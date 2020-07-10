Yeni Batman filminin evreninde geçen Gotham City dizisi duyuruldu

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DC sinematik evreni artık yalnızca beyaz perdede değil ekranlarda da büyümeye devam edecek. Bugün bir açıklama yayınlayan HBO Max, Robert Pattinson'lu yeni Batman filmlerinin dünyasında geçen yeni bir Gotham City dizisi için hazırlıklara başlandığını duyurdu.

Yeni dizinin ismi henüz açıklanmadı ancak konusuyla ilgili bazı bilgiler verildi. Yapılan açıklamalara göre dizide Gotham City'nin Polis Karakolu konu alınacak. Dizinin özellikle de 2021'de vizyona girecek olan Batman filminin üzerine koyacağı ve bizlere Gotham şehrindeki derin yozlaşmaları daha detaylı bir şekilde görme fırsatı tanıyacağı belirtiliyor.

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Yeni Gotham dizisinin başında Boardwalk Empire'dan tanıdığımız Terence Winter var. Winter dizinin baş yapımcısı ve yazarı konumunda bulunuyor. Ayrıca Batman filminin yönetmeni ve yazarı Matt Reeves de projede Terence Winter'a yapımcı olarak katkıda bulunacak.

HBO Max'ın Gotham dizisi için şu anda henüz bir yayın tarihi verilmedi. Ancak The Batman filminden sonra yayınlanacağını tahmin edebiliriz. The Batman'in gösterim tarihi şu anda 1 Ekim 2021 olarak ayarlanmış durumda.

DC sinematik evreni elbette Warnermedia ve HBO Max'ın en büyük kozlarından birisi. Streaming sektöründe yeni bir oyuncu olan HBO Max da elbette bu büyük kozdan en iyi şekilde faydalanmak istiyor. Önümüzdeki süreçte muhtemelen Gotham City dizisi gibi başka diziler de duyurulacak.

HBO Max geçtiğimiz Mayıs ayında ABD'de yayın hayatına başlamıştı. Servisin yakın bir zamanda Türkiye'ye gelmesi beklenmiyor.

https://www.theverge.com/2020/7/10/21320115/hbo-max-the-batman-spinoff-tv-show-robert-pattinson-movie-matt-reeves-dc

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