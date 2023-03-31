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    Yeni Dacia Duster Bursa'da üretilecek | Togg kura çekiliş sonuçları açıklandı | DH Oto Gündem

    DH Oto Gündem'in bu bölümünde yeni Dacia Duster'ın Bursa'da üretilecek olması, Kia EV9'un özellikleri, Togg'un çekiliş sonuçları ve yeni Renault Espace gibi haftanın konularını değerlendirdik.

    DH Oto Gündem'in bu bölümünde yeni Dacia Duster'ın Bursa'da üretilecek olması, Kia EV9'un özellikleri, Togg'un çekiliş sonuçları ve yeni Renault Espace gibi haftanın konularını değerlendirdik. İyi seyirler!

    00:00 - Yeni nesil Dacia Duster Bursa'da üretilecek

    06:28 - Tesla Türkiye lansmanı 4 Nisan'da yapılacak

    08:47 - Renault Espace SUV tanıtıldı

    15:50 - AB, 2035 sonrası e-yakıt şartıyla içten yanmalı motorlara onay verdi

    20:59 - Kia EV9'un özellikleri açıklandı

    25:22 - Çin'in en pahalı elektrikli otomobili ortaya çıktı

    29:15 - Togg T10X için çekiliş sonuçları açıklandı

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