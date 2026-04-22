Yeni BYD Song Pro DM-i: 15 bin dolar fiyat, 3.2 litre tüketim, 301 km elektrikli menzil

BYD, Çin’de Song Pro DM-i modelinin güncellenmiş “Flying Edition” versiyonunu satışa sundu. Şarj edilebilir hibrit sisteme sahip olan model, 301 km’ye kadar tamamen elektrikli menzil sunması ve LiDAR tabanlı gelişmiş sürüş destek sistemleriyle dikkat çekiyor. Üstelik tüm bunlara rağmen fiyatı yaklaşık 15 bin dolar seviyesinde.

Tasarım büyük ölçüde korunmuş

Tam Boyutta Gör Dış tasarım açısından Flying Edition, önceki versiyonla büyük ölçüde aynı çizgiyi koruyor. Kompakt SUV sınıfındaki model 4735 mm uzunluğa, 1860 mm genişliğe, 1690 mm yüksekliğe ve 2712 mm aks mesafesine sahip. İç mekânda 15.6 inç boyutundaki dönebilen merkezi dokunmatik ekran korunurken, vites seçici de iki kollu direksiyonun arkasına konumlandırılmış durumda.

Modelde konfor ve sürüş dinamiklerini artırmaya yönelik DiSus-C sürekli sönümleme kontrol sistemi standart olarak sunuluyor. Bu sistem, yol koşullarına milisaniyeler seviyesinde uyum sağlayarak gövde salınımı azaltmayı ve daha dengeli bir sürüş sağlamayı hedefliyor. Ayrıca ani lastik patlamalarında aracın dengesini korumaya yardımcı olan yüksek hızlı denge kontrol sistemi de donanıma dahil edilmiş.

301 km'ye kadar saf elektrikli menzil

Tam Boyutta Gör Sürüş destek teknolojileri tarafında araç, standart olarak DiSus 100 ADAS sistemiyle geliyor. Bu sistem otoyollarda Navigasyon Destekli Otonom Sürüş (NOA) fonksiyonunu destekliyor. Opsiyonel olarak sunulan DiPilot 300 LiDAR tabanlı sistem ise şehir içi NOA özelliğini devreye alabiliyor ve 300’ün üzerinde park senaryosunu destekliyor. Bu paket için yaklaşık 1.450 dolar ek ücret talep ediliyor.

Güç tarafında 1.5 litrelik içten yanmalı motor 99 hp güç üretirken, buna 120 kW'lık elektrik motoru eşlik ediyor. Ön tekerlekten çekişli yapı korunuyor. Batarya tarafında 26.6 kWsa ile 34.27 kWsa arasında değişen iki LFP paket seçeneği bulunuyor. CLTC ölçümlerine göre elektrikli menzil 220 km ile 301 km arasında değişiyor. Bu değer, önceki nesle kıyasla üst versiyonda %33’e varan bir artış anlamına geliyor. Karma yakıt tüketimi ise 100 km’de 3.2 litre olarak açıklanıyor.

