2000'li yılların başından bu yana basılı ve online mecralarda teknoloji içeriği üreten Onur, DonanımHaber takipçilerinin ilgiyle okuyacağı haberlere imza atmaya çalışıyor. Sıkı bir Scorsese fanı olmakla birlikte futbola ve yakın tarihe ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın 9 Eylül'deki etkinliğinde iPhone 16 ve Apple Watch Series 10 tanıtılmasına rağmen Watch SE 3 ve Watch Ultra 3'ün duyurulmaması bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratmıştı. Ancak uygun fiyatlı akıllı saat bekleyenler için sevindirici haberler geldi.

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Bloomberg'den Mark Gurman, plastik kasalı yeni bir Apple Watch SE modelinin geliştirilme aşamasında olduğunu söylüyor. Plastik kasa sayesinde saatin fiyatı mevcut SE modellerinden daha düşük olacak. Ayrıca bu malzeme saati çocukların kullanımı için ideal hale getirecek.

Apple Watch SE 3 ne zaman çıkacak?

Mark Gurman renkli plastik SE modelinin özellikle okullarda telefon kullanımının yasak olduğu yerlerde çocuklar için uygun bir alternatif olabileceğine inanıyor. Deneyimli gazeteci'ye göre Apple bu plastik versiyonu geliştirirken bazı maliyet ve kalite sorunlarıyla karşılaşmış olsa da, bu problemlerin üstesinden gelmeyi başardı.

Tam Boyutta Gör Apple Watch SE 3'ün bir önceki modele göre performansını artıracak yeni bir işlemci ile donatılması bekleniyor. Elbette ki bu akıllı saati yakın zamanda görme ihtimalimiz yok. Analist Ming-Chi Kuo, Apple Watch SE 3 ve Watch Ultra 3'ün 2025 yılında piyasaya sürüleceğini iddia ediyor.

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Plastik kasalı Apple Watch SE yolda: Daha uygun fiyatlı olacak