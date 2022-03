Ubisoft yeni bir Prince of Persia oyunu üzerinde çalışıyor

Tam Boyutta Gör

Bir zamanların efsane oyun serilerinden olan ve Assassin’s Creed serisinin doğumuna sebep olan Prince of Persia, uzun bir süre sonra sevenleri ile buluşacak. Geçtiğimiz yıllarda Ubisoft, Prince of Persia: The Sands of Time’ın remake versiyonunu duyurmuştu. Ancak gelen bilgilere göre Ubisoft, yeni bir Prince of Persia oyunu üzerinde daha çalışıyor.

2.5D Prince of Persia

Oyun dünyasının ünlü isimlerinden Tom Henderson’ın XFire’da paylaştığı rapore göre Ubisoft yeni bir Prince of Persia üzerinde çalışıyor. ZombiU’nun geliştiricisi olan ve birçok Assassin’s Creed oyununun geliştirilmesine katkı sağlayan Ubisoft Montpellier, 2.5D bir Prince of Persia oyunu üzerinde çalışıyor. Oyunun Ori and the Blind Forest ve Ori and the Will of the Wisps’ten ilham aldığı bildiriliyor. Ubisoft Montpellier’in kariyer sayfasında ise duyurulmamış bir proje için geliştirici arayışına girilmiş durumda.

Bahsi geçen Prince of Persia oyununun geliştirilme aşamasının başlarında olduğunu düşünülüyor ancak Prince of Persia serisinin uzun yılların ardından yeniden sevgi gördüğünü görmek güzel. Bakalım 3 boyutlu olmayan bir Prince of Persia oyunu hayranların ilgisini çekebilecek mi.

Yeni bir Prince of Persia oyunu daha geliyor