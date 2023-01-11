Yeni Chrome uzantısı yapay zekayla istediğiniz görüntünün benzerini oluşturuyor

İnternetten bulduğunuz görselleri telif hakkı ihlali nedeniyle kullanmakta endişe mi ediyorsunuz? Google Chrome için hazırlanan yeni bir uzantı bu sorunu aşmanıza yardımcı olabilir.