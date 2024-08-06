Yeni Apple Watch SE, alüminyum yerine plastik kasayla gelebilir

Yeni Apple Watch SE, çocuklara hitap edebilir
Apple, Temmuz ayında ebeveynleri çocukları için hücresel bağlantılı Apple Watch satın almaya teşvik eden yeni bir web sitesini yayına almıştı. “Çocuklarınız için Apple Watch" kampanyası, Apple Watch'un daha küçük kullanıcılar için konum takibi, ebeveynleri arama seçenekleri ve aktivite takibi gibi avantajlarına dikkat çekiyor. Yetişkinler, kendi iPhone’larıyla çocuklarının saatini kurabiliyor, okul saatinde de kullanılmasını önlemek için özellikleri etkinleştirebiliyor.
Apple, plastik kasalı Apple Watch SE'yi alüminyumla mümkün olmayan bir dizi yeni renkte sunabilir. Bir arada satılan ve çok tutmayan iPhone 5c modeli gibi daha canlı renklerde Apple Watch görebiliriz. Plastik materyal ayrıca Apple Watch SE’nin standart Apple Watch modellerinden daha kolay ayırt edilmesini sağlayacak.
Yeni Apple Watch SE’nin bu yıl içinde muhtemelen iPhone 16 serisiyle birlikte tanıtılması bekleniyor. Bu arada, Apple Online Store’da Apple Watch SE fiyatı 10.999 TL’den başlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.