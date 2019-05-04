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Yeni Batman filminin çekimleri ertelendi

DC sinematik evreninin merakla beklenen yeni Batman solo filmi için çekimler beklenenden biraz daha geç başlayacak. Filmin 2021'de vizyona girmesi bekleniyor.
2 hf.
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Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Ünlü yönetmen Matt Reeves'in yazıp yönettiği yeni Batman filminin çekimleri 2020'ye ertelendi. Variety'den Justin Kroll'un haberine göre; filmin bir türlü tamamlanamayan senaryosu nedeniyle yapımcı stüdyo Warner Bros. çekimleri 2020'nin başlarına ertelemek zorunda kaldı. Şu an için The Batman ismiyle anılan filmin çekimlerinin aslında 2019'un sonbahar aylarında start vermesi bekleniyordu.



Yeni Batman filmi ilk kez 2016 yılında duyurulmuştu. Ancak filmin yazarlık ve yönetmenliğini üstlenen Ben Affleck bildiğiniz gibi ani bir şekilde projeden ayrıldı ve Batman rolüyle ilişkisini tamamıyla kopardı. Warner Bros. bu gelişme sonrasında Planet of the Apes serisinin ünlü yönetmeni Matt Reeves ile anlaşmaya varmıştı.

2017'nin sonlarına doğru projenin başına getirilen Matt Reeves, Affleck'in hazırladığı senaryoyu rafa kaldırıp sıfırdan tamamıyla yeni bir hikaye yazmaya başladı. Geçtiğimiz aylarda Twitter üzerinden bir açıklama yapan Reeves, senaryonun artık tamamlanma aşamasında olduğunu söyledi ve 2019'un sonlarına doğru çekimlere başlamayı planladıklarını açıkladı. Ancak işler pek de beklendiği gibi gitmemiş gibi görünüyor.

Yeni Batman filminin çekimleri ertelendi
The Batman filminin konusu veya oyuncu kadrosuyla ilgili şu an için herhangi bir açıklama yapılmış değil. Özellikle de Bruce Wayne rolünü kimin canlandıracağı büyük bir merak konusu. Matt Reeves, daha önce yaptığı açıklamalarda yeni aktörün Ben Affleck'ten 15-20 yaş daha genç olmasını istediklerini söylemişti. Böylece uzun bir Batman serisinin önü açılmış olacak.

The Batman'in 25 Haziran 2021'de vizyona girmesi bekleniyordu. Çekimlerin ertelenmesiyle birlikte vizyon tarihinde de bir değişikliğin olabileceği tahmin ediliyor. 

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boraesen22 2 hf. yeni yorumcu en beğenilen
Abi bir şeyi de yapın ya. Avengers gibi bi DC dünyası daha izleyelim orda ne malzemeler var allah aşkına ya
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GAMBIT 2 hf.
Üzgün Batman
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Drxl 2 hf.
Şu DC dünyası da artık bir rayına otursa da rahatlasak. Neyse en azından tarih var.
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G1903K 2 hf. yeni yorumcu
Bir sinema sever olarak söylüyorum: Şu Dc ve Marvel işinden acayip SIKILDIM.
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ymhaslaman 2 hf.
Ve lütfen C.Nolan çeksin.
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sistemli adam 2 hf.
dünyanın 64646. defa son anda kurtarılması ertelenmiş oldu.
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freshwind 2 hf.
Peki justice leuge olayı neolacak şimdi, çöpe mi attılar.
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GAMBIT 2 hf.
Üzgün Batman
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boraesen22 2 hf. yeni yorumcu en beğenilen
Abi bir şeyi de yapın ya. Avengers gibi bi DC dünyası daha izleyelim orda ne malzemeler var allah aşkına ya
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Mutlak.Sıfır 2 hf.
Sanırım Marvel'in Iron Man filmi gibi olaylara sıfırdan başlayacaklar.
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