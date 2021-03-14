Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Batman filminin çekimleri tamamlandı: 2022'de yayınlanıyor

    Yönetmen Matt Reeves, The Batman filminin çekimlerinin tamamlandığını duyurdu. Film 2022'de sinemalarda seyircilerle buluşacak.
    14 Mart 2021, 01:08 (Güncellendi, 2 gün)
    5,6b
    7
    7
    Sinema ve Dizi
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Yeni Batman filminin çekimleri tamamlandı: 2022'de yayınlanıyor
    Tam Boyutta Gör

    Robert Pattinson'lu yeni Batman filminin çekimleri nihayet sona erdi. Twitter üzerinden duyuruyu yapan yönetmen Matt Reeves, çekimlerin son gününden bir fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi. The Batman filminin 4 Mart 2022'de vizyona girmesi planlanıyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Yeni Batman filminden ilk fragman geldi: "Bambaşka bir Batman"

    Yeni Batman'in çekimleri ilk olarak Ocak 2020'de başlamıştı. Ancak Şubat ayında patlak veren pandemi nedeniyle çekimler yaklaşık altı ay durduruldu. Son olarak Eylül ayında ise çekimler tekrar kaldığı yerden başladı ve nihayet bu hafta itibarıyla sona erdi. Bu süreçte ayrıca hem set ekibinde hem de başrol Robert Pattinson'da COVID-19 tespit edilmesi nedeniyle çekimlerin kısa süreli durdurulduğu durumlar da olmuştu.

    DC sinematik evreninin şu anda en heyecanla beklenen filmi olan The Batman'in oyuncu kadrosunda Robert Pattinson'la birlikte Paul Dano (Riddler) Colin Farrell (Penguin) Andy Serkis (Alfred Pennyworth) Zoe Kravitz (Catwoman) Jeffrey Wright (Commissioner Gordon) ve John Turturro (Carmine Falcone) gibi ünlü isimler yer alıyor.

    Yeni Batman filminde çok daha farklı bir Bruce Wayne karakteri göreceğiz. Yönetmen Matt Reeves, yeni Bruce Wayne'in Batman olarak henüz ikinci senesini geçiren biraz tecrübesiz bir Batman olacağını söylemişti. Geçtiğimiz yıl yayınlanan ilk fragmanda bunu doğrulayan görüntüler yer alıyordu, Bruce Wayne tamamen intikam motivasyonuyla hareket eden karanlık bir karakter olarak karşımıza çıkıyor.



    https://collider.com/the-batman-filming-wraps-set-photo-matt-reeves/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 10 saat önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 13 saat önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 18 saat önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 18 saat önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Bu Editörden
    Son İçerikler
    499 TL değerindeki Outriders, 'çıkış günü' Xbox Game Pass'e eklenecek
    7 sa.
    Oscar 2021 adayları açıklandı
    9 sa.
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    TncyKrmn (Tuncay Karaman) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Deswaaa
    Gizli bir yerlerden çok önemli bilgiler öğrendiniz galiba. Bu kadar emin bir şekilde konuştuğunuza göre.
    Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    khaos (sami lale) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Dolgu malzemesi kaslar ve vatka ile Batman olunmaz hatta çakması bile olmaz. Bob Kane mezarında balon Batman sayesinde ters dönmüştür.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    E em007re (Emre POLAT) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Sürekli batman filmi çıkıyor karakterler değişiyor şunu bir standarda çekin
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    B Babahalleder 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Taş gibi film olcak taş.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ti7800 (Eddie Morra) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Sadece sinemalarda ve 2022 de :)

    Hiç ihtimal vermiyorum.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C cand. 2 gün ( Mesaj Silindi )
    İnş maskesiz sinema keyfi yapabiliriz izleriz
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Deswaaa (Sercan Toprak) 2 gün ( Mesaj Silindi ) cand.
    Maske olayı en az 3 yıl daha devam eder kolay diyil bu kadar kısa sürede yayılan virüs hemen yok olması imkansız aşı falan hikaye zamanla anlıcaksınız
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün RX 6700 XT, RX 5700 XT’den %25 daha az kazıyor 1 gün Mobil oyunculara hitap eden en iyi cep telefonu - Asus Rog Phone 5 Ultimate! 1 gün Shrek, 4K formatında yayınlanacak 1 gün Xiaomi süper sessiz bir klima çıkardı 1 gün Google, gizli modda bile kullanıcıları izlediğini iddia eden davadan kurtulamadı 1 gün Rakiplerin çoğalması, Tesla'nın elektrikli araç pazarındaki hakimiyetini zayıflattı 1 gün Netflix'in yeni yerli filmi "Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?" için ilk video paylaşıldı 1 gün Bir sonraki Windows 10 güncellemesi bilgisayarları gereksiz uygulamalardan arındıracak 1 gün Bitcoin ilk kez 60 bin dolar sınırını geçti 1 gün Yeni Nokia akıllı telefonların lansman tarihi belli oldu 1 gün Aprilia Tuono 660 Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 1 gün Xbox Series X/S sahipleri geriye uyumlulukla çalışan Bethesda oyunlarının FPS'lerini ikiye katlayabilecek 1 gün Obezite koronavirüs için majör risk faktörlerinden birisi olabilir 1 gün Adobe Photoshop yazılımı Apple M1 için resmen yayınlandı 1 gün Film sektörünün en kötülerinin seçildiği Razzie Ödülleri'nin 2020 adayları belli oldu: Netflix zirvede 1 gün Yeni Marvel dizisi The Falcon and the Winter Soldier için ilk yorumlar geldi: "MCU için büyük adım" 1 gün AirPods 3 modelinden yeni bir görsel sızdırıldı 1 gün Bulmaca macera oyunu MISTICO, mobil cihazlar için yayınlandı 1 gün realme 8 serisi 24 Mart tarihinde tanıtılıyor 2 gün 2020 yılında rekor miktarda rüzgâr çiftliği kuran Çin, kömür enerjisinden de vazgeçmiyor 2 gün GÖRÜNTÜLENEN Yeni Batman filminin çekimleri tamamlandı: 2022'de yayınlanıyor Sonraki God of War stüdyosu, "duyurulmamış bir oyun" için yeni ekip arkadaşları arıyor 2 gün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “Rusya’nın Su-35 ve Su-57 teklifini değerlendirebiliriz” 2 gün Kuluçkaya yatmış dinozor fosili keşfedildi 2 gün RX 6700 XT’nin Ray Tracing performansı sızdı 2 gün RX 5700 XT’ten %20 pahalı RX 6700 XT Ashes of the Singularity’de %33 önde 2 gün Core i5-11600KF ve Core i5-11400F test edildi 2 gün Haftalık Dizi Önerisi 16: Firefly 2 gün LG'nin Avrupa için Android 11 güncelleme planı ortaya çıktı 2 gün Samsung Galaxy M42 geliyor: 6000 mAh pil, 90Hz ekran ve 5G 2 gün Chrome'un ardından Edge de dört haftalık güncelleme döngüsüne geçiyor 2 gün Xiaomi, ABD hükümetine karşı açtığı davayı kazandı 2 gün Nokia ve Samsung, video standartları için patent lisans anlaşması imzaladı 2 gün Chrome'daki görüntülü görüşme kalitesi, AV1 codec bileşeni sayesinde artacak 2 gün Xbox Series X/S kontrolcüsü için bildirilen sorunlar düzeltildi 2 gün OnePlus Watch sonunda geliyor 2 gün Eli Lilly firmasının geliştirdiği kombine antikor tedavisi koronavirüse karşı etkili olabilir 2 gün Devasa kamera modülü olan Huawei P50'nin render görüntüleri ortaya çıktı 2 gün Logitech'in en hafif faresi G Pro X SUPERLIGHT ülkemizde satışa sunuldu 2 gün Apple HomePod yolun sonuna geldi: Üretimi durduruldu 2 gün Avatar tekrar gişenin kralı oldu: Endgame'i iki günde geçti Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız