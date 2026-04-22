Yeni BYD Song Pro DM-i: 15 bin dolar fiyat, 3.2 litre tüketim, 301 km elektrikli menzil

BYD, Çin’de Song Pro DM-i modelinin güncellenmiş “Flying Edition” versiyonunu satışa sundu. Şarj edilebilir hibrit sisteme sahip olan model, 301 km’ye kadar tamamen elektrikli menzil sunması ve LiDAR tabanlı gelişmiş sürüş destek sistemleriyle dikkat çekiyor. Üstelik tüm bunlara rağmen fiyatı yaklaşık 15 bin dolar seviyesinde.
Tasarım büyük ölçüde korunmuş
Modelde konfor ve sürüş dinamiklerini artırmaya yönelik DiSus-C sürekli sönümleme kontrol sistemi standart olarak sunuluyor. Bu sistem, yol koşullarına milisaniyeler seviyesinde uyum sağlayarak gövde salınımı azaltmayı ve daha dengeli bir sürüş sağlamayı hedefliyor. Ayrıca ani lastik patlamalarında aracın dengesini korumaya yardımcı olan yüksek hızlı denge kontrol sistemi de donanıma dahil edilmiş.
301 km'ye kadar saf elektrikli menzil
Güç tarafında 1.5 litrelik içten yanmalı motor 99 hp güç üretirken, buna 120 kW'lık elektrik motoru eşlik ediyor. Ön tekerlekten çekişli yapı korunuyor. Batarya tarafında 26.6 kWsa ile 34.27 kWsa arasında değişen iki LFP paket seçeneği bulunuyor. CLTC ölçümlerine göre elektrikli menzil 220 km ile 301 km arasında değişiyor. Bu değer, önceki nesle kıyasla üst versiyonda %33’e varan bir artış anlamına geliyor. Karma yakıt tüketimi ise 100 km’de 3.2 litre olarak açıklanıyor.
Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: