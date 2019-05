Yeni Batman filminin çekimleri bu yıl başlıyor

DC sinematik evreninin merakla beklenen yeni Batman filmi için çalışmalar hızla devam ediyor. Ünlü yönetmen Matt Reeves, bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamada filmin çekimlerininin bu yıl sonuna doğru resmen start vereceğini duyurdu.Yeni Batman filmi (The Batman) için bildiğiniz gibi son yıllarda epey bir gelişme yaşanmıştı. İlk kez 2016 yılında duyurulan filmin Ben Affleck tarafından yazılması ve yönetilmesi bekleniyordu. Ancak Affleck, Warner Bros. ile olan bazı anlaşmazlıkları nedeniyle 2017'de projeden ayrıldığını duyurdu. Ünlü oyuncu kısa bir süre sonra Bruce Wayne/Batman rolünü de bıraktığını açıkladı.Ben Affleck'in projeden ayrılmasıyla birlikte yeni bir yönetmen arayışına giren Warner Bros, Planet of the Apes serisinin ünlü yönetmeni Matt Reeves ile anlaşmaya vardı. Affleck'in hazırladığı senaryoyu rafa kaldırıp sıfırdan yeni bir hikaye yazan Reeves, filmin çekimlerine başlamak için artık neredeyse hazır olduklarını söylüyor.The Batman filminin oyuncu kadrosuyla ilgili şu an için herhangi bir açıklama yapılmış değil. Özellikle de Bruce Wayne rolünü kimin canlandıracağı büyük bir merak konusu. Matt Reeves, daha önce yaptığı açıklamalarda yeni aktörünolmasını istediklerini söylemişti. Böylece uzun bir Batman serisinin önü açılmış olacak.The Batman filminin aslında 2019'da yayınlanması planlanıyordu ancak Ben Affleck'in projeden ayrılması ve Warner Bros'un DC sinematik evreninde bazı değişiklere gitmesi nedeniyle vizyon tarihi yaklaşık iki yıl ileriye alındı. The Batman'in şimdisinemaseverlerle buluşması bekleniyor.