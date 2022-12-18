Yeni robotik teknoloji rüzgar türbinlerinin bakımını 4 kat daha hızlı yapıyor

Tam Boyutta Gör Danimarkalı enerji çözümleri sağlayıcısı ve rüzgar türbin üreticisi Vestas, kendi bünyesinde geliştirilen ve manuel yöntemlerden çok daha hızlı çalıştığı iddia edilen robot kanat (veya bıçak) bakım teknolojisini ticarileştirmek için BladeRobots’u kurduğunu duyurdu.

Vestas tarafından yapılan basın açıklamasında BladeRobots tarafından üretilecek olan tamamen ipsiz ve kablosuz otonom robotun, geleneksel manuel yöntemlere göre "dört kata kadar daha hızlı" olacak bir şekilde türbin kanatlarının bakımını gerçekleştireceği ifade edildi.

Rüzgar türbini bakımından yeni benzersiz çözüm

Tam Boyutta Gör BladeRobots başkanı ve MHI Vestas Offshore Wind'in eski eş başkanı Johnny Thomsen, “Rüzgar enerjisi, küresel enerji sisteminde giderek daha merkezi bir rol oynayacak ve rüzgar türbinlerinin çalışma ömrü boyunca optimum verimliliği sağlamamız çok önemli” açıklamasını yaptı. BladeRobots'un otomatikleştirilmiş robotik çözümü ile rüzgar türbini performansını iyileştirmek için yeni, etkili ve ölçeklenebilir bir çözüm olacak.

Bunların yanında rüzgar türbinlerinin kanatları için erozyon en büyük tehditlerden birisi. Zira zamanla gerek yağmur gerek kar ve buzlanma nedeniyle zamanla bu kanatlar “yaşlanıyor” ve verimliliğini kademeli olarak kaybediyor. Zamanla aşınan kanadın dış tabakası aerodinamiği olumsuz bir şekilde etkiliyor ve bunun sonucunda da enerji üretimi azalıyor.

Sonuç olarak, düzenli rüzgar türbini kanadı bakımı, kanatların yapısal bütünlüğünü korumak ve türbinin ömrünü uzatmak için çok önemli. Bu açıdan bu benzersiz robotik yöntem hem bakım maliyetini düşürebilir hem de türbinin enerji üretimini artırabilir. Aktarılanlara göre BladeRobots’un teknolojisinde yapay zeka destekli bir yapı kullanılıyor ve bu sayede ürünün diğer kanat tiplerine daha hızlı uyum sağlaması sağlanıyor.

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