açılıyor

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Adalet Bakanlığı tarafından test edilen e-duruşma teknolojisi yeni yargı döneminde pilot olarak uygulanacak. Bu sayede duruşmalar için avukat ve hakimlerin bir araya gelmesine gerek kalmıyor. Koronavirüs riski minimuma indiriliyor, duruşmalar daha hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor.

E-duruşma sisteminde Türk yazılımcıların geliştirdiği dijital konferans uygulaması kullanılıyor. Sistem Adalet Bakanlığı tarafından geliştirildi. CELSE uygulamasıyla tam uyumlu bir şekilde çalışıyor. Platforma giriş yapmak için elektronik imza kullanılıyor.

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2020-2021 Adli Yılı 1 Eylül 2020’de başlıyor. Bu dönemde e-duruşma sisteminin pilot olarak uygulanıp yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

https://basin.adalet.gov.tr/bakan-gul-2020-2021-adli-yili-ulkemize-vatandaslarimiza-yargi-teskilatimiza-ve-hukuk-camiamiza-h

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