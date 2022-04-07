Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'de önemli bir göreve başlıyor

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Türkiye’nin dört sondaj gemisinden biri olan Yavuz sondaj gemisi, Karadeniz’de keşfedilen doğal gazın üretimi için önemli bir göreve çıkıyor. Karadeniz’de açılacak 10 adet Türkali kuyusunda üst seviye kuyu tamamlama görevi yapacak.

Yavuz sondaj gemisi ilk olarak Türkali-2 kuyusunda deniz tabanına büyük kontrol sistemlerinin yerleştirilmesinde kullanılacak. Deniz tabanına yerleştirilecek ekipmanların en karmaşığı olarak "christmas tree" adıyla bilinen bu sistemler, kuyuda doğal gaz üretiminin başlaması için ilk ve en önemli adımlarından biri olacak.

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisinin özellikleri 4 ay önce eklendi

Her kuyu için ortalama 45 gün sürmesi planlanan işlemin tamamlanmasının ardından doğal gaz üretimine başlanabilmesi için son aşama olarak boru hattının kuyuya bağlanması işlemine geçilecek. Faz-1 aşamasında 6 kuyu bir dağıtım haznesine diğer 4 kuyu diğer bir dağıtım haznesine bağlanacak ve bu dağıtım hazneleri birleşerek tek hat halinde kıyıya gaz ulaştırılacak. Dağıtım haznelerinin eylül ayından itibaren denizin altına yerleştirilmesine başlanılacak. Faz-2 aşamasında yeni kuyular devreye girecek. Her 6 kuyu için bir yeni dağıtım haznesi kurulacak.

Karadeniz'de ilk kez üç sondaj gemisi aynı anda görev yapacak

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) envanterinde bulunan Fatih sondaj gemisi Karadeniz’de arama sondajları gerçekleştiriyor. Kanuni gemisi ise Türkali kuyularındaki alt tamamlama işlemlerini yürütüyor. Yavuz’un Türkali-2 kuyusunda göreve başlamasıyla birlikte ilk kez üç sondaj gemimiz aynı anda görev yapmış olacak.

Yavuz sondaj gemisi özellikleri

Uzunluğu 230 metre ve genişliği 36 metre olan altıncı nesil ultra derin deniz sondaj gemisi Yavuz'da, yaklaşık 130 metrelik çift sondaj kulesi bulunuyor. 12 bin 200 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

Gemide spor ve sinema salonu, dinlenme odaları ile tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini bir hastane de yer alıyor. Maksimum yatak kapasitesi 210 olan Yavuz'da çalışan Türk personel genellikle 21 günün ardından bir haftalık süreyle eve dönüyor. Yabancı personel ise 28 günde bir izin kullanabiliyor.

Elektrik ihtiyacını 42 megavat kapasiteli dizel jeneratörlerden karşılayan Yavuz'un 7,5 milyon litre yakıt kapasitesi bulunuyor. Yapımı 2011'de tamamlanan Yavuz, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı. TPAO şirketi, Ekim 2018’de gemiyi 262,5 milyon dolar karşılığında satın aldı. Yavuz, 20 Haziran 2019 tarihinde göreve başladı.

Türkiye doğal gaz ve petrol ihtiyacının yaklaşık yüzde 90’luk bölümünü dışarıdan karşılamaktadır. Enerjide dışa bağımlılığın azaltılma çalışmaları kapsamında Fatih ve Yavuz sondaj gemileri satın alındı. İki gemi birbirine benzer özelliklere sahip.

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Yavuz sondaj gemisi Karadeniz'de göreve başlıyor