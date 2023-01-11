Yeni Chrome uzantısı yapay zekayla istediğiniz görüntünün benzerini oluşturuyor

Kaynak görselin ana fikrini koruyarak diğer kullanıcıların çalışmalarına dayalı orijinal görüntüler oluşturan özel bir yapay zeka algoritmasından bahsediyoruz. Böylelikle telif hakkı ihlali konusunda endişe duymanıza gerek kalmıyor.
İstenilen görselin taklidini oluşturuyor
Synthesys X isimli uzantı, kendisine verilen kaynak görsele benzer resimler oluşturabiliyor. Kullanıcılar bu sayede telif haklarını ihlal etmeden istediği tarzda orijinal içerik oluşturma şansına sahip oluyorlar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..