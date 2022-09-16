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    Amazon şimdi de Blade Runner 2099 dizisini hazırlayacak

    Ridley Scott’un kült filmi Blade Runner vizyona çıktığında pek ilgi görmese de bugün efsanelerden birisi haline geldi. Amazon bu kült filmin dizisini yapıyor.   
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    Amazon
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    Güç Yüzükleri dizisi ilk sezonu için 465 milyon dolarlık bir devasa bir bütçe hazırlayan Amazon, ilk 4 bölüme gösterilen ilgiden bir hayli memnun. Şimdi sinema dünyasının diğer kült evreni Blade Runner için kolları sıvıyor.

    Blade Runner 2099 geliyor

    Gelen bilgilere göre Blade Runner ve Blade Runner 2049 filmlerinin ardından Blade Runner 2099 adında yeni bir dizi için çalışmalar başladı. Prime Video platformunda yayınlanacak dizi için Amazon’un talimat verdiği belirtiliyor.

    Blade Runner 2049 filminden 50 yıl sonrasını konu alacak dizi; evrenin akılcılığını, temasını ve ruhunu koruyarak ilerleyecek. Henüz oyuncu kadrosu belli değil ve zaman akışı nedeniyle pek tanıdık yüzlerin olmayacağı tahmin ediliyor.

    Orijinal filmin yönetmeni Ridley Scott ve Halo serisinden tanıdığımız Silka Luisa dizide yapımcı olarak yer alıyor. Henüz dizi için net bir zaman dilimi verilmiş değil ancak Güç Yüzükleri dikkate alındığında en az 2 yıllık bir süreç olacağı söylenebilir.

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