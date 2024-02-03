Galaxy S24, Android Auto ile sorunlar yaşatıyor: İşte Samsung'un açıklaması

Sorun hangi araçlarda görülüyor?
SEAT, Skoda ve Volkswagen’in bazı arabaları Android Auto ekranını bilgi-eğlence ünitesine yansıtmada sorunlar yaşıyor. Sorun, bu araçlarda oldukça yaygın görülüyor olacak ki Samsung, bu sorunun çözümü adına önerilerin yer aldığı özel bir destek sayfası açmak zorunda kaldı. Samsung'un açıklaması şu şekilde:
"Bazı kullanıcılar Galaxy S24'lerini Volkswagen, Skoda veya SEAT arabalarına bağlamak için Android Auto'yu kullanamadıklarını bildirdi. Bu sorunu yaşıyorsanız aşağıdaki adımları deneyin.
Bu adımlardan hiçbiri sorununuzu çözmezse lütfen Volkswagen, Skoda veya SEAT müşteri merkezi veya servis merkeziyle iletişime geçin. Bu üreticiler, etkilenen araçlar için yazılım güncellemeleri üzerinde çalıştıklarını doğruladı."
Galaxy S24 Android Auto sorunu çözüm önerisi
Samsung, Android Auto’nun çalışmadığını fark eden Galaxy S24 kullanıcılarına; farklı USB kabloları deneme, Android Auto’nun başlamasını engelleyen herhangi bir ayar olup olmadığını görmek için aracın bilgi-eğlence ünitesini kontrol etme, telefondaki Android Auto uygulamasını son sürüme güncelleme gibi bilindik çözüm önerisi sundu. Ayrıca bu adımların işe yaramaması halinde Volkswagen, Skoda veya SEAT müşteri merkezi veya servis merkeziyle iletişime geçmelerini söyledi.
İlgili üreticilerin sorun yaşanan araçlar için yazılım güncellemesi üzerinde çalıştığı da belirtildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.