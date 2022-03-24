Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ubisoft yeni bir Prince of Persia oyunu üzerinde çalışıyor

    Bir zamanların efsanesi olan Prince of Persia, uzun bir aradan sonra The Sands of Time Remake ile geri dönecek. Ancak Ubisoft, bir Prince of Persia oyunu üzerinde daha çalışıyor olabilir.
    Oy Ver

    Yeni bir Prince of Persia oyunu daha geliyor
    Tam Boyutta Gör

    Bir zamanların efsane oyun serilerinden olan ve Assassin’s Creed serisinin doğumuna sebep olan Prince of Persia, uzun bir süre sonra sevenleri ile buluşacak. Geçtiğimiz yıllarda Ubisoft, Prince of Persia: The Sands of Time’ın remake versiyonunu duyurmuştu. Ancak gelen bilgilere göre Ubisoft, yeni bir Prince of Persia oyunu üzerinde daha çalışıyor.

    2.5D Prince of Persia

    Oyun dünyasının ünlü isimlerinden Tom Henderson’ın XFire’da paylaştığı rapore göre Ubisoft yeni bir Prince of Persia üzerinde çalışıyor. ZombiU’nun geliştiricisi olan ve birçok Assassin’s Creed oyununun geliştirilmesine katkı sağlayan Ubisoft Montpellier, 2.5D bir Prince of Persia oyunu üzerinde çalışıyor. Oyunun Ori and the Blind Forest ve Ori and the Will of the Wisps’ten ilham aldığı bildiriliyor. Ubisoft Montpellier’in kariyer sayfasında ise duyurulmamış bir proje için geliştirici arayışına girilmiş durumda.

    Bahsi geçen Prince of Persia oyununun geliştirilme aşamasının başlarında olduğunu düşünülüyor ancak Prince of Persia serisinin uzun yılların ardından yeniden sevgi gördüğünü görmek güzel. Bakalım 3 boyutlu olmayan bir Prince of Persia oyunu hayranların ilgisini çekebilecek mi.

    Kaynakça https://www.xfire.com/ubisoft-massive-games-showcase-details-release-dates/#prince-of-persia-unknown-title https://comicbook.com/gaming/news/prince-of-persia-new-game-ubisoft-report/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    TheNewAtilla 20 saat önce

    "yerli uçağımız göklerde"

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Huawei Nova 9
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook CB314
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    BBL-HERO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız