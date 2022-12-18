Yeni robotik teknoloji rüzgar türbinlerinin bakımını 4 kat daha hızlı yapıyor

Vestas tarafından yapılan basın açıklamasında BladeRobots tarafından üretilecek olan tamamen ipsiz ve kablosuz otonom robotun, geleneksel manuel yöntemlere göre "dört kata kadar daha hızlı" olacak bir şekilde türbin kanatlarının bakımını gerçekleştireceği ifade edildi.
Rüzgar türbini bakımından yeni benzersiz çözüm
Bunların yanında rüzgar türbinlerinin kanatları için erozyon en büyük tehditlerden birisi. Zira zamanla gerek yağmur gerek kar ve buzlanma nedeniyle zamanla bu kanatlar “yaşlanıyor” ve verimliliğini kademeli olarak kaybediyor. Zamanla aşınan kanadın dış tabakası aerodinamiği olumsuz bir şekilde etkiliyor ve bunun sonucunda da enerji üretimi azalıyor.
Sonuç olarak, düzenli rüzgar türbini kanadı bakımı, kanatların yapısal bütünlüğünü korumak ve türbinin ömrünü uzatmak için çok önemli. Bu açıdan bu benzersiz robotik yöntem hem bakım maliyetini düşürebilir hem de türbinin enerji üretimini artırabilir. Aktarılanlara göre BladeRobots’un teknolojisinde yapay zeka destekli bir yapı kullanılıyor ve bu sayede ürünün diğer kanat tiplerine daha hızlı uyum sağlaması sağlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...