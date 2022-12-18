Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni robotik teknoloji rüzgar türbinlerinin bakımını 4 kat daha hızlı yapıyor

    Vestas, endüstrinin tüm kanat türlerinde kullanılması için yeni bir robotik teknoloji duyurdu. Ürün yapay zeka ile destekli çalışırken bakım işlemini büyük oranda hızlandırıyor.
    Oy Ver
    Vestas BladeRobots Tam Boyutta Gör
    Danimarkalı enerji çözümleri sağlayıcısı ve rüzgar türbin üreticisi Vestas, kendi bünyesinde geliştirilen ve manuel yöntemlerden çok daha hızlı çalıştığı iddia edilen robot kanat (veya bıçak) bakım teknolojisini ticarileştirmek için BladeRobots’u kurduğunu duyurdu.

    Vestas tarafından yapılan basın açıklamasında BladeRobots tarafından üretilecek olan tamamen ipsiz ve kablosuz otonom robotun, geleneksel manuel yöntemlere göre "dört kata kadar daha hızlı" olacak bir şekilde türbin kanatlarının bakımını gerçekleştireceği ifade edildi.

    Rüzgar türbini bakımından yeni benzersiz çözüm

    Yeni çözüm rüzgar türbinlerinin bakımını 4 kat daha hızlı yapıyor Tam Boyutta Gör
    BladeRobots başkanı ve MHI Vestas Offshore Wind'in eski eş başkanı Johnny Thomsen, “Rüzgar enerjisi, küresel enerji sisteminde giderek daha merkezi bir rol oynayacak ve rüzgar türbinlerinin çalışma ömrü boyunca optimum verimliliği sağlamamız çok önemli” açıklamasını yaptı. BladeRobots'un otomatikleştirilmiş robotik çözümü ile rüzgar türbini performansını iyileştirmek için yeni, etkili ve ölçeklenebilir bir çözüm olacak.

    Bunların yanında rüzgar türbinlerinin kanatları için erozyon en büyük tehditlerden birisi. Zira zamanla gerek yağmur gerek kar ve buzlanma nedeniyle zamanla bu kanatlar “yaşlanıyor” ve verimliliğini kademeli olarak kaybediyor. Zamanla aşınan kanadın dış tabakası aerodinamiği olumsuz bir şekilde etkiliyor ve bunun sonucunda da enerji üretimi azalıyor.

    Sonuç olarak, düzenli rüzgar türbini kanadı bakımı, kanatların yapısal bütünlüğünü korumak ve türbinin ömrünü uzatmak için çok önemli. Bu açıdan bu benzersiz robotik yöntem hem bakım maliyetini düşürebilir hem de türbinin enerji üretimini artırabilir. Aktarılanlara göre BladeRobots’un teknolojisinde yapay zeka destekli bir yapı kullanılıyor ve bu sayede ürünün diğer kanat tiplerine daha hızlı uyum sağlaması sağlanıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 4 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

    Profil resmi
    pudinkk 4 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 5 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 5 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A72
    Samsung Galaxy A72
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız