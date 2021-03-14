Yeni Batman filminin çekimleri tamamlandı: 2022'de yayınlanıyor

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Robert Pattinson'lu yeni Batman filminin çekimleri nihayet sona erdi. Twitter üzerinden duyuruyu yapan yönetmen Matt Reeves, çekimlerin son gününden bir fotoğraf paylaşmayı da ihmal etmedi. The Batman filminin 4 Mart 2022'de vizyona girmesi planlanıyor.

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Yeni Batman filminden ilk fragman geldi: "Bambaşka bir Batman"

Yeni Batman'in çekimleri ilk olarak Ocak 2020'de başlamıştı. Ancak Şubat ayında patlak veren pandemi nedeniyle çekimler yaklaşık altı ay durduruldu. Son olarak Eylül ayında ise çekimler tekrar kaldığı yerden başladı ve nihayet bu hafta itibarıyla sona erdi. Bu süreçte ayrıca hem set ekibinde hem de başrol Robert Pattinson'da COVID-19 tespit edilmesi nedeniyle çekimlerin kısa süreli durdurulduğu durumlar da olmuştu.

DC sinematik evreninin şu anda en heyecanla beklenen filmi olan The Batman'in oyuncu kadrosunda Robert Pattinson'la birlikte Paul Dano (Riddler) Colin Farrell (Penguin) Andy Serkis (Alfred Pennyworth) Zoe Kravitz (Catwoman) Jeffrey Wright (Commissioner Gordon) ve John Turturro (Carmine Falcone) gibi ünlü isimler yer alıyor.

Yeni Batman filminde çok daha farklı bir Bruce Wayne karakteri göreceğiz. Yönetmen Matt Reeves, yeni Bruce Wayne'in Batman olarak henüz ikinci senesini geçiren biraz tecrübesiz bir Batman olacağını söylemişti. Geçtiğimiz yıl yayınlanan ilk fragmanda bunu doğrulayan görüntüler yer alıyordu, Bruce Wayne tamamen intikam motivasyonuyla hareket eden karanlık bir karakter olarak karşımıza çıkıyor.

https://collider.com/the-batman-filming-wraps-set-photo-matt-reeves/

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