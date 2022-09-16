Amazon şimdi de Blade Runner 2099 dizisini hazırlayacak

Tam Boyutta Gör

Güç Yüzükleri dizisi ilk sezonu için 465 milyon dolarlık bir devasa bir bütçe hazırlayan Amazon, ilk 4 bölüme gösterilen ilgiden bir hayli memnun. Şimdi sinema dünyasının diğer kült evreni Blade Runner için kolları sıvıyor.

Blade Runner 2099 geliyor

Gelen bilgilere göre Blade Runner ve Blade Runner 2049 filmlerinin ardından Blade Runner 2099 adında yeni bir dizi için çalışmalar başladı. Prime Video platformunda yayınlanacak dizi için Amazon’un talimat verdiği belirtiliyor.

Amazon Prime Video’da tarihi gün 1 hf. önce eklendi

Blade Runner 2049 filminden 50 yıl sonrasını konu alacak dizi; evrenin akılcılığını, temasını ve ruhunu koruyarak ilerleyecek. Henüz oyuncu kadrosu belli değil ve zaman akışı nedeniyle pek tanıdık yüzlerin olmayacağı tahmin ediliyor.

Orijinal filmin yönetmeni Ridley Scott ve Halo serisinden tanıdığımız Silka Luisa dizide yapımcı olarak yer alıyor. Henüz dizi için net bir zaman dilimi verilmiş değil ancak Güç Yüzükleri dikkate alındığında en az 2 yıllık bir süreç olacağı söylenebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Sinema ve Dizi Haberleri

Amazon Prime Video yeni bir kült diziye hazırlanıyor