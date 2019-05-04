Yeni Batman filminin çekimleri ertelendi

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Qualcomm Snapdragon 865, 4G ve 5G olmak üzere iki versiyonda gelecek

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Google Pixel 3a XL'in kutusu ve özellikleri sızdı

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Tumblr, onu eski günlerine döndürecek yeni sahibini arıyor

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Samsung, tam ekranlı bir akıllı telefon için, ekran altı kamera çözümü geliştiriyor

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İlk özel Japon roketi uzaya ulaştı

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Oppo RX17 Neo izlenimlerimiz

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DJI aksiyon kamerası yakında geliyor

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Robotların çalıştığı çiftlikte yetiştirilen yeşillikler, markette satılıyor

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Niantic etkinliklerinde 145 ton atık toplandı

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Tesla, sert bir mail ile çalışanlarını bilgi sızdırma konusunda uyardı

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Sony A6400 satın aldım | Kutu açma ve ön inceleme

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Redmi’nin amiral gemisi NFC ve 3.5 mm kulaklık girişi ile gelecek

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FAA, ticari drone sayısının 2023’de üç kat artacağını söyledi

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Hindistan, uzay araştırmaları tarihinde bir ilki başarmaya hazırlanıyor

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World War Z’ye gelecek yeni içerik detayları belli oldu

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''Scientology'' tarikatına bağlı gemi kızamık gerekçesi ile karantina altına alındı

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John Wick: Chapter 3 için ilk yorumlar paylaşıldı

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Vivo, pop-up kameralı bütçe dostu modeli S1 Pro'yu tanıttı

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Amazon.com.tr'de Anneler Günü indirimleri başladı

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2019'un ilk dört ayında en çok satan marka ve modeller

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GÖRÜNTÜLENEN Yeni Batman filminin çekimleri ertelendi

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Delikli ekrana sahip Motorola One Vision, 15 Mayıs'ta tanıtılacak

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Huawei P Smart Z'nin teknik özellikleri ve fiyatı belli oldu

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Lego’dan çocuklara kodlama öğreten Star Wars seti

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Microsoft, Windows 10'un tasarımını yuvarlatılmış kenarlarla güncelleyecek

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OnePlus 7 Pro Hindistan’da ön siparişe açıldı

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Android Q saate göre, gece ve gündüz moduna otomatik olarak geçebilecek

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New Mexico'da bulunan ve vampir yüzü ile gençleşme sağlayan spa merkezinden 2 kişiye HIV bulaştı

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Google, Youtube videolarının altında alışveriş bağlantıları gösterecek

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Apple satışları geçen yıla kıyasla %30 düştü - Huawei ise %50 artış gördü

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İngiltere, 2050 yılına kadar karbon emisyonunu sıfıra indirmeyi hedefliyor

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Star Wars temalı Razer ürünleri satışa çıktı

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Bilim insanları, 3D baskı tekniğiyle damar ağı sistemi oluşturdular

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Haftaya A101 mağazalarında Honor 7S, BİM mağazalarında ise ilk kez Galaxy J4 Plus var

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Badland yapımcılarından ilginç bir futbol oyunu

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Golf Blitz ile golf çılgınlığı başlıyor

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Dell bilgisayarlarda ön yüklü gelen program güvenlik açığına sebep oluyor [Güncellendi]

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OnePlus 7 suya karşı dayanıklı ama IP sertifikasız olacak (Video)

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Samsung’dan arkaya devam eden ekranlı telefon patenti

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2si1 | SpaceX uydudan internet 2020'de başlıyor

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SpaceX, 'patlayan' uzay kapsülüyle ilgili ilk kez konuştu

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