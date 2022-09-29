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    Yemeksepeti, Gel Al hizmetini kullanıma sundu

    Yemeksepeti, müşterilerin siparişleri kendi teslim aldığı Gel Al hizmetini kullanıma sundu. Yemeksepeti Gel Al'da uygun fiyatların sunulacağı belirtildi.         
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    Yemeksepeti Gel Al hizmetini kullanıma sundu
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    Geçtiğimiz günlerde Yemeksepeti Plus abonelik seçeneğini duyuran Yemeksepeti şimdi de yeni hizmeti Gel Al’ı kullanıma sundu. Müşteriler yemekleri kendileri teslim alarak daha uygun fiyata sipariş verebilecek.

    Yemeksepeti Gel Al sayesinde müşteriler iki önemli avantaj elde edecek. Kurye masrafı olmadığı için Gel Al hizmeti ile müşterilere daha uygun fiyatlar sunulacak. İkinci avantaj olarak da müşteriler restorana varmadan önce sipariş vererek, restoranda siparişin hazırlanmasını beklemeden yemeklerini alma imkanına sahip olacak.

    Yemeksepeti Gel Al İstanbul’un Kadıköy ve Şişli ilçelerindeki belirli restoranlarda kullanıma sunuldu. Bu ilçelerde adresi bulunan müşteriler, Yemeksepeti mobil uygulaması üzerinden Gel Al hizmetini kullanabiliyor. Yemeksepeti, Ekim ayı itibarıyla projeye dâhil olan şehir, bölge ve restoran sayısını hızla artırmayı hedefliyor.

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    anzubesti 5 saat önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 1 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 2 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 2 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 4 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 4 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

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