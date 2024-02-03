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    Anlık Bildirim

    Galaxy S24, Android Auto ile sorunlar yaşatıyor: İşte Samsung'un açıklaması

    Bazı Galaxy S24 kullanıcıları arabalarında Android Auto'yu çalıştırırken sorunlar yaşıyor. Samsung, sorunun farkında ve açıklaması da çözüm önerisi de ilginç.   
    samsung galaxy s24 android auto sorunu çözümü Tam Boyutta Gör
    Galaxy S24 Android Auto sorunu bazı SEAT, Skoda ve Volkswagen arabalarda yaşanıyor. Samsung, sorunu kabul etti ve sorunun Galaxy S24 serisinden veya Google’ın yazılımından kaynaklanmadığını düşünüyor.

    Sorun hangi araçlarda görülüyor?

    SEAT, Skoda ve Volkswagen’in bazı arabaları Android Auto ekranını bilgi-eğlence ünitesine yansıtmada sorunlar yaşıyor. Sorun, bu araçlarda oldukça yaygın görülüyor olacak ki Samsung, bu sorunun çözümü adına önerilerin yer aldığı özel bir destek sayfası açmak zorunda kaldı. Samsung'un açıklaması şu şekilde:

    "Bazı kullanıcılar Galaxy S24'lerini Volkswagen, Skoda veya SEAT arabalarına bağlamak için Android Auto'yu kullanamadıklarını bildirdi. Bu sorunu yaşıyorsanız aşağıdaki adımları deneyin.

    Bu adımlardan hiçbiri sorununuzu çözmezse lütfen Volkswagen, Skoda veya SEAT müşteri merkezi veya servis merkeziyle iletişime geçin. Bu üreticiler, etkilenen araçlar için yazılım güncellemeleri üzerinde çalıştıklarını doğruladı."

    Galaxy S24 Android Auto sorunu çözüm önerisi

    Samsung, Android Auto’nun çalışmadığını fark eden Galaxy S24 kullanıcılarına; farklı USB kabloları deneme, Android Auto’nun başlamasını engelleyen herhangi bir ayar olup olmadığını görmek için aracın bilgi-eğlence ünitesini kontrol etme, telefondaki Android Auto uygulamasını son sürüme güncelleme gibi bilindik çözüm önerisi sundu. Ayrıca bu adımların işe yaramaması halinde Volkswagen, Skoda veya SEAT müşteri merkezi veya servis merkeziyle iletişime geçmelerini söyledi.

    İlgili üreticilerin sorun yaşanan araçlar için yazılım güncellemesi üzerinde çalıştığı da belirtildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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