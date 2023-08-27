Beyin implantı teknolojisinde devrim yaratacak gelişme: Felçli hastaların iletişimi kolaylaşıyor

Beyin arayüzü teknolojisindeki tüm gelişmelere rağmen ciddi derecede felçli hastaların iletişim kurmasına yardımcı olan cihazlar hâlâ yavaş. Ancak Nature dergisinde yayınlanan yeni bir rapora göre bu durum değişmeye başlıyor olabilir.

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Yeni beyin implantı, felçli hastaların iletişim kurmasında büyük kolaylık sağlayacak

Nature dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre Kaliforniya'daki iki araştırma ekibi, beyin arayüzü teknolojisinde devrim yaratacak bir gelişmeye imza attı. Araştırma ekibinin geliştirdiği cihaz, özünde bir hastanın beyin dalgalarını yakalar, onları konuşma ve yüz ifadelerine dönüştürür ve bunları kendilerinin dijital bir avatarında dışsallaştırır.

Sonuçlar ise şimdiden etkileyici. Kaliforniya Üniversitesi, San Francisco (UCSF) nörolojik cerrahi başkanı Chang'ın ekibi, beyin implantlarının, düşünceleri dakikada 80 kelimeye kadar ve ortalama olarak 60 ila 70 arasında kelimeyi ifade etmeyi sağlayarak hastaları konuşmaya teşvik edebileceğini gösterdi. Bu, dakikada 160 kelimede ortaya çıkabilen doğal insan konuşması kadar hızlı olmasa da hala önceki implant rekorun üç katından fazla.

Tam Boyutta Gör İmplant; temel olarak hizmet etmek, beyin sinyallerini metne dönüştürmek için kullanılmakta ve bunun için araştırmacılar, hastalarının beyninin elektrik sinyalleri üzerinde bir AI algoritması eğittiler. Bu algoritma ise kelimeleri aramak için değil, fonem adı verilen farklı ses birimlerini aramak için tasarlandı.

Çalışmanın ortak yazarlarından Alexander Silva bu durumu "Eğer bir P sesi ya da B sesi çıkarırsanız, bu dudakları hareket ettirir. Bu da dudakların kontrolünde rol oynayan elektrotların belirli bir kısmını harekete geçirir." ifadeleriyle açıkladı.

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Yeni beyin implantı felçli hastaların iletişimini kolaylaştıracak