Doctor Strange’in oyunu geliyor olabilir

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Son yıllarda süper kahraman oyunlarının popülerliği gittikçe arttı. DC tarafında Suicide Squad ve Gotham Knights heyecan verici haberler getiriyor. Marvel tarafında ise Spider-Man ve Spider-Man: Miles Morales’in başarısının ardından Spider-Man 2 ve Wolverine oyunu da Sony tarafından duyuruldu. Onun dışında Avengers ve Guardians of the Galaxy oyunları ile de ilgi çeken süper kahraman oyunlarına yakında yeni bir tane eklenebilir.

Remedy Entertainment, Doctor Strange oyunu geliştiriyor olabilir

Twitter’da @Moth_Culture, Control ve Alan Wake’in geliştiricisi Remedy’nin Doctor Strange oyunu üzerinde çalıştığını iddia eddi. Ayrıca oyunun E3’te bir fragman ile duyurulacağını belirtti. Remedy’nin paranormal kurguya olan bağımlılığı düşünüldüğünde bu iddia gerçekten mantıklı ve heyecan verici duruyor. Ancak Moth_Culture, pek güvenilen bir haber kaynağı olmadığından bu iddianın gerçek çıkmama olasılığı bulunuyor.

Daha sonra Reddit’te de Doctor Strange oyunu hakkında iddialar çıksa da E3’ten önce heyecanlanmasak iyi olur. Ancak iddialar doğruysa Remedy tarafından geliştirilen AAA Doctor Strange oyunu yeni nesil ve büyük ihtimalle PC için geliştiriliyor. Remedy daha önce açıklanmamış projeler üzerinde çalıştığını bildirmişti, bakalım iddialar gerçeğe dönüşüp Marvel hayranlarını mutlu edecek mi.

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Popüler Marvel karakteri Doctor Strange'in oyunu mu geliyor