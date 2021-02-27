Yeni bir Superman filmi geliyor: Başrolde Henry Cavill yok

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DC evreninin ve genel olarak çizgi roman karakterlerinin en önemli isimlerinden biri olan Superman'in yeni bir filmi geliyor.

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The Hollywood Reporter'da yayınlanan bir rapora göre Warner Media, J.J. Abrams'ın yapım şirketi Bad Robot ile yeni bir Superman filmi için anlaşmış durumda. Filmin senaristliğini daha öne Marvel'ın Black Panther ve Captain America gibi çizgi roman serilerinde yazarlık yapmış olan Ta-Nehisi Coates üstlenecek.

Duyurulan bu yeni Superman filmi The Joker ve The Batman filmleri gibi genişletilmiş evrene dahil olan filmler olacak. Yani ton olarak daha farklı bir yapım görebiliriz. Ayrıca henüz resmi olarak açıklanmasa da bu yeni Superman filmi için bir Black Superman hikayesi yazılacağı söyleniyor. Black Superman çizgi romanlarda da gördüğümüz Calvin Ellis isimli siyahi bir Superman'e odaklanıyor.

Black Superman için daha öncesinde başarılı oyuncu Michael B. Jordan bir atılımda bulunmuştu ancak proje bir süre sonra yarıda kaldı. Başrolü oynaması için de Michael B. Jordan'ın bu projeye döneceği söyleniyor. Ancak dediğimiz gibi şu an için yalnızca söylenti.

https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/ta-nehisi-coates-to-write-new-superman-movie-for-warner-bros?x=test1&utm_medium=social&utm_source=twitter

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