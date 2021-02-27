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    Yeni bir Superman filmi geliyor: Başrolde Henry Cavill yok

    JJ Abrams'ın yapımcılığını üstleneceği, senaryosunu Ta-Nehisi Coates'in yazacağı bir Superman filmi için çalışmalar başladı. Hikayenin bir Black Superman hikayesi olması bekleniyor.
    27 Şubat 2021, 14:00 (15 sa.)
    3b
    3
    19
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Yeni bir Superman filmi geliyor: Başrolde Henry Cavill yok
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    DC evreninin ve genel olarak çizgi roman karakterlerinin en önemli isimlerinden biri olan Superman'in yeni bir filmi geliyor. 

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    The Hollywood Reporter'da yayınlanan bir rapora göre Warner Media, J.J. Abrams'ın yapım şirketi Bad Robot ile yeni bir Superman filmi için anlaşmış durumda. Filmin senaristliğini daha öne Marvel'ın Black Panther ve Captain America gibi çizgi roman serilerinde yazarlık yapmış olan Ta-Nehisi Coates üstlenecek.

    Duyurulan bu yeni Superman filmi The Joker ve The Batman filmleri gibi genişletilmiş evrene dahil olan filmler olacak. Yani ton olarak daha farklı bir yapım görebiliriz. Ayrıca henüz resmi olarak açıklanmasa da bu yeni Superman filmi için bir Black Superman hikayesi yazılacağı söyleniyor. Black Superman çizgi romanlarda da gördüğümüz Calvin Ellis isimli siyahi bir Superman'e odaklanıyor.

    Black Superman için daha öncesinde başarılı oyuncu Michael B. Jordan bir atılımda bulunmuştu ancak proje bir süre sonra yarıda kaldı. Başrolü oynaması için de Michael B. Jordan'ın bu projeye döneceği söyleniyor. Ancak dediğimiz gibi şu an için yalnızca söylenti.



    https://www.hollywoodreporter.com/heat-vision/ta-nehisi-coates-to-write-new-superman-movie-for-warner-bros?x=test1&utm_medium=social&utm_source=twitter Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    UnicornKnight (Onur Aksu) 15 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    yeni Superman'in bence siyah olması yetmez. aynı zamanda gay, vegan ve hatta Louis Farrakhan'ın cemaatine mensup olmalı.

    o zaman tam olarak SJW kodlarına uygun bir diğer "içine etme" fiiline başarı ile ruh buldururlar.
    yeni Superman'in bence siyah olması yetmez. aynı zamanda gay, vegan ve hatta Louis Farrakhan'ın cemaatine mensup olmalı. o zaman tam olarak SJW kodları...
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    4 Yanıt Yanıtla +50
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    MrCaner (Caner Karadağ) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Aga vallahi yeter artık anladık, yakında hulkda siyahi olursa şaşırmam
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    Spider_hip (Doğan Eray) 13 sa. ( Mesaj Silindi ) UnicornKnight
    Yok artık iyice abarttınız. Bir de gay olsunmuş... Tek seferde tüm fikirleri niye tüketsinler. Siyah süperman'i film olarak çıkarırlar, sonra gay süperman için dizisi çıkar. Zaten Netflix kimseye bırakmaz gay süpermani. :P
    Yok artık iyice abarttınız. Bir de gay olsunmuş... Tek seferde tüm fikirleri niye tüketsinler. Siyah süperman'i film olarak çıkarırlar, sonra gay süperman için ...
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    furandor (Ömer Bin hattab) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
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    Yetmez daha çok gay daha çok siyahi daha çok şeyler işte ...
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    D DH Misafiri 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    WB neden Henry Cavill'e yeni Superman filmi çekmiyor???
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    Siyahi Superman hiç fena değil. Normalde SWJ ve LGBT temalı ya da güdümlü işleri sevmem ama çizgi-roman filmlerini de çoğunlukla sevmem. Superman de bunlardan biri. Zaten 50 tane Superman, Spider-man, Bat-man filmi izledik. En azından tekrar çekilecekse Superman'i farklı bir şekilde görürüz, bari farklı bir şey olsun. Gay olmaması en büyük temennimiz tabi.
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    231407 (Barış Özdemir) 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Karakterin görseldeki gibi olursa bence baya iyi olur
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    S SakuraiTomoki (Gökhan ) 9 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu SJW işinden iyice midesi bulanmaya başladı insanların. Artık kusacak gibi oluyorum. İyice kontrolden çıktı bu iş..
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şaka gibi gerçekten bu sektör.
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    Ryukk6193 (Volkan Demirözü) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Biz Supermani netflix bitirir diyoduk ama sağolsun J.J Abrams halledecek.
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    DinoCrocetti (Baturalp Çakır) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    daha taze marvela giydirdim dc düzeltir kendini yapmaz dedim ama bunlar da modaya uyacak daha da saçmalayacaklar gibi.
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    T Twsm 14 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Teknoloji sayfasından ne işi var bu film reklamlarının.
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    Grbz064 (Ahmet ) 14 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Gerçekten saçmalık, ya tamam eşitlik isteriz, ırkçılığa karşıyız da... kalıplaşmış bir şeyi de şöyle yapmayın ya, yıllar boyunca devam eden bir şeyi sırf günümüze ayak uydurmak için de bozmazsınız
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    superman, black superman ve
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