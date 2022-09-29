Yemeksepeti, Gel Al hizmetini kullanıma sundu

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Geçtiğimiz günlerde Yemeksepeti Plus abonelik seçeneğini duyuran Yemeksepeti şimdi de yeni hizmeti Gel Al’ı kullanıma sundu. Müşteriler yemekleri kendileri teslim alarak daha uygun fiyata sipariş verebilecek.

Yemeksepeti Gel Al sayesinde müşteriler iki önemli avantaj elde edecek. Kurye masrafı olmadığı için Gel Al hizmeti ile müşterilere daha uygun fiyatlar sunulacak. İkinci avantaj olarak da müşteriler restorana varmadan önce sipariş vererek, restoranda siparişin hazırlanmasını beklemeden yemeklerini alma imkanına sahip olacak.

Yemeksepeti'nin abonelik sistemi Yemeksepeti Plus duyuruldu 1 ay önce eklendi

Yemeksepeti Gel Al İstanbul’un Kadıköy ve Şişli ilçelerindeki belirli restoranlarda kullanıma sunuldu. Bu ilçelerde adresi bulunan müşteriler, Yemeksepeti mobil uygulaması üzerinden Gel Al hizmetini kullanabiliyor. Yemeksepeti, Ekim ayı itibarıyla projeye dâhil olan şehir, bölge ve restoran sayısını hızla artırmayı hedefliyor.

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