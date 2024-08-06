Tam Boyutta Gör Bloomberg’den Mark Gurman’a göre, yeni nesil Apple Watch SE, sert plastik malzemeden yapılmış bir kasaya sahip olacak. Yeni Apple Watch SE, bu yönüyle daha çok çocuklara hitap edecek gibi görünüyor.

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Yeni Apple Watch SE, çocuklara hitap edebilir

Apple, Temmuz ayında ebeveynleri çocukları için hücresel bağlantılı Apple Watch satın almaya teşvik eden yeni bir web sitesini yayına almıştı. “Çocuklarınız için Apple Watch" kampanyası, Apple Watch'un daha küçük kullanıcılar için konum takibi, ebeveynleri arama seçenekleri ve aktivite takibi gibi avantajlarına dikkat çekiyor. Yetişkinler, kendi iPhone’larıyla çocuklarının saatini kurabiliyor, okul saatinde de kullanılmasını önlemek için özellikleri etkinleştirebiliyor.

Apple, plastik kasalı ‌Apple Watch SE‌'yi alüminyumla mümkün olmayan bir dizi yeni renkte sunabilir. Bir arada satılan ve çok tutmayan iPhone‌ 5c modeli gibi daha canlı renklerde Apple Watch görebiliriz. Plastik materyal ayrıca ‌Apple Watch SE‌’nin standart Apple Watch modellerinden daha kolay ayırt edilmesini sağlayacak.

Yeni ‌Apple Watch SE’nin‌ bu yıl içinde muhtemelen iPhone 16 serisiyle birlikte tanıtılması bekleniyor. Bu arada, Apple Online Store’da Apple Watch SE fiyatı 10.999 TL’den başlıyor.

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Yeni Apple Watch SE, alüminyum yerine plastik kasayla gelebilir