Yeni Apple Watch modelleri ve watchOS 7'ye dair önemli bilgiler paylaşıldı

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Apple'ın akıllı saatler için geliştirmekte olduğu yeni işletim sistemi watchOS 7 hakkında ve şirketin yeni akıllı saat modelleri Apple Watch Series 6 ile Series 7'ye dair önemli bilgiler paylaşıldı.

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watchOS 7'nin önemli geliştirmelere ev sahipliği yapacağı bildiriliyor

İsrail merkezli The Verifier isimli haber sitesinin "güvenilir kaynaklardan" elde ettiği bilgilere göre; Haziran ayında online olarak düzenlenecek WWDC 2020 etkinliğinde duyurulacak watchOS 7 işletim sistemi, önemli iyileştirmelere ev sahipliği yapacak. Bu iyileştirmeler arasından en göze çarpan ise tasarım noktasında karşımıza çıkacak.

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Güncellemeyle birlikte sistem genelinde tasarımsal bir değişikliğe gidileceği ve yerleşik uygulamaların da bundan nasibini alacağı öngörülüyor. Yeni özellik tarafında ise watchOS 7 ile birlikte Apple Watch'un uyku izleme ve kandaki oksijen miktarını ölçme özelliklerine kavuşacağı, ayrıca Siri'nin de daha yetenekli bir asistan haline geleceği ifade ediliyor.

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watchOS 7 ile birlikte gelmesi beklenen yeniliklerin hangi Apple Watch modelleri için kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Ancak watchOS 7 güncellemesinin Apple Watch Series 3 ve daha üstü Apple Watch modellerine geleceği tahmin ediliyor.

Apple Watch'a Touch ID geliyor

Apple Watch'a Touch ID kimlik doğrulama özelliğinin ekleneceği bir süredir konuşuluyor. Bunun içinse 2021 yılında duyurulacak olan Apple Watch Series 7 modeline dikkat çekiliyor.

Parmak izi okuyucunun ekrana gömüleceği ifade edilse de bu iddialara temkinli yaklaşmakta fayda var. Zira daha önce de bu sensörün Digital Crown'a entegre edileceğine dair söylentiler bulunuyordu.

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COVID-19 pandemisi yüzünden bir aksilik yaşanmazsa, Eylül ayında duyurulacak Apple Series 6'ya dair de önemli bilgiler paylaşıldı. Kayda değer donanım iyileştirmeleri beklenmeyen Apple Watch Series 6'nın daha iyi pil ömrü, Wi-Fi 6 ve daha gelişmiş LTE özelliklerine sahip olacağı tahmin ediliyor.

https://theverifier.co.il/45992/exclusive-apple-watchos-7-features-and-new-hardware-series-6-7/

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