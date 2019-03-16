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Yeni Batman filminin çekimleri bu yıl başlıyor

Yeni Batman solo filmi için çekimler bu yıl sonunda başlayacak. Matt Reeves tarafından yönetilen filmde Bruce Wayne karakterini kimin canlandıracağı hala bilinmiyor.
2 ay
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1
26
Sinema ve Dizi
Hasan Aygünoğlu
Editör
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DC sinematik evreninin merakla beklenen yeni Batman filmi için çalışmalar hızla devam ediyor. Ünlü yönetmen Matt Reeves, bugün Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir açıklamada filmin çekimlerininin bu yıl sonuna doğru resmen start vereceğini duyurdu.

Yeni Batman filmi (The Batman) için bildiğiniz gibi son yıllarda epey bir gelişme yaşanmıştı. İlk kez 2016 yılında duyurulan filmin Ben Affleck tarafından yazılması ve yönetilmesi bekleniyordu. Ancak Affleck, Warner Bros. ile olan bazı anlaşmazlıkları nedeniyle 2017'de projeden ayrıldığını duyurdu. Ünlü oyuncu kısa bir süre sonra Bruce Wayne/Batman rolünü de bıraktığını açıkladı.

Ben Affleck'in projeden ayrılmasıyla birlikte yeni bir yönetmen arayışına giren Warner Bros, Planet of the Apes serisinin ünlü yönetmeni Matt Reeves ile anlaşmaya vardı. Affleck'in hazırladığı senaryoyu rafa kaldırıp sıfırdan yeni bir hikaye yazan Reeves, filmin çekimlerine başlamak için artık neredeyse hazır olduklarını söylüyor.

The Batman filminin oyuncu kadrosuyla ilgili şu an için herhangi bir açıklama yapılmış değil. Özellikle de Bruce Wayne rolünü kimin canlandıracağı büyük bir merak konusu. Matt Reeves, daha önce yaptığı açıklamalarda yeni aktörün Ben Affleck'ten 15-20 yaş daha genç olmasını istediklerini söylemişti. Böylece uzun bir Batman serisinin önü açılmış olacak.

The Batman filminin aslında 2019'da yayınlanması planlanıyordu ancak Ben Affleck'in projeden ayrılması ve Warner Bros'un DC sinematik evreninde bazı değişiklere gitmesi nedeniyle vizyon tarihi yaklaşık iki yıl ileriye alındı. The Batman'in şimdi 25 Haziran 2021'de sinemaseverlerle buluşması bekleniyor.

https://screenrant.com/matt-reeves-batman-movie-filming-start-date-2019/ Yorum Yaz
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nefendim 2 ay en beğenilen
Zirve = nolan.
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AirSupport 2 ay
Ben Affleck’i seven bir ben varım sanırım
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darkfriairs 2 ay
DC artık Batman, Süpermen sarmalından çıkıp, elinde ki diğer kartları da oynaması lazım.
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xml-arif 2 ay
Ben Affleck çok iyi oyuncu ama batman serisinde olmadı. Christian Bale olmalı
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Sunrise. 2 ay yeni yorumcu
Artık düzgün bir Batman filmi yapsınlar yeni
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Erwin 2 ay
Affleck filmi bir "ben yöneteceğim" sonra "ben yönetmenlikten vazgeçtim ama benim senaryo olsun" tarzında açıklamalar yaparken en son "rolü bırakıyorum" tarzında konuşuyordu. Şimdi WB rolü bıraktığını kabul edip yerine başkasını bakınca WB mi suçlu oluyor?
Affleck kaprisli adam diye boşuna demiyoruz.
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GunslingeR085 2 ay
Ciddi ciddi Bale yeniden Batman olsun diyenler var
Şaka gibi. Affleck Bale'den çok daha iyi bir Batman'di. Bale'in Batman'i başarılı oldu çünkü Nolan'ın yönetmenliği vardı. Matt Reeves kendi vizyonuna uygun bir aktör seçecektir.
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Shatteredthings 2 ay
Allah aşkına Ben Affleck'in neresini seviyorsunuz? Bana aşırı ruhsuz geldi ve karakterden de oldukça soğudum sayesinde.
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Krone 2 ay Shatteredthings
Bruce Wayne gibi adamdı bence boy pos dış görünüş oldukça iyi yansıtıyordu. BvS'de harbi harbi Batman'i oynadı. Ama Justice League denen rezalet filmde karakteri şamar oğlanı ettiler. İtici gelmiş olabilir JL izlediyseniz.
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a_y_k_u_t 2 ay
Daha çok jokerli daha çok bane'li daha çok robinli daha çok gotham'ın önde olduğu bir film olur umarım. Batman izlerken sağdan superman soldan wonder woman görmek istemiyorum.
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Rolnes 2 ay
Lütfen yeniden... yeniden Christian Bale!
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QuexSeeL 2 ay
Ben Affleck tip olarak Batman/BW karakterine muhteşem uyuyordu, keza Superman/CK rolüne de Henry Cavill cuk oturuyordu. Şimdi iki aktör de DC evreninden ayrıldı. James Gunn un GotG serisine dönmesi gibi bir süreç olur mu diye bakınmıyor değilim.
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Erwin 2 ay QuexSeeL
Yalan yanlış bilgi vermeyin, Cavill'in bir yere gittiği yok.
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Mellkor 2 ay
Bu seri bir süre daha bocalayacak anlaşılan
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warner bros, batman ve
9 etiket daha ben affleck dc sinematik evreni the batman warner bros. matt reeves dc extended universe Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu
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