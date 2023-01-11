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    Yeni Chrome uzantısı yapay zekayla istediğiniz görüntünün benzerini oluşturuyor

    İnternetten bulduğunuz görselleri telif hakkı ihlali nedeniyle kullanmakta endişe mi ediyorsunuz? Google Chrome için hazırlanan yeni bir uzantı bu sorunu aşmanıza yardımcı olabilir.
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    Yeni Chrome uzantısı istediğiniz görüntünün benzerini oluşturuyor
    İnternetten görsel indirmek çok basit olsa da çoğu zaman başkalarının çalışmalarını kopyalamış olursunuz. Chrome tarayıcısı için hazırlanan yeni bir uzantı bu sorunu alışılmadık bir şekilde aşmamızı sağlıyor.

    Kaynak görselin ana fikrini koruyarak diğer kullanıcıların çalışmalarına dayalı orijinal görüntüler oluşturan özel bir yapay zeka algoritmasından bahsediyoruz. Böylelikle telif hakkı ihlali konusunda endişe duymanıza gerek kalmıyor.

    İstenilen görselin taklidini oluşturuyor

    Synthesys X isimli uzantı, kendisine verilen kaynak görsele benzer resimler oluşturabiliyor. Kullanıcılar bu sayede telif haklarını ihlal etmeden istediği tarzda orijinal içerik oluşturma şansına sahip oluyorlar.

    Yeni Chrome uzantısı istediğiniz görüntünün benzerini oluşturuyor
    Dahası da var. Uzantının geliştiricileri ortaya çıkan görüntüleri kullanma hakkını kullanıcıya bırakarak herhangi bir hak da talep etmiyor. Denemek isterseniz Synthesys X uzantısını buraya tıklayarak resmi Chrome mağazasından indirebilirsiniz.
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    SİPER füzesi 100 km menzilini aştı

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    abstergo78GHOST 4 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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